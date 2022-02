Für Frieden, gegen Rechts: Dresden gedenkt Zerstörung 1945

In Stille, bei zahlreichen Veranstaltungen, Gottesdiensten und Konzerten gedenkt Dresden am Sonntag der Zerstörung der Stadt vor 77 Jahren. Nach der coronabedingten Pause 2021 ist das diesmal wieder in Präsenz möglich.

Mit der traditionellen Menschenkette soll erneut ein Zeichen für Frieden und Versöhnung gesetzt werden. Damit wehrt sich die Stadt gegen eine erneute Vereinnahmung des Jahrestages durch Rechtsextreme. Vielfacher Protest ist angekündigt - und die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

"Starkes Symbol für Demokratie"

Der Tag beginnt mit dem Erinnern auf Friedhöfen der Stadt, unter anderem an der größten Ruhestätte, dem Heidefriedhof. Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) will am "Stillen Gedenken" für die Opfer der Bombennacht auf dem Nordfriedhof teilnehmen und sich, wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und andere Politiker von Stadt und Land in die Menschenkette einreihen. "Gerade in der heutigen Zeit, in der extremistische Kräfte versuchen, den Rechtsstaat zu unterlaufen, ist sie ein starkes Symbol für Demokratie, Frieden und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft", sagte Klepsch vorab.

Die Menschenkette soll sich diesmal um Frauenkirche und Kreuzkirche spannen und dazwischen über und vom Neumarkt bis und über den Altmarkt winden - und um 18 Uhr schließen. Danach konzertieren Sächsische Staatskapelle und Dresdner Philharmonie, ohne Beifall und mit Schweigeminute am Ende. In der Semperoper leitet Chefdirigent Christian Thielemann die Aufführung von der 9. Sinfonie und des "Te Deum" von Anton Bruckner, im Kulturpalast spielt die Dresdner Philharmonie unter ihrem Chef Marek Janowski das "Concerto funebre" für Violine und Streichorchester von Karl Amadeus Hartmann, der das Werk 1939 als Klage gegenüber den Schrecken des Krieges komponierte, und die 3. Sinfonie von Johannes Brahms.

Der "Dresdner Gedenkweg" der Gesellschaft zur Förderung der wiederaufgebauten Frauenkirche Dresden führt an authentischen Orten von der Synagoge bis zum Neumarkt. In der Kreuzkirche findet ein ökumenischer Friedensgottesdienst statt, danach läuten traditionell die Glocken aller Kirchen der Innenstadt - genau zum Zeitpunkt des ersten Angriffs.

Friedliches Gedenken überwiegt

Knapp drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkrieges hatten am 13. Februar 1945 und in den Tagen darauf alliierte Bomber Teile Dresdens in Trümmer gelegt. Die Zahl der Opfer konnte nie genau ermittelt werden. Nach Erkenntnissen einer Expertenkommission kamen bis zu 25.000 Menschen ums Leben und eine Fläche von zwölf Quadratkilometern wurde vollständig zerstört.

Neonazis hatten früher immer wieder versucht, den Gedenktag für Propaganda zu missbrauchen, seit 2012 überwiegt das friedliche Gedenken der Bürger. Inzwischen wird der Jahrestag wieder regelmäßig von Rechtsextremisten genutzt, um die deutsche Schuld am Krieg zu relativieren und den Alliierten ein Kriegsverbrechen vorzuwerfen.

Die Polizei rechnet mit Hunderten Teilnehmern eines rechten Aufzugs am Nachmittag. Sie will allen die Versammlungsfreiheit gewährleisten, die friedlich und gewaltfrei demonstrieren. Die Behörde setzt auf Gespräche zur Deeskalation. Die Beamten werden von der Bereitschaftspolizei auch aus anderen Ländern sowie der Bundespolizei unterstützt, die auf den großen Bahnhöfen verstärkt präsent sein wird.

Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass erneut auch Mitglieder von Parteien wie Der Dritte Weg und der NPD, aber auch Neonazis am geplanten "Gedenkmarsch" durch die Innenstadt teilnehmen, darunter gewaltbereite Rechtsextremisten. Zudem wird erwartet, dass sich Linksextremisten an Protesten und weiteren Aktionen beteiligen.

