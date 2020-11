14 Tage nach dem Start vom „Wellenbrecher-Lockdown“ will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Montag in Berlin darüber reden, ob Auflagen wie die Schließung von Restaurants über Monatsende hinaus gelockert, verlängert oder ausgeweitet werden sollen.

Es geht auch um ein zentrales Versprechen: „Wenn wir also im November alle sehr vernünftig sein werden, dann werden wir uns zu Weihnachten mehr Freiheiten erlauben können“, hatte sie am 2. November erklärt. Bleibt es beim Lockdown , etwa solange bis alle Bürger geimpft sind? Nicht die einzige Frage. Mehr zum Thema: Lockdown: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Deutschland

Was sind die Streitpunkte?

Weil die Infektionszahlen nicht gesunken sind, stellte der Bund nach unseren Informationen bei den Vorgesprächen folgende Alternative zur Debatte: Harter Lockdown oder eine Teilschließung der Schulen . Betroffen wären alle Schüler ab zwölf oder 14 Jahren, die „quasi Erwachsene“ seien.

Dagegen sträuben sich die Länder. Im Gespräch ist außerdem eine Halbierung der Kontakte in der Öffentlichkeit von zehn auf fünf Personen.

Das ursprüngliche Ziel war, die Schulen offen zu halten. Laut einer internen Statistik der Kultusministerkonferenz, die dieser Redaktion vorliegt, waren zum Stichtag 12. November deutschlandweit aber 106 Schulen wegen Corona geschlossen. Das entspricht 0,4 Prozent. 4074 Schulen waren teilweise geschlossen (14 Prozent).

18.298 Schüler und Schülerinnen sind aktuell infiziert, 198.156 sind in Quarantäne. Vom Lehrpersonal sind 3798 Personen infiziert und 13.101 von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Menschenleer: Kneipenviertel in der Innenstadt von Hannover. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Kritiker sprechen denn auch von einem „ Salami-Lockdown “, weil scheibchenweise – wie bei einer Salami – immer mehr Schulen schließen müssen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte unserer Redaktion, „wenn Lehrerinnen und Erzieher erst erkranken, dann setzt das eine negative Kettenreaktion in Gang, die schwer wieder auszubremsen ist“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verlangte einheitliche Regeln, „zum Beispiel eine Maskenpflicht für alle Schulen“. Und vorsorglich eine Regelung, ab wann und wie für ältere Jahrgänge der Unterricht in Präsenz oder bei Bedarf im Wechsel stattfinden könnte. Zudem brauche man eine Vereinbarung, „Lehrpläne anzupassen und so den Leistungsdruck für die Schüler zu reduzieren“. Lesen Sie hier: Neuer Lockdown: Das ändert sich ab sofort beim Einkaufen

Zum Ringen um die Schulpolitik kommt eine grundsätzliche Frage hinzu: Soll die Runde schon jetzt weitere Maßnahmen beschließen oder erst das geplante Ende des Lockdowns abwarten? Söder ist überzeugt, am Montag werde es nur um einen Zwischenstand gehen. Merkel und die Länderchefs planen ein neues Gespräch am 23. November.

Göring-Eckardt hält dagegen: „Es braucht bereits jetzt Regelungen, die über den November hinaus gehen. Ansonsten stehen uns weitere Chaosmonate bei den Hilfen bevor.“ Merkel betonte in ihrem Podcast , „der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen“.

Ein weiterer Streitpunkt: die Corona-Hilfen . Zwar haben sich Finanz- und Wirtschaftsministerium dem Vernehmen nach auf ein weiteres Corona-Hilfspaket – 22 Milliarden Euro bis Ende Juni 2021 – geeinigt. Aber es häufen sich die Klagen, weil die Hilfen schon bisher schleppend ausgezahlt werden.

„Novemberhilfen erst kurz vor Dezember. Das ist für viele Menschen, die bereits acht Monate Existenzkampf hinter sich haben, eine Zumutung“, so Göring-Eckardt.

Was brachte der Wellenbrecher?

Es dauert 10 bis 14 Tage, bis ein Betroffener den Arzt aufsucht, sich auf Corona testen lässt und erfährt, dass er infiziert ist – und vom Robert Koch-Institut (RKI) statistisch erfasst wird. Die Zahlen, die das RKI am Sonntag bekannt gab, geben das Infektionsgeschehen Ende Oktober/Anfang November wieder. Am Sonntag meldete das RKI 16.947 Corona-Infektionen, erwartungsgemäß weniger als am Vortag.

Das liegt daran, dass am Samstag die Zahlen von Freitag vorgelegt werden und am Wochenende selbst dem RKI weniger gemeldet wird. Aufschlussreicher ist der Vergleich mit dem Sonntag vor einer Woche: Die Zahl ist erneut um 900 gestiegen.

„Nach wie vor sind die Infektionszahlen deutlich zu hoch und die Kontaktverfolgung gelingt nicht flächendeckend“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebund, Gerd Landsberg, unserer Redaktion und fügte hinzu: „Deswegen besteht zurzeit kein Anlass, Lockerungen vorzusehen.“

Das sei für die Menschen, aber auch für die Gastronomie und die Kultur hart. Aber die Schließung dieser Einrichtungen habe zu einer deutlichen Reduzierung der Kontakte geführt. Die Idee vom „Wellenbrecher“ war, anders als Nachbarstaaten wie Österreich nicht das öffentliche Leben herunterzufahren, sondern mit begrenzten Maßnahmen der Infektionswelle die Wucht zu nehmen.

Weil das noch gelingen kann, wendet sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gegen neue Beschlüsse: „Ich bin dafür, dass wir bei dem bleiben, was wir im letzten Gipfel mit der Kanzlerin vereinbart haben.”

Derweil scheint sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) festgelegt zu haben. Der „Bild am Sonntag“ sagte er, für das Öffnen von Restaurants und Kinos sehe er wenig Spielraum. „Einen Jo-Jo-Shutdown mit ständigem Öffnen und Schließen der Wirtschaft können wir uns nicht leisten.“

Wovon hängt das Vorgehen ab?

Von der Ausbreitungsgeschwindigkeit, vom Inzidenzwert , der „Mutter aller Zahlen“ (Söder). Der Plan ist, die Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu drücken, am besten unter 35. Dann sind die Gesundheitsämter in der Lage, Infizierungsketten zurückzuverfolgen. Dann wird auch die Überlastung von Krankenhäusern vermieden, vor der Klinikärzte am Wochenende gewarnt haben.

Mit Ausnahme Mecklenburg-Vorpommerns hat jedes Bundesland einen Inzidenzwert von über 50. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbac h ist skeptisch, ob man das Ziel – einen Wochen-Inzidenzwert von weniger als 50 – mit den getroffenen Maßnahmen erreichen werde.

Für Landsberg steht eines jetzt schon fest: „Ein Weihnachtsfest wie im Jahr 2019 wird es dieses Jahr nicht geben können.“ Es werde auch zu Weihnachten Einschränkungen geben müssen, um die Kontakte der Menschen, insbesondere in der Öffentlichkeit, zu reduzieren.

Hoffnung macht der Impfstoff , der von der Mainzer Firma Biontech entwickelt wurde. Sobald die Zulassung vorliegt, kann bundesweit mit dem Impfen begonnen werden. Wenn davon die Einschränkungen abhängen, wäre ein Ende ein Lockdowns freilich keine Frage von Tagen. Eher von Wochen und Monaten.

