Merkel live: Wann spricht die Kanzlerin nach dem Corona-Gipfel?

Berlin. Merkel will am Montag mit den Ministerpräsidenten über die weitere Corona-Strategie beraten. Wird der „Lockdown light“ fortgesetzt?

Corona-Gipfel am Montag: Wann erklärt Merkel neue Strategie?

Angela Merkel und die Ministerpräsidenten ziehen am Montag nach zwei Woche „Lockdown light“ eine Zwischenbilanz

Ab 14 Uhr wollen Kanzlerin und Regierungschefs der Ländern erörtern, ob Maßnahmen nachgeschärft werden müssen

CSU-Chef Söder schloss eine Verlängerung des Teil-Lockdowns nicht aus

Wir verraten, wann mit ersten Ergebnissen zu rechnen ist – und wann Merkel vor die Presse tritt

Seit rund zwei Wochen befindet sich Deutschland wegen der Corona-Pandemie im „Lockdown light“. Ob er sich positiv auf die Verbreitung des neuartigen Coronavirus auswirkt, wird sich in diesen Tagen zeigen. Bislang hält der Negativ-Trend bei den Infektionszahlen an: Zuletzt meldete das Robert Koch-Institut immer wieder Rekordwerte bei den Neuinfektionen.

Corona-Gipfel: Merkel entscheidet mit Ministerpräsidenten über Maßnahmen

In dieser schwierigen Lage treffen sich am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer zu einer Video-Konferenz. Sie wollen ab 14 Uhr erörtern, ob die Kontaktbeschränkungen nachgeschärft werden müssen.

Bei ihrer letzten Besprechung hatten die Vertreter von Bund und Ländern den „ Lockdown light “ beschlossen. Zu den bis heute gültigen Corona-Regeln zählen unter anderem:

Schließung der Gastronomie

Verbot von touristischen Übernachtungen in Deutschland

Schließung von Freizeiteinrichtungen wie Theatern und Fitnessstudios

Corona-Lockdown: Keine Lockerungen zu erwarten

Ob am Montag weitere Corona-Maßnahmen beschlossen werden, ist derzeit noch unklar. Merkel stimmte die Deutschen am Samstag in ihrem Video-Podcast auf harte Wintermonate ein , die den Bürgerinnen und Bürgerin noch „einiges abverlangen“ würden. „Das Virus wird noch eine ganze Weile unser Leben bestimmen. Das bedeutet auch, dass wir uns nicht unbeschwert direkt begegnen können“, sagte die Kanzlerin.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schloss weder eine Verlängerung des bis Ende des Monats befristeten Teil-Lockdowns noch eine weitere Verschärfung der Maßnahmen aus. Ähnlich äußerte sich Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Mehr zum Thema: Corona: Was Merkel und die Länderchefs beschließen könnten

Angela Merkel (CDU) bei ihrer Regierungserklärung zur Corona-Krise Ende Oktober im Bundestag. Am Montag wird die Bundeskanzlerin erneut mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie diskutieren – und sich danach wahrscheinlich vor der Presse äußern. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Regierungssprecher Steffen Seibert hat bereits betont, man sehe noch keine Möglichkeiten für Lockerungen. Freizeiteinrichtungen und Restaurants sind derzeit geschlossen, Hotels dürfen keine Touristen beherbergen.

Fest steht: Nach den Besprechungen wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Ergebnissen äußern. Wahrscheinlich ist, dass sie im Verlauf des Nachmittags bei einer Pressekonferenz Details bekanntgeben wird. So war es auch nach dem letzten Bund-Länder-Gipfel gewesen.

Nach Corona-Gipfel: Wann tritt Merkel vor die Presse?

Wann genau eine solche Pressekonferenz zur Corona-Lage stattfinden wird, ist derzeit noch nicht klar. Der Zeitpunkt ist von der Dauer der Gespräche zwischen Bund und Ländern abhängig und wird deshalb erst kurzfristig veröffentlicht.

