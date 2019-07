Für mehr Klimaschutz will der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger die Verstaatlichung von Fluggesellschaften.

Berlin Im Kampf gegen die Klimakrise fordert der Linken-Parteivorsitzende Bernd Riexinger drastische Maßnahmen. Aber nicht nur Airlines sollen nach seinen Vorstellungen in staatliche Hand.

Linken-Chef Riexinger will Fluggesellschaften verstaatlichen

Im Kampf gegen die Klimakrise und die Erderhitzung fordert Linken-Chef Bernd Riexinger die Verstaatlichung aller Fluggesellschaften.

"Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben. Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand - genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag).

Dass klimaschädliche Flugreisen unverantwortlich billig geworden seien, hänge auch damit zusammen, dass man den Flugverkehr privatisiert habe. "Fliegen war ja mal besser reguliert und überwiegend in öffentlicher Hand. Man hat einen wilden Konkurrenzkampf auf dem Flugmarkt zugelassen - zum Nachteil der Beschäftigten und zu Lasten des Klimas."

Ein Flug von Deutschland auf die Malediven und zurück verursacht nach Berechnungen des Umweltbundesamts pro Person eine Klimawirkung von gut fünf Tonnen Kohlendioxid. Damit könne man mit einem Mittelklassewagen mehr als 30.000 Kilometer fahren.

Insgesamt ist laut Riexinger eine Klimapolitik vonnöten, die den Konzernen klare Vorgaben mache. "Nehmen wir die Autokonzerne, die Staat und Gesellschaft betrogen haben, um ihre Produkte weiter mit hohem Profit verkaufen zu können. Das ist auch nicht im Sinne der Arbeitsplätze. Unser Verkehrsministerium hat da total versagt."

Schon jetzt hat sich die Erde nach Befunden des Weltklimarats IPCC um etwa ein Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erwärmt, Deutschland sogar noch etwas mehr. Geht es weiter wie bisher, ist Ende dieses Jahrhunderts die Welt wohl um die drei Grad wärmer. Um den Trend zu stoppen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen etwa aus der Verbrennung von Kohle und Öl oder auch der Tierhaltung stark reduziert werden.

Zudem warnte Riexinger in dem Funke-Interview vor einem Anstieg der Flüchtlingszahlen als Folge massiver Klimaveränderungen. "Wenn wir nicht schnell etwas machen, werden wir zig Millionen Klimaflüchtlinge bekommen", sagte er. Die richtige Strategie dagegen sei eine entschiedene Klimaschutzpolitik.

Weiter sagte Riexinger, die Linke fordere eine Ausweitung der Flüchtlingsrechte auf Klimaflüchtlinge, so wie es auch die deutsche Seenot-Kapitänin Carola Rackete vertrete. "Wichtig an dem Vorschlag der Kapitänin ist für mich aber auch, dass wir endlich mal begreifen, wie gravierend der Klimawandel die Welt bereits zerstört hat. Damit geht natürlich auch Flucht einher."

Mitte Juli hatte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer, betont, dass weder das deutsche Asylrecht noch die Genfer Flüchtlingskonvention "Klima" als Fluchtgrund kennen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte im vergangenen November gewarnt, es werde "fünfzig, hundert Millionen Klimaflüchtlinge schon in den nächsten 20 Jahre geben", wenn die Welt es nicht schaffe, die Erderhitzung wie angestrebt unter zwei Grad zu halten, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.