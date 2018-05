Katholikentag in Münster endet mit Festgottesdienst

Tausende Besucher nehmen an dem Hauptgottesdienst des Katholikentages auf dem Schlossplatz in Münster teil. Foto: dpa

Auf dem Schlossplatz in Münster hat der feierliche Abschlussgottesdienst des 101. deutschen Katholikentages begonnen. Nach Angaben des Veranstalters vom Sonntag versammelten sich unter blauem Himmel rund 30.000 Gläubige.

Mehrere Bischöfe, darunter auch der Kölner Kardinal Rainer Woelki, zogen zum Altar vor dem Schloss. Die Predigt hielt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Seit Mittwoch hatten sich in Münster nach vorläufigen Zahlen mehr als 70.000 Gläubige zum Katholikentag getroffen.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, hat zur Beilegung des seit Wochen schwelenden Streits unter den Bischöfen aufgerufen. "In der katholischen Kirche selber müssen wir auch bei allem Ringen um den rechten Weg deutlich machen, dass wir eins sind, auch wir Bischöfe. Wir wollen uns bemühen darum", sagte der Kardinal am Sonntag in seiner Predigt beim Abschlussgottesdienst des Katholikentags in Münster.

Zu Marx' Zuhörern während der Messfeier gehörte auch der Kölner Kardinal Rainer Woelki, der als sein Hauptkontrahent im derzeitigen Kommunionsstreit gilt. In einer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft forderte Woelki jedoch ebenfalls: "Bei der Friedenssuche geht es übrigens nicht nur um die großen Kriege der Völker, auch die vielen Kleinkriege in unseren Gemeinden und in unseren Familien, ja auch unter uns Bischöfen, die müssen befriedet werden."

Das bedeute nicht, dass man über den rechten Weg nicht auch mal streiten dürfe. "Ich bin der festen Überzeugung, Streit um die gute Sache, der ist dringend notwendig. Aber das Ziel, ein friedliches Zusammenleben auf allen menschlichen Ebenen im Einklang mit Gott und seinem Willen, das dürfen wir dabei nie aus den Augen verlieren."

Die Bischofskonferenz hatte mit Drei-Viertel-Mehrheit dafür gestimmt, protestantische Ehepartner in Einzelfällen zur Kommunion zuzulassen. Dagegen hatten sieben konservative Bischöfe beim Vatikan interveniert. Papst Franziskus rief die deutschen Bischöfe daraufhin auf, "im Geist kirchlicher Gemeinschaft eine möglichst einmütige Regelung zu finden".