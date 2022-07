Harris: Biden beabsichtigt Kandidatur für zweite Amtszeit

US-Präsident Joe Biden will laut Vizepräsidentin Kamala Harris eine zweite Amtszeit als Präsident der USA in Erwägung ziehen.

US-Präsident Joe Biden beabsichtigt nach Angaben seiner Vizepräsidentin Kamala Harris eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bei der Wahl 2024. «Er hat die Absicht zu kandidieren, und wenn er das tut, beabsichtige ich, mit ihm zu kandidieren», sagte Harris am Sonntag im US-Sender CBS. Bei der Wahl im November 2024 wäre Biden 81 Jahre alt. In Washington gab es Spekulationen, ob er tatsächlich noch einmal antreten würde.

In Umfragen zeigen sich inzwischen weniger als 40 Prozent mit der Leistung des Demokraten zufrieden. Das sind schlechtere Werte als bei seinem republikanischen Vorgänger Donald Trump zu diesem Zeitpunkt in der Präsidentschaft.

Trump deutet Kandidatur an

Trump deutet immer wieder an, dass er 2024 noch einmal antreten könnte, hat seine Kandidatur bislang aber nicht offiziell erklärt. Der 76-Jährige hatte bei der Wahl im November 2020 gegen Biden verloren. Er hat aber seine Niederlage nie akzeptiert.

Auch bei einem Wahlkampfauftritt in Anchorage im US-Bundesstaat ließ Trump am Samstagabend offen, ob er kandidieren wird. Er kündigte lediglich an: «Wir werden unser prächtiges Weißes Haus zurückerobern.» Trump wiederholte seine widerlegte Behauptung, wonach er bei der Wahl 2020 durch Betrug um seinen Sieg gebracht worden sei.

