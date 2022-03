UN: Schon eine Million Menschen aus Ukraine geflohen

Zwei geflüchtete Frauen kommen mit einem Hund am Grenzübergang Medyka in Polen an.

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bereits eine Million Menschen geflohen.

"Ich arbeite seit 40 Jahren in Flüchtlingsnotsituationen, aber einen so schnellen Exodus wie diesen habe ich selten gesehen", teilte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, am Donnerstag mit. "Wenn dieser Konflikt nicht sofort beendet wird, werden Millionen weitere Menschen gezwungen sein, aus der Ukraine zu fliehen. Frieden ist der einzige Weg, um diese Tragödie zu beenden."

Grandi hatte in der Nacht auf Twitter geschrieben, dass eine Million Menschen aus der Ukraine sich in Sicherheit gebracht hätten. "Für viele weitere Millionen in der Ukraine ist es an der Zeit, dass die Waffen verstummen, damit lebensrettende humanitäre Hilfe geleistet werden kann", schrieb er dazu.

Hunderttausende Geflüchtete in Polen

Im Nachbarland Polen sind nach Angaben des dortigen Grenzschutzes seit Kriegsbeginn mehr als 575.000 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen. Allein am Mittwoch waren 95.000 Menschen, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

In Ungarn sind laut der dortigen Polizei bis jetzt mehr als 125.000 Menschen eingetroffen. Die Kriegsflüchtlinge kommen über fünf Grenzübergänge für den Straßenverkehr sowie mit Zügen, die am internationalen Bahnübergang Zahony ankommen.

120 Kinder aus Waisenhaus auf Weg nach Berlin

Auch in Deutschland treffen immer mehr aus der Ukraine vertriebene Menschen ein. Das Bundesinnenministerium zählte zuletzt 5000 registrierte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Nach der Evakuierung eines Waisenhauses im südukrainischen Odessa sind rund 120 Kinder - darunter ein sechs Tage altes Baby - auf der Flucht nach Berlin. Die Waisen hätten sich zusammen mit einem Dutzend Betreuern in fünf Bussen auf den Weg gemacht, sagte der Chefrabbiner von Odessa und der Südukraine, Abraham Wolff. Die Busse seien am Mittwoch in Chisinau, der Hauptstadt der Republik Moldau angekommen. In Odessa wird ein Angriff der russischen Armee befürchtet.

