Männer beim Business-Lunch und Aufregung im Netz

Reine Männerrunde beim CEO-Lunch in München - das sorgt für Aufregung im Netz.

Reine Männerrunde beim Business-Lunch: Ein Foto von einem Mittagessen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz sorgt im Netz für Aufsehen. 30 Chefs von Wirtschaftsunternehmen speisen gemeinsam - und keine einzige Frau ist dabei.

Der Chefredakteur von "The Pioneer", Michael Bröcker, hatte das Foto am Freitag geschossen und am Samstag auf Twitter verbreitet:

Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli stellt resigniert fest: "Wir haben noch sehr viel zu tun."

Joe Kaeser, ehemals Vorstandsvorsitzender von Siemens, der auch in der Runde auf dem Foto zu sehen ist, gelobt Besserung:

Nach Angaben der Münchner Sicherheitskonferenz liegt die finale Frauenquote unter den Vortragenden im Hauptprogramm der diesjährigen Konferenz bei 45 Prozent. In der Runde der bei der Konferenz vertretenen Top-Manager ist das Verhältnis offensichtlich ein anderes.

Twitter-Nutzer kritisierten zudem, dass die Männer auf dem Foto trotz Corona-Pandemie eng beieinander saßen. Kaeser stellte klar: "Es herrscht 2G+ und PCR-Test jeden Morgen VOR Beginn der Sitzungen. Sonst wäre das tatsächlich verantwortungslos."

