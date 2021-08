Umfrage: Merkel mit gutem Ruf in Spanien - Briten kritisch

Bundeskanzlerin Angela Merkel genießt nach 16 Amtsjahren einer Umfrage zufolge einen guten Ruf in mehreren anderen europäischen Ländern.

Am häufigsten äußerten Spanier (78 Prozent) und Dänen (75 Prozent) eine positive Meinung über die deutsche Kanzlerin, wie aus einer YouGov-Umfrage in sieben Ländern hervorgeht. Unter Franzosen sagen dies zwei Drittel (67 Prozent), unter Schweden 64 Prozent. In Großbritannien sind es dagegen nur 46 Prozent.

Dass die CDU-Politikerin einen positiven Einfluss auf Deutschlands Ansehen im Ausland hatte, sagt in fast allen befragten europäischen Ländern jeweils mehr als die Hälfte der Befragten, am häufigsten Spanier (79 Prozent) und Franzosen (66 Prozent). In Großbritannien sind es 45 Prozent.

Für die sogenannte Eurotrack-Umfrage befragte YouGov vom 9. bis 22. Juli 2021 insgesamt 2031 Personen in Deutschland, 1667 im Vereinigten Königreich, 1001 in Frankreich, 1014 in Dänemark, 1006 in Schweden, 1052 in Spanien und 1004 in Italien. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die jeweiligen Bevölkerungen ab 18 Jahren.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-813163/2