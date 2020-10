Salt Lake City/Washington. Mike Pence und Kamala Harris treten am frühen Donnerstag im TV-Duell gegeneinander an. Verfolgen Sie die Debatte hier im Live-Ticker.

Rund vier Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl treten die Vize-Kandidaten Mike Pence und Kamala Harris am Mittwochabend (19 Uhr in den USA; 3 Uhr deutscher Zeit) in einem TV-Duell gegeneinander an.

In der vergangenen Woche hatten sich die Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Joe Biden im ersten TV-Duell des Wahlkampfs eine Schlammschlacht mit zahlreichen Vorwürfen und Unterbrechungen geliefert. Nun wird mit Spannung erwartet, ob sich die Vize-Kandidaten auf ein ähnliches Niveau herablassen – oder ob tatsächlich dieses Mal Inhalte in den Vordergrund rücken. Unterschied zum ersten Duell: Nach der Corona-Infektion von Donald Trump werden Pence und Harris im Studio durch eine Plexiglaswand getrennt sein. Moderiert wird die Debatte von der Journalistin Susan Page, die das Hauptstadtbüro der Zeitung „USA Today“ leitet. Verfolgen Sie das zweite TV-Duell des US-Wahlkampfs 2020 hier im Live-Ticker: (afp/dpa)