Brennende Straßenbarrikade in Barcelona: Der Protest gegen die Haftstrafen für neun Separatistenführer wird gewalttätiger.

Salvini führt Großkundgebung gegen Regierung in Italien an

Rom. Eineinhalb Monate nach dem Antritt der neuen Regierung in Italien führt der Rechtspopulist und geschasste Innenminister Matteo Salvini am Samstag eine Großkundgebung gegen die derzeitige Koalition an.

Der Chef der rechten Lega erwartet bei der Protestveranstaltung namens "Orgoglio Italiano" (Italienischer Stolz) in Rom bis zu 200.000 Teilnehmer. "Wir werden ein Meer aus Menschen sein", sagte Salvini vorab. Bei der Demonstration will auch Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi von der konservativen Forza Italia dabei sein.

Salvini hatte sich im Sommer selbst ins Aus manövriert. Beflügelt von guten Umfragewerten hatte er die ganze Macht für sich beansprucht und das Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung aufgekündigt. Die Sterne schlossen sich jedoch danach mit den Sozialdemokraten (PD) zusammen. Salvini sitzt daher nun in der Opposition.

In Umfragen liegt seine Lega allerdings immer noch mit rund 34 Prozent weit vor allen anderen Parteien. Vor allem sein harter Kurs gegen Migranten kam bei vielen Italienern gut an. Salvini wirft der neuen Regierung vor, die Häfen nun wieder für Rettungsschiffe geöffnet zu haben und somit aus Italien "wieder das Flüchtlingslager Europas" zu machen.