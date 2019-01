Ausschreitungen bei Mazedonien-Kundgebung in Athen

Aus Protest gegen die geplante Ratifizierung der Namensänderung Mazedoniens in Nord-Mazedonien haben sich Tausende Demonstranten in Athen versammelt.

Athen Die griechische Polizei hat Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt, um eine Gruppe von Rechtsextremisten daran zu hindern, auf den Hof des Parlamentes in Athen vorzudringen. Die Demonstranten trugen griechische Fahnen und skandierten rechtsextreme Sprüche wie "Politiker - Verräter".

Reporter vor Ort berichteten, dass auch Autonome am Werk gewesen seien. Sie hätten Steine und Feuerwerkskörper auf die Beamten geschleudert. Als einige Randalierer die Beamten mit Eisenstangen attackierten, setzten die Sicherheitsleute massiv Tränengas und Schlagstöcke ein. Tausende friedliche Demonstranten - darunter viele Familien - flohen in Panik. "Man kann hier nicht mehr atmen; überall breitet sich Tränengas aus", sagten fliehende Menschen im Fernsehen.

Rechte, konservative, nationalistische und religiöse Organisationen und Bürgerinitiativen hatten zu der Kundgebung am Sonntag gegen die Namensänderung der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien in Nord-Mazedonien mobilisiert. Zehntausenden folgten ihrem Aufruf. Voraussichtlich in der neuen Woche soll das griechische Parlament ein Abkommen Griechenlands mit seinem nördlichen Nachbarn zur Beilegung des Namensstreits billigen, in dem der Name Nord-Mazedonien festgelegt wird.