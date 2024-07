Berlin/München. Klage abgewiesen: Die AfD darf nun auch in Bayern vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet werden.

Der Verfassungsschutz in Bayern darf den Landesverband der AfD beobachten. Das entschied das Verwaltungsgericht in München am Montag. Demnach ist die Beobachtung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Bayerischen Verfassungsschutz rechtens. Eine Klage der bayerischen AfD gegen die Beobachtung wies das Gericht zurück. Zudem darf der Verfassungsschutz die Öffentlichkeit über die Beobachtung informieren.

dpa/lro/AFP