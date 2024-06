Berlin. Ein AfD-Mitglied hat am Rande des Bundesparteitags in Essen einem Demonstranten in die Wade gebissen. Er beruft sich auf Notwehr.

Ein AfD-Mitglied hat am Rande des Bundesparteitags in Essen einem Demonstranten in die Wade gebissen – nach eigener Darstellung aus Notwehr. Stefan Hrdy (67) schilderte am Sonntag, wie sich die „eskalierende Situation“ am Samstag aus seiner Sicht entwickelt hat. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der Pensionär sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sei auf dem Weg zur Grugahalle auf eine Blockade von AfD-Gegnern gestoßen. Als er aus seinem Auto ausgestiegen sei, um einen Polizisten zu bitten, den Weg für ihn freizumachen, sei er plötzlich attackiert worden.

Der Parteitagsdelegierte aus Nordrhein-Westfalen sagte: „Dann bekam ich einen Tritt in die rechte Wade, fiel hin und zwei oder drei sind auf mich drauf gefallen, ich sage mal gefallen, und dann kam ein Tritt von rechts, ich konnte ein bisschen ausweichen, habe mich dann in das Bein verklammert und zugebissen, damit ich nicht noch einen Tritt abbekomme.“ In diesem Moment hätten Polizeibeamte eingegriffen. Er habe aufstehen und weiterfahren können.

AfD-Parteitag in Essen: Video zeigt Biss

Die „Bild“-Zeitung veröffentlichte ein Video des Vorfalls. Darin ist zu sehen, wie Hrdy auf eine Polizeiabsperrung zugeht. Mehrere Demonstranten stellen sich ihm in den Weg, es kommt zu einem Tumult und Hrdy geht zu Boden. Das Video deckt sich in Teilen nicht mit Hrdys Darstellung – so ist dort lediglich zu sehen, dass ein Demonstrant mit dem Bein auf ihm liegt, dem Hrdy in die Wade beißt. Der geschilderte Tritt in die Wade ist nicht zu erkennen, allerdings ist die Sicht auf die Szene zwischenzeitlich auch verdeckt. Der Gebissene ruft in den Aufnahmen: „Der hat mich gebissen“. Die Kamera zoomt daraufhin auf die Wade des Mannes, auf der die Bissspuren zu sehen sind.

Hrdy sagte, er habe die Absicht, Anzeige zu erstatten. Der AfD-Delegierte sagte, während seiner Zeit bei der GSG 9, der Spezialeinheit der Bundespolizei, habe er zwar gelernt, sich körperlich zur Wehr zu setzen. Der Mann, mit dem er es auf der Straße zu tun gehabt habe, sei allerdings deutlich jünger gewesen als er und habe Stiefel getragen, sagte Hrdy. Er war nach eigenen Angaben 2016 in die AfD eingetreten. Sichtbare Blessuren von dem Vorfall hat er nicht.

dpa/fmg