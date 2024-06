Potsdam.. In Brandenburg könnten AfD und die Partei „Die Heimat“ auf Kommunalebene eine Fraktion bilden. Der Landesverband distanziert sich.

Die AfD könnte laut Berichten im Kreistag von Oberspreewald-Lausitz künftig mit der rechtsextremen Partei „Die Heimat“ (vormals NPD) zusammenarbeiten. Auch in einer Stadtverordnetenversammlung der brandenburgischen Stadt Lauchhammer soll eine Kooperation bevorstehen. Das Kreistagsbüro von Oberspreewald-Lausitz hat eine entsprechende Pressemitteilung der Partei „Die Heimat“ am Dienstagmorgen dem rbb bestätigt, wie der Sender berichtet. Zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet.

Der AfD-Landesvorsitzende in Brandenburg, René Springer, distanzierte sich in einer Mitteilung klar von den Plänen. „In der brandenburgischen Stadt Lauchhammer sowie im Landkreis Oberspreewald-Lausitz haben am Montag insgesamt drei Mandatsträger der AfD gemeinsame Fraktionen mit ‚Die Heimat‘ gegründet. Wegen der vorsätzlichen Verletzung von Mitgliederpflichten und des erheblichen Verstoßes gegen die Grundsätze der Partei werde ich ein Parteiausschlussverfahren gegen die drei Mitglieder anstreben.“ Die in Lauchhammer gegründete Fraktion „AfDplus“ habe kein Recht, den Namen „AfD“ zu führen, der Landesverband werde auf juristischem Weg eine sofortige Namensänderung erzwingen.

AfD und „Die Heimat“: Gemeinsame Fraktionen in Brandenburg

In der Mittelung der „Heimat“ war das Vorhaben zuvor vollmundig angekündigt worden. Die Zusammenarbeit sei „ein Wendepunkt“, tönt die „Heimat“. Die gemeinsame AfD-Heimat-Fraktion in Lauchhammer werde dort nun zweitstärkste Kraft, angeführt von AfD-Mann Bernd Dietrich. Der Heimat-Abgeordnete Thomas Gürtler werde wiederum die Kreistagsfraktion anführen. Der wird zitiert, dass die Zusammenarbeit ein „Meilenstein“ sei. In Lauchhammer firmiere die Fraktion nun unter „AfDplus“, im Kreistag als „Heimat&Zukunft“.

Der Zusammenschluss der beiden Fraktionen wurde laut „Die Heimat“ von AfD-Chef Tino Chrupalla begünstigt. In der Mitteilung heißt es, er hätte gesagt, dass es „auf kommunaler Ebene keine Brandmauern zu anderen Parteien geben werde“.

Bemerkenswert ist ein älterer Vorgang, der auch hier eine Rolle spielen könnte: Denn Heimat-Abgeordneter Thomas Gürtler und AfD-Mann Bernd Dietrich haben in der Region eine gemeinsame Vorgeschichte, wie die „taz“ berichtet. Schon 2021 hatte die „Heimat“, da noch als NPD, eine ähnliche Pressemitteilung verschickt und eine neuartige Fraktion in Lauchhammer verkündet: seinerzeit von NPD und Pro Lauchhammer. Die Fraktion aber war denkbar klein. Sie bestand lediglich aus NPD-Mann Gürtler als Fraktionschef und Dietrich als Stellvertreter.

„Die Heimat“: Welche Ziele verfolgt die rechtsextremistische Partei?

Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft „Die Heimat“ als rechtsextremistische Partei ein, die gegen die bestehende politische Ordnung agitiert und offen einen „fundamentalen Systemwechsel“ in Deutschland anstrebt (Verfassungsschutzbericht 2023). Als ideologisches Kernelement vertrete die Partei die Vorstellung einer ethnisch homogenen „Volksgemeinschaft“, heißt es weiter in dem aktuellen Bericht des Inlandsgeheimdienstes. Mit Blick auf die radikalen Wurzeln der „Heimat“ ist die Einschätzung naheliegend: Auf ihrem Bundesparteitag im Juni 2023 in Riesa Sachsen gab sich die NPD den neuen Namen. Vorsitzender der Partei mit schätzungsweise rund 2800 Mitglieder ist wie schon zu NPD-Zeiten der gebürtige Saarländer Frank Franz.

Programmatisch und ideologisch bleibt „Die Heimat“ ihren Überzeugungen treu, heißt es im aktuellen Verfassungsschutzbericht: Wie zahlreiche Funktionäre im Nachgang zur Umbenennung betonten, bedeute der Namenswechsel keineswegs eine Anpassung an das politische System oder eine inhaltliche Mäßigung. Das 2010 beschlossene NPD-Parteiprogramm bleibt demnach unangetastet.

Partei verbreitet verschwörungstheoretische „False-Flag-Thesen“

Der politische Stil der Partei lässt sich an ihrem Umgang mit dem Nahost-Konflikt ablesen. „Die Heimat“ verbreitet migrationsfeindliche und verschwörungstheoretische Äußerungen wie eine „False-Flag-These“. Nach dieser soll Israel die Terrorangriffe der Hamas inszeniert oder zumindest absichtlich zugelassen haben, um eine militärische Intervention im Gazastreifen zu rechtfertigen. Allerdings: Während die Neue Rechte laut Verfassungsschutzbericht an Bedeutung gewinnt, sehen sich rechtsextremistische Parteien wie „Die Heimat“ existenziellen Herausforderungen gegenüber, die aus organisatorischen Defiziten, einem Rückgang ihrer Mitglieder und lediglich lokaler Aktionsfähigkeit resultieren. Anfang des Jahres schloss das Bundesverfassungsgericht „Die Heimat“ von der Parteienfinanzierung aus, weil sie als verfassungsfeindlich eingestuft ist. Die Partei ist zurzeit in keinem Landesparlament vertreten.

