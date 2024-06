New York. Vor dem ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden wird das Klima zwischen beiden im Wahlkampf rauer.

US-Präsident Joe Biden versucht Donald Trumps Verurteilung für seinen Wahlkampf zu nutzen, bevor es nächste Woche zu einer entscheidenden TV-Debatte kommt. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, habe das Wahlkampfteam von Biden am Montag einen neuen Werbespot vorgestellt, der in umkämpften Bundesstaaten, so genannten „Swing States“ ausgestrahlt wird und den mutmaßlichen republikanischen Kandidaten als „Schwerverbrecher“ bezeichnet, der sich nur um sich selbst kümmere. Die Strategie scheint eine Debatte unter den Demokraten darüber zu lösen, wie offen sie die rechtlichen Probleme von Trump in einem Kopf-an-Kopf-Rennen im Weißen Haus hervorheben sollten.

Die neue Front im Wahlkampf 2024 öffnete sich, nachdem Trump versuchte, Stimmen unter den schwarzen Amerikanern zu gewinnen, einer traditionellen Machtbasis der Demokraten, in der der Ex-Präsident trotz seiner angeschlagenen persönlichen Rassenhistorie versucht, Fuß zu fassen. Dies geschieht, weil die Republikaner ihren mutmaßlichen Kandidaten trotz seiner Überzeugung und seines Versuchs, das Wahlergebnis von 2020 zu kippen, befürworten und Trump aufs Korn nehmen, während sie versuchen, das Weiße Haus und den Senat zurückzugewinnen und das Repräsentantenhaus zu behalten.

Fahndungsfoto von Trump in Anzeige

Bidens neue Anzeige konzentriert sich dabei direkt auf den Schuldspruch in Trumps Schweigegeldprozess und seinen großen Verlust in einem zivilrechtlichen Betrugsfall und stellt einen scharfen Kontrast zu Bidens Charakter dar. Während das Fahndungsfoto des Ex-Präsidenten auf dem Bildschirm zu sehen ist, sagt ein Erzähler: „Diese Wahl findet zwischen einem verurteilten Kriminellen statt, der nur auf sich selbst aus ist, und einem Präsidenten, der für Ihre Familie kämpft.“ Die Anzeige markiert den bisher explizitesten strategischen Einsatz von Trumps rechtlichen Problemen in einer Wahlkampfbotschaft durch die Biden-Kampagne.

Der Co-Vorsitzende der Biden-Kampagne, Mitch Landrieu, erklärte die Überlegungen in „News Central“ von CNN: „In dieser Anzeige geht es darum, dem amerikanischen Volk das Thema vor Augen zu führen, das über diesen Wahlkampf entscheiden wird: Weisheit, Mut, Charakter.“

Trumps Wahlkampfteam reagierte, indem es den Schweigegeldprozess als „Wahlbeeinträchtigung“ bezeichnete und Umfragen hervorhob, die die Stärke des ehemaligen Präsidenten in Swing States zeigten. „Der Kontrast zwischen der Stärke und dem Erfolg von Präsident Trump und den Schwächen, Misserfolgen und Unehrlichkeiten des Crooked Joe Biden wird nächste Woche auf der Debattenbühne deutlich werden“, schrieb Karoline Leavitt, eine Wahlkampfsprecherin, auf X.

Wahlkampf intensiviert sich

Biden argumentierte, dass einer der „schrecklichsten“ Aspekte einer zweiten Trump-Amtszeit die Möglichkeit sei, dass sein Rivale weitere Personen ernennen könnte Hardliner und konservative Richter des Obersten Gerichtshofs. Der frühere Präsident Barack Obama beklagte unterdessen die Tatsache, dass die Republikaner einen Kandidaten nominieren werden, der „von einer Jury aus seinen Amtskollegen in 34 Punkten verurteilt“ wurde.

Der Wahlkampf intensiviert sich im Vorfeld der ersten TV-Debatte, die am 27. Juni auf CNN ausgestrahlt wird, einem möglicherweise entscheidenden Moment eines Wahlkampfs, bei dem ein Ex-Präsident den amtierenden Präsidenten schlagen könnte, der ihn zum zweiten Mal in der Geschichte aus dem Amt verdrängt hat. Beim Showdown in Atlanta steht der 81-jährige Biden unter extremem Druck, zu zeigen, dass er für eine weitere vierjährige Amtszeit bereit ist, da die Sorgen der Wähler über sein fortgeschrittenes Alter allgegenwärtig sind und Trump sich unaufhörlich über die geistige Leistungsfähigkeit und den körperlichen Zustand des sichtlich alternden Präsidenten lustig gemacht hat.

Die ständige Verspottung von Bidens Fähigkeiten durch den Ex-Präsidenten könnte jedoch die Erwartungen an Bidens Leistung senken und die Aussicht aufkommen lassen, dass ein energisches Auftreten des Präsidenten eine ähnliche Wirkung haben könnte wie seine lautstarke Rede zur Lage der Nation in diesem Jahr, die die Bedenken über sein Alter vorübergehend zerstreute.

Das sprunghafte Verhalten von Trump in den letzten Tagen, auch nachdem er am Freitag seinen 78. Geburtstag gefeiert hatte, veranlasst die Biden-Kampagne zu der Argumentation, dass Trumps Geisteszustand – sowie sein Versuch, die amerikanische Demokratie vor vier Jahren zu zerschlagen – bedeute, dass er dafür ungeeignet sei eine Rückkehr ins Amt. Letzte Woche beschrieb die Kampagne Trump als „aus den Fugen geratener als je zuvor“, nachdem er zum ersten Mal seit dem Mob-Angriff vom 6. Januar 2021 auf den Capitol Hill zurückgekehrt war und von den republikanischen Gesetzgebern im Repräsentantenhaus und im Senat begrüßt wurde.