Berlin. Bundeskanzler Scholz reagiert auf den Angriff von Mannheim: Straftäter sollen auch nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden.

Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan, Ausweisungen für Terrorverherrlichung und härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten: Als Reaktion auf den Messerangriff von Mannheim hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine harte Linie gegen ausländische Straftäter und Gefährder angekündigt. „Nicht diejenigen sollen sich fürchten müssen in Deutschland, die in Freiheit und Frieden leben wollen“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. „Sondern diejenigen müssen sich fürchten, die unsere Freiheit angreifen und unseren Frieden stören.“

Scholz hatte die Regierungserklärung drei Tage vor der Europawahl kurzfristig angekündigt. „Wer unsere Freiheit angreift und unseren Frieden stört, der hat mich, der hat diese Bundesregierung, der hat unseren Rechtsstaat als seinen entschiedensten Gegner“, sagte der Sozialdemokrat in der Ansprache. Scholz kündigte konkrete Maßnahmen an, die nun umgesetzt werden sollen.

Scholz nach Messerattacke in Mannheim: „Es empört mich“

„Lassen Sie mich klar sagen: Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat“, sagte Scholz im Plenum des Bundestags. „Solche Straftäter gehören abgeschoben – auch wenn sie aus Syrien oder Afghanistan stammen.“ Abschiebungen in die beiden Krisenländer sind derzeit nicht möglich.

„Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren“, fügte Scholz hinzu. „In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.“ Deshalb suche Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach „rechtlich und praktisch tragfähigen Wegen“, wie das gelingen könne. „Das Bundesinnenministerium arbeitet daran, Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan zu ermöglichen.“ Über die praktische Umsetzung sei das Ministerium bereits mit Nachbarländern Afghanistans im Gespräch.

Das tödliche Messer-Attentat auf den jungen Polizisten Rouven L. in Mannheim sei „Ausdruck einer menschenfeindlichen Ideologie – eines radikalen Islamismus“, sagte Scholz. „Dafür gibt es nur einen Begriff: Terror. Terror sagen wir den Kampf an.“

„Wer einen Polizisten tötet, der muss auf das Härteste bestraft werden“

„Wer einen Polizisten tötet, der muss auf das Härteste bestraft werden“, sagte Scholz. „Wer Frauen und Männer, die helfen und Leben retten wollen, hinterrücks angreift oder in Hinterhalte lockt, der muss die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.“ Deswegen wolle er das Strafrecht gezielt schärfen und „solche hinterlistigen Überfälle“ härter bestrafen.

Schon jetzt gebe es die Möglichkeit, Waffen- und Messerverbotszonen auszuweisen. „Davon muss noch mehr und konsequenter Gebrauch gemacht werden“, forderte der Bundeskanzler. Die Bundespolizei setze das an Bahnhöfen bereits durch. „Aber wir brauchen das bundesweit – vor allem an Hotspots und bei Großveranstaltungen.“

„Nicht länger dulden werden wir auch, wenn terroristische Straftaten verherrlicht und gefeiert werden“, sagte Scholz weiter. „Deshalb werden wir unsere Ausweisungsregelungen so verschärfen, dass aus der Billigung terroristischer Straftaten ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse folgt“, kündigte der Kanzler an. „Wer Terrorismus verherrlicht, wendet sich gegen alle unsere Werte – und gehört abgeschoben.“