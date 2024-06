Berlin. Europa wählt. Wen genau, das wird sich am Wahlabend zeigen. Doch wann werden die ersten Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht?

Rund 350 Millionen Menschen sind bei der Europawahl zwischen dem 6. und 9. Juni 2024 dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und auch, wenn in einigen Ländern bereits am Donnerstag gewählt wird: Ergebnisse gibt es erst am Sonntag. An dem Tag findet der Urnengang in den letzten Ländern statt – so auch in Deutschland.

Wie schnell die Stimmen danach ausgezählt werden, ist von Land zu Land unterschiedlich. Und auch, wann die endgültigen Ergebnisse feststehen, hängt vom jeweiligen Staat ab. In einigen davon gibt es zuvor Prognosen und Hochrechnungen – in anderen nicht. Doch wann ist am Wahlabend mit den ersten Infos zu rechnen? Unser Überblick zeigt es.

Europawahl: Wann wird in den einzelnen Ländern gewählt?

Die Europawahl erstreckt sich anders als alle anderen Wahlen in Deutschland über mehrere Tage. Der Grund ist einfach: In verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Wahltraditionen. Während der Urnengang in der Bundesrepublik traditionell immer sonntags stattfindet, sind die Menschen andernorts daran gewöhnt, unter der Woche oder am Samstag zu wählen. Dem soll mit der mehrere Tage dauernden Europawahl Rechnung getragen werden.

An mehreren Tagen können aber nur die Menschen in Italien (Samstag und Sonntag) und Tschechien (Freitag und Samstag) wählen. In allen anderen Nationen gibt es jeweils einen Wahltag:

Wahl am Donnerstag, 6. Juni: Niederlande

Niederlande Wahl am Freitag, 7. Juni: Irland

Irland Wahl am Samstag, 8. Juni: Lettland, Malta, Slowakei

Lettland, Malta, Slowakei Wahl am Sonntag, 9. Juni: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn. Zypern

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn. Zypern Wahl an zwei Tagen: Italien (Samstag und Sonntag), Tschechien (Freitag und Samstag)

Wann gibt es erste Prognosen und Hochrechnungen zur Europawahl 2024?

In Deutschland schließen die Wahllokale bei der Europawahl – wie auch bei anderen Wahlen üblich – um 18 Uhr. Genau um diese Uhrzeit werden auch die ersten Prognosen veröffentlicht. Über den Abend gibt es dann erste Hochrechnungen, die mit der Zeit immer genauer werden. Laut der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg wird die Bundeswahlleiterin um 23 Uhr die vorläufigen Ergebnisse für die Budnesrepublik bekanntgeben.

In den anderen Ländern der EU läuft es zum Teil anders ab. Je nach Land werden die ersten Schätzungen ab etwa 18.15 Uhr veröffentlicht. Im Laufe des Wahlabends kommen dann immer mehr dazu. Ab etwa 20.15 Uhr soll eine Gesamtprognose einen ersten unionsweiten Überblick geben.

Gegen 23.15 soll das EU-Parlament dann eine erste Hochrechnung auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse in allen 27 Mitgliedsstaaten veröffentlichen. Diese ersten Ergebnisse sind aber zu Teil sehr ungenau. So schließen die Wahllokale in Italien erst um 23 Uhr – nur 15 Minuten später können kaum valide Daten vorliegen. Das vorläufige Endergebnis wird voraussichtlich in den frühen Morgenstunden des 10. Juni bekanntgegeben.

Prognose, Hochrechnung, Ergebnis – Was ist der Unterschied?

Bei den Informationen zur Europawahl, die am Wahlabend veröffentlicht werden, muss zwischen drei Arten unterschieden werden: