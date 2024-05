Berlin. Der Palast von Putin soll Ziel ukrainischer Drohnenangriffe sein. Bisher wurde aber wohl nur ein Gebäude in der Nähe beschädigt.

Wladimir Putins luxuriöser Lebensstil ist dank der Enthüllungen des Teams um den verstorbenen Kreml-Gegner Alexej Nawalny inzwischen bekannt. Erst vor wenigen Wochen wurde ein Video veröffentlicht, das sogar Aufnahmen aus dem Inneren des privaten Palasts von Putin zeigen soll. Zu sehen sind unzählige Schlafzimmer, Luxus-Saunen, ein eigenes Theater und eine prunkvolle Privat-Kapelle.

Die Existens des Palastes am Schwarzen Meer war bereits 2021, vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs und den Sanktionen gegen Russland, bekannt geworden. Es ist eine der luxuriösen Immobilien, die dem Kremlchef zugeschrieben werden, auch wenn offizielle russische Angaben die tatsächlichen Besitzverhältisse verschleiern. So wird auch ein Urlaubsnest ganz in der Nähe der finnischen Grenze in Wirklichkeit Putin zugeschrieben. Nun könnte der Angriffskrieg gegen die Ukraine zumindest Folgen für den Rückzugsort an der Schwarzmeerküste haben.

Ukraine-Krieg: Mehrere Drohnen in der Nähe von Putins Palast gesichtet

Wie das russlandkritische Medienhaus „Nexta“ berichtet, ist die prunkvolle Villa möglicherweise zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. So habe der Gouverneur der Region Krasnodar berichtet, dass Überreste einer Drohne ein unfertiges Gebäude im Dorf Krinitsa beschädigt hätten. Krinitsa befindet sich genau wie Putins Palast an der nordöstlichen Küste des Schwarzen Meeres. Außerdem soll sich dort auch ein Weingut befinden, das möglicherweise dem russischen Präsidenten gehört.

Eine weitere Drohne soll in eine Farm ganz in der Nähe von Putins Präsident geflogen sein. Die Vermutung liegt daher nahe, dass die Ukraine versuchen könnte, mit Drohnen den Palast von Putin zu zerstören. Mindestens in der Außendarstellung wäre das ein großer Erfolg für die kriegsgeplagten Ukrainer, die in den letzten Wochen vermehrt ins Hintertreffen gerieten. Wie „Nexta“ weiter berichtet, soll es nicht das erste Mal gewesen sein, dass Drohnen in der Gegend gesichtet wurden. In der Nacht des 17. Mai sollen sie bereits in der Nähe der Putin-Residenz geflogen sein. (fgö)