Teheran. Der mit einem Helikopter abgestürzte Ebrahim Raisi ist seit knapp drei Jahren iranischer Präsident. Er spielt seine Macht brutal aus.

Als die Iraner aufgerufen wurden, für ihren Präsidenten zu beten, fehlte von Ebrahim Raisi noch jede Spur. Raisi war zusammen mit Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian auf der Rückreise aus Aserbaidschan. Dort hatte er mit Präsident Ilham Aliyev einen Staudamm eingeweiht. Das sollte die angespannte Lage zwischen den beiden Ländern wieder normalisieren. Die iranische Regierung sagte eine geplante Kabinettssitzung ab und rief eine Dringlichkeitssitzung mit dem Krisenmanagementausschuss des Landes ein, berichteten staatliche Medien.

Raisi ist für den Iran und vor allem für den Obersten Führer, Ajatollah Ali Chamenei, von zentraler Bedeutung. Im August 2021 wurde der Erzkonservative als neuer Präsident des Iran vereidigt. Er gilt aus ausgesprochen einflussreich und ist die Nummer zwei im Land. Der 63-Jährige hat nicht nur das volle Vertrauen des Ajatollah, auch die mächtigsten Institutionen des Landes stehen hinter ihm. Seit Raisi im Amt ist, hat sich die Brutalität der Sittenpolizei, die auch das Kopftuch-Gebot für Frauen kontrolliert, zunehmend verschärft. Raisi gilt als Befürworter strengster Geschlechtertrennung.

Präsident Raisi: mitverantwortlich für Verhaftungen und Hinrichtungen

Schon zuvor hatte er reichlich Blut an seinen Händen. Raisi war mehr als 30 Jahre lang in der Justizbehörde tätig, 2019 wurde er zum Justizchef ernannt. Er soll für zahlreiche Verhaftungen und Hinrichtungen politischer Gegner mitverantwortlich gewesen sein. In seiner Amtszeit wurde auch erstmals wieder ein Mann hingerichtet, weil er Alkohol getrunken hatte.

Raisi, der für viele als einer der möglichen Nachfolger von Ajatollah Chamenei gilt, verbindet mit dem mächtigsten Mann des Iran einiges. Beider Männer stammen aus Maschhad. Als Zeichen der direkten Abstammung vom Propheten trägt er einen schwarzen Turban. Als Teenager tritt er in der Heiligen Stadt Qom in ein Seminar ein und wird, wie er selbst berichtete, als junger Kleriker von den neuen Machthabern ausgebildet, um Regierungsämter zu übernehmen. Chamenei war damals einer seiner Lehrer. Bis heute ist er nur ihm Rechenschaft schuldig.

Deutsch-Iraner vor Hinrichtung: Warum Gazelle Sharmahd vor jedem Samstag zittert

Ein Jahr Proteste: „Wenn die Mullahs bleiben, hat der Iran keine Chance“

Proteste im Iran: 70-Jährige kämpft zum zweiten Mal für eine Revolution

Exil: Was denken Iraner in Deutschland über die Proteste?

Massiver Hass auf Israel

Auch in seinem Hass auf Israel sind sich die beiden Führer einig. Israel soll von der Landkarte ausgelöscht werden. Derzeit ist die Lage extrem angespannt. In der Nacht zum 14. April hatte der Iran Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. Es war der erste direkte Angriff von iranischem Staatsgebiet. Nach israelischen Angaben konnten damals fast alle der mehr als 300 von Iran abgefeuerten Drohnen, Raketen und Marschflugkörper abgewehrt werden. Dem iranischen Beschuss vorausgegangen war ein Bombenangriff auf ein Konsulatsgebäude des Iran in der syrischen Hauptstadt Damaskus, bei dem am 1. April unter anderem ein hochrangiger General der iranischen Revolutionswächter getötet worden waren. Teheran wertete den Angriff auf das Konsulat als direkten Angriff auf ihr Territorium.

Kurze Zeit nach dem iranischen Angriff auf Israel ereigneten sich in der zentraliranischen Provinz Isfahan mehrere Explosionen. Nach Angaben von US-Medien war das eine Reaktion Israels auf den iranischen Beschuss. Teheran wies diese Darstellung zurück, Israel gibt zu derartigen Vorkommnissen nie eine Stellungnahme ab.

Irans Präsident Ebrahim Raisi und der Fall Jina Mahsa Amini

Ebrahim Raisi ist verheiratet mit Dschamileh Alamolhoda, einer außerordentlichen Professorin an der Schahid-Beheschti-Universität und hat zwei Töchter.

Im Herbst 2022 löste der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini massive Proteste im Iran aus. Die junge Frau starb im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. In der Folge demonstrierten landesweit Zehntausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem.

Die Sicherheitskräfte reagierten mit Gewalt und harten Strafen. Zehntausende Demonstranten wurden verhaftet, viele bei den Protesten getötet, mehrere hingerichtet. Die Proteste stürzten die politische Führung in die schwerste Krise seit Jahrzehnten.