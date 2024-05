Brüssel/Berlin. Schock-Prognosen von EU und Wirtschaftsweisen: Deutschland ist Bremsklotz für Europas Wirtschaft – und die Perspektive bleibt trüb.

Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in Fahrt: Der Stagnationskurs macht Deutschland weiter zum Schlusslicht in Europa, durchgreifende Besserung ist nicht in Sicht. Das zeigen die neuen Konjunkturprognosen der EU-Kommission und des deutschen Sachverständigenrats Wirtschaft, die ihre Gutachten am Mittwoch in Brüssel und Berlin vorlegten.

Nach der Frühjahrs-Prognose der EU-Kommission wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur um 0,1 Prozent wachsen – schlechter stehen im vereinten Europa nur Estland (-0,5 Prozent) und Finnland (0 Prozent) da. Im kommenden Jahr wird Deutschland mit einem erwarteten Wachstum von einem Prozent sogar die rote Laterne in der Eurozone und EU-weit vorausgesagt. „Stagnation nach der Rezession“ nennt die EU-Kommission die Entwicklung in Deutschland und verweist auf zu geringe Investitionen und eine nur langsame Erholung der Exportwirtschaft.

Rosig sind die Aussichten allerdings auch für die gesamte EU nicht, doch spricht Wirtschafts-Kommissar Paolo Gentiloni für die Union davon, „dass wir die Wende geschafft haben“: Das Wachstum in der EU wird in diesem Jahr auf ein Prozent geschätzt, im nächsten auf 1,6 Prozent – in der Eurozone liegen die Raten demnach um jeweils 0,2 Prozent niedriger.

Konjunktur schwächelt weiter: Wirtschaftsweise mit trüber Prognose

Für Deutschland kommt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu einer ähnlich trüben Einschätzung: Die Wirtschaftsweisen hatten vor einem halben Jahr noch ein Wachstum von 0,7 Prozent für 2024 vorausgesagt, jetzt senken sie die Vorhersage angesichts eines enttäuschenden Jahresstarts auf nur noch 0,2 Prozent. Für 2025 erwartet der Rat ein Wachstum von 0,9 Prozent, weniger als die Bundesregierung und Forschungsinstitute bislang prognostizieren.

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni glaubt, dass die EU die Wende zu neuem Wirtschaftswachstum geschafft hat. Für Deutschland sieht die Prognose allerdings trübe aus. © AFP | Kenzo Tribouillard

Die Entwicklung ist laut Gutachten von einer schwachen gesamtwirtschaftlichen Nachfrage geprägt: „Die privaten Haushalte konsumieren aktuell noch zurückhaltend, die Industrie und die Baubranche verzeichnen nur geringfügig neue Aufträge“, sagte der Wirtschaftsweise Martin Werding. Allerdings werde erwartet, dass die deutsche Wirtschaft im Jahresverlauf „etwas an Fahrt gewinnt“, weil steigende Realeinkommen den privaten Konsum stützen dürften.

Zugleich werde 2024 der Welthandel und die globale Industrieproduktion zunehmen, davon würden die deutschen Exporte profitieren. Aber: „Die exportorientierten Unternehmen sehen sich mit einem scharfen Wettbewerb, steigenden Arbeitskosten und weiterhin erhöhten Energiepreisen konfrontiert“, warnte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Die Teuerung in Deutschland werde sich weiter verlangsamen, der Rat sagt eine Inflationsrate von 2,4 in diesem Jahr und 2,1 Prozent im nächsten Jahr voraus.

Arbeitsmarkt mit nachlassender Dynamik – viele Stellen unbesetzt

Das Gutachten verweist auch auf das Problem einer nachlassenden Dynamik am Arbeitsmarkt: Die strukturellen Bedingungen hätten sich verschlechtert, da der demografische Wandel fortschreite und die durchschnittlichen Arbeitszeiten zurückgingen. Unternehmen falle es zunehmend schwer, offene Stellen zu besetzen – gleichzeitig verzichteten viele Unternehmen trotz schlechter wirtschaftlicher Lage auf Entlastungen.

Die Perspektive ist nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen vor allem wegen fehlender Arbeitskräfte trübe: „Die Wachstumsaussichten der Volkswirtschaft bleiben gemessen am Produktionspotenzial bis zum Ende des Jahrzehnts schwach.“ Bis 2029 dürfte das Potenzialwachstum bei 0,4 Prozent verharren.

Auch die Einschätzung der EU-Kommission klingt für Deutschland bedrohlich: Sie attestiert der Wirtschaft hierzulande einen „Verlust an Wettbewerbsfähigkeit“ vor allem energieintensiven Sektoren. Deshalb werde der Export vorerst nur wenig zum Wachstum beitragen – stattdessen dürfte der private Konsum anziehen und im kommenden Jahr erstmals wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreichen.

CSU-Wirtschaftsexperte sieht die Schuld auch in der Ampel-Politik

Bei den Investitionen hierzulande sei nach einem jahrelangen Rückgang für 2025 wieder ein Plus in Sicht, die Bauwirtschaft werde voraussichtlich schon in der zweiten Hälfte dieses Jahres anziehen. Der CSU-Wirtschaftsexperte im EU-Parlament, Markus Ferber, sagte: „Der Umstand, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft der EU der Bremsklotz für die wirtschaftliche Entwicklung in der Union ist, ist auch ein Armutszeugnis für die Wirtschaftspolitik der Ampel-Koalition.“

Ein Neubaugebiet in Gelsenkirchen: Die Bauwirtschaft in Deutschland dürfte bald wieder anziehen, sagt die EU-Kommission in ihrer neuen Konjunkturprognose voraus. © imago/Rupert Oberhäuser | IMAGO/Rupert Oberhäuser

Europaweit sieht die Kommission eine schrittweise Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, auch durch den erwarteten weiteren Rückgang der Inflation – wobei die Hartnäckigkeit der Inflation in den USA den Brüsseler Wirtschaftsexperten Sorgen macht, weil dies dazu führen könnte, dass es erst verspätet zu Zinssenkungen komme. Zudem betont die Prognose „weiter zunehmende Abwärtsrisiken durch anhaltende geopolitische Spannungen“, vor allem im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dem Nahost-Konflikt.

Dennoch ist die Kommission verhalten optimistisch: „Wir können uns auf die Rückkehr zu bescheidenen Wachstumsraten freuen, die 2025 weiter anziehen werden“, sagte Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis. Angesichts des unsicheren internationalen Umfelds komme es jetzt darauf an, dass die Wirtschaft in Europa ihre Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit stärke. Die Mitgliedstaaten sollten sich auf wachstumsfördernde Reformen und Investitionen konzentrieren und zugleich eine umsichtigere Finanzpolitik betreiben, um die hohen Schuldenquoten zu senken.