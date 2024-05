Washington/New York. Im Schweigegeld-Prozess um Porno-Star Stormy Daniels tritt der Jurist als Kronzeuge auf – und könnte Trump schweren Schaden zufügen.

In Mafia-Filmen geht es meist nicht gut aus, wenn der Consigliere irgendwann den Paten zur Strecke bringen will. Wie wird es dann erst im richtigen Leben sein? Im spektakulären Schweigegeld-Prozess um Porno-Star Stormy Daniels ist Amerikas Ex-Präsident Donald Trump dieser Pate – jedenfalls, wenn man das Verfahren aus Sicht von Michael Cohen betrachtet. Als sein juristischer Problemlöser (Consigliere) half der 57-jährige dem ehemaligen Commander-in-Chief durch Zahlung von 130.000 Dollar an die Erotikdarstellerin, damit eine außereheliche Sex-Affäre mit ihr vor der Wahl 2016 unter der Decke blieb.

Dabei kam es laut Staatsanwaltschaft zu Steuerbetrügereien und strafrechtlich relevanter Missachtung von Wahlkampfgesetzen, die Trump 34 Anklagepunkte eingebracht haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm mehrere Jahre Gefängnis. Weil Cohen in diesem Konstrukt das wichtigste Scharnier zwischen Daniels und Trump war und für sein Tun bereits einige Zeit im Gefängnis verbrachte, ist er der Kronzeuge im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten.

Seine Aussage, davon gingen Beobachter aus, sollte am Montag von der ersten Minute an das Gericht in New York elektrisieren. Ein Grund: Das Tischtuch zwischen den beiden ist derart zerschnitten, dass Richter Juan Merchan Cohen zuletzt eindringlich aufforderte, seine Attacken in sozialen Medien („Hosenscheißer”) gegen den 77-Jährigen einzustellen.

Trump-Anwalt Cohen trug Uhren im Wert von 50.000 Dollar

Michael Cohen gehörte über zehn Jahre zu den treuesten der treuen Trump-Vertrauten. Seine Hingabe ging so weit, dass er dem Magazin „Vanity Fair” in den Block diktierte, er sei jederzeit bereit, für ihn eine Kugel abzufangen. Cohen, so sagen Insider, erwarb sich den Respekt Trumps, weil er seine juristische Ausbildung nutzte, um unangenehme Angelegenheiten jedweder Art aus der Welt zu boxen.

Auf ihn kommt es heute an: Michael Cohen, Ex-Privatanwalt von Donald Trump, hat im Schweigegeld-Prozess gegen den Ex-Präsidenten seinen Auftritt als Kronzeuge. © JEFFERSON SIEGEL/The NewYorkTimes/Redux/laif | JEFFERSON SIEGEL/The NewYorkTime

Das brachte Cohen nicht nur den Schriftzug „persönlicher Anwalt von Donald J. Trump” auf die Visitenkarte. Es machte ihn auch sehr wohlhabend. Der Kauf mehrerer Luxus-Wohnungen – vorzugsweise in Trump-Immobilien – stellte jedenfalls kein Problem dar. Zu besseren Zeiten trug Michael Cohen Armbanduhren im Wert von 50 000 Dollar und fuhr einen schneeweißen Rolls Royce. All das war Cohen, der aus Long Island bei New York stammt (Vater Arzt, Mutter Krankenschwester) nicht in die Wiege gelegt.

Er startete nach dem Jurastudium an einer mittelprächtigen Uni als kleiner „personal injury lawyer”. Das sind Juristen, die meist Autounfall-Opfer gegenüber Versicherungen vertreten. Zu etwas Geld kam er über die in New York lukrative Verleihung von Taxi-Konzessionen. In diesem Geschäft, das robuste Charaktere verlangte, entwickelte Michael Cohen jene Ellenbogen, die er später unkooperativen Geschäftspartnern Trumps in die Rippen bohrte, wenn es nötig wurde.

Michael Cohen schrieb zwei Bücher über seine Zeit mit Trump

Heute steht Michael Cohen, der zwei Bücher über seine Jahre mit Trump geschrieben hat, an der Spitze der Bewegung, die den 45. Präsidenten der USA im Gefängnis sehen will. Von Cohen wird erwartet, dass er sich in der auf mehrere Vernehmungstage angesetzten Verhandlung wie schon in seinem eigenen Prozess 2018 bei der Abwicklung der Schweigegeld-Zahlungen als ausführendes Organ beschreibt. Und dass niemand anderes als Trump persönlich ihm den Auftrag dazu gab.

Stormy Daniels hatte ihren großen Prozess-Auftrittt in der vergangenen Woche. Seit Montag gehört Michel Cohen die Bühne. Der Mann, der ihr das Schweigegeld zukommen ließ. © AFP | Charly Triballeau

Auch das Geld für jene Gesetzesverstöße, über die in New York seit nunmehr vier Wochen verhandelt wird, soll vom Immobilien-Milliardär gekommen sein. Trump selbst hat dagegen bis zuletzt bestritten, mit Daniels jemals intim gewesen zu sein. Er bekräftigte auch, von den Zahlungen nichts gewusst zu haben. Was allerdings inzwischen hinreichend widerlegt ist.

Trump persönlich, so war den Geschworenen in der vergangenen Woche durch Scheck-Kopien veranschaulicht worden, hatte dem in Vorleistung gegangenen Cohen für die Causa Daniels über 400.000 Dollar zurückerstatten lassen. Trumps Verteidiger um den Star-Anwalt Todd Blanche wollen Cohen dennoch als Alleingänger abkanzeln, der quasi in vorauseilendem Gehorsam den Porno-Star mit reichlich Cash zum Schweigen gebracht hat.

Dass Cohen später seinem ehemaligen Herrn und Meister in den Rücken fiel, sei vor allem Rachegelüsten geschuldet. So sei Cohen aus allen Wolken gefallen, als Trump ihn 2017 nicht mit ins Weiße Haus nahm. Mindestens das Amt des Justizministers soll sich der für harsche, aggressive Formulierungen bekannte Jurist zugetraut haben.