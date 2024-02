Berlin. X hat den Account von Julia Nawalnaja kurzzeitig gesperrt. Die Witwe von Alexej Nawalny hatte angekündigt, seine Arbeit fortzusetzen.

Der Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) hatte am Dienstag zeitweise den Account von Julia Nawalnaja, der Witwe des am Freitag verstorbenen Alexej Nawalny, gesperrt. Noch ist unklar, was der Grund dafür war. Nachdem auf der Plattform selbst schnell Kritik aufgekommen war, wurde die Sperre jedoch wieder aufgehoben.