London. Bei King Charles III. wurde Krebs diagnostiziert. Erst kürzlich wurde er an der Prostata behandelt, sie ist allerdings nicht betroffen.

Schock für Großbritannien: Staatsoberhaupt King Charles hat Krebs

Die Diagnose wurde im Zuge einer Operation an der Prostata gestellt

Was bisher bekannt ist

Erst kürzlich wurde King Charles im Krankenhaus behandelt. Nun hat der Palast bekannt gegeben, dass der König an Krebs erkrankt ist. Die Diagnose sei im Rahmen einer Operation einer vergrößerten Prostata gestellt worden, das Organ sei jedoch nicht betroffen. Um welche Krebsart und welches Stadium es sich handelt, wurde nicht veröffentlicht.

Wie die britische BBC berichtet, habe der König heute mit „regelmäßigen Behandlungen“ begonnen. Er habe sich entschieden, seine Erkrankung öffentlich zu machen, um Spekulationen vorzubeugen. Ein für das Königshaus ungewöhnlicher Vorgang. Denn bislang behandelte der Buckingham Palace solche Informationen als Privatsache und hielt sie unter Verschluss. Als Charles‘ Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) kürzlich am Bauch operiert wurde, blieb die Diagnose geheim.

Wegen Krebsdiagnose: King Charles verschiebt öffentliche Auftritte

Charles hofft außerdem, so heißt es in der Mitteilung, mit der Bekanntmachung mehr Verständnis für all diejenigen zu wecken, die weltweit selbst an Krebs erkrankt sind. Charles soll seine beiden Söhne Thronfolger Prinz William (41) und Harry sowie seine Geschwister selbst über die Diagnose informiert haben.

Vom Buckingham-Palast hieß es, der Monarch stehe „seiner Behandlung positiv gegenüber und freue sich, seine öffentlichen Aufgaben so bald wie möglich wieder wahrnehmen zu können“. Die offizielle Webseite der britischen Royals, auf der das Statement veröffentlicht wurde, brach kurz danach zusammen und war nicht mehr erreichbar.

König Charles hatte noch am Sonntag seinen Anhängern zugewunken

Laut BBC will der Monarch öffentliche Auftritte verschieben. Zudem werde erwartet, dass andere Mitglieder des Königshauses ihn während seiner Behandlung vertreten. Seine Rolle als Staatsoberhaupt wolle Charles aber weiterhin ausüben und sich zunächst der Schreibtischarbeit widmen. Wie die BBC berichtet, werde er sich auch weiterhin wöchentlich mit Premierminister Rishi Sunak treffen.

Nach seiner Operation hatte sich King Charles zunächst in Sandringham in Norfolk aufgehalten. Dort besuchte er am Sonntag einen Gottesdienst und winkte der Menge zu. Inzwischen soll er sich wieder in London aufhalten, wo er sich einer ambulanten Behandlung unterzieht.

Der britische Premierminister Rishi Sunak sprach dem König via „X“, vormals Twitter, seine Genesungswünsche aus. „Ich habe keine Zweifel daran, dass er bald wieder voll einsatzfähig sein wird und ich weiß, dass das ganze Land ihm alles Gute wünscht“, schrieb er dort.

fmg/dpa