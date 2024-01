Berlin. Der Genderstern birgt gesellschaftlichen Sprengstoff. Schulen, Ämter und Rundfunk verzichten immer öfter darauf – und werden kreativer.

Da schlugen die Wellen hoch, als „Heute Journal“-Moderator Klaus Kleber, ein Vertreter der älteren Männergarde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im Herbst 2020 plötzlich mit Gender-Gap sprach. Mit dieser kleinen Kunstpause per Glottisschlag in der Kehle nach dem Wort „Redakteur“, an die er dann mit einem völlig unbeeindruckten Gesichtsausdruck ein „*innen“ hängte. Anne Will kostete in ihren Talks die Kunstpause richtig aus, beim „*innen“ legte sie noch ein Crescendo drauf.