Manchester/New Hampshire. Da waren’s nur noch zwei: Nach dem Ausstieg von Ron DeSantis ist Donald Trump die republikanische Kandidatur kaum mehr zu nehmen.

Andrew Yang, der frühere demokratische Präsidentschaftskandidat, hatte bereits am Sonntagmittag so eine Ahnung. „Ich denke, der Kuchen ist gebacken, Nikki Haley hat keine Chance, Donald Trump wird die republikanische Kandidatur bekommen“, sagte der 59-Jährige dieser Zeitung am Rande einer Veranstaltung des demokratischen Anti-Joe Biden-Kandidaten Dean Phillips in Hampton. „Und ob Ron DeSantis noch lange dabei ist, na ja, wer weiß das schon.“