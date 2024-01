Berlin. Das Berliner Ensemble führt die Correctiv-Recherche auf. Dabei kommen neue Details ans Licht – die an finsterste Zeiten erinnern.

Eine kürzlich veröffentlichte Recherche des Medienhauses Correctiv über ein klandestines Treffen Rechtsextremer, AfD- und CDU-Politiker, Unternehmer und weiterer Personen in Potsdam sorgt für massenhafte Demonstrationen gegen Rechts in ganz Deutschland. Nun hat Correctiv nachgelegt und weitere Rechercheergebnisse in Form einer szenischen Lesung im Berliner Ensemble präsentiert.