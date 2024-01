Washington. Trotz tiefster Temperaturen im Mittleren Westen hat der Ex-Präsident seine Favoriten-Stellung untermauert und die Konkurrenz deklassiert

Der haushohe Favorit hat sein Versprechen wahr gemacht – und die Konkurrenz deklassiert. Mit dem Erdrutsch-Sieg in Iowa, der bereits 30 Minuten nach Öffnung der Wahllokale feststand, ist Donald Trump seinem Ziel ein großes Stück näher gekommen, die republikanische Präsidentschaftskandidatur schon in den ersten Wochen des Jahres klarzumachen.

Je früher ihm das gelingt, desto eher würde Trump seine toxisch-destruktive Energie auf zwei Ziele ausrichten: Die sprichwörtliche politische Zerstörung des demokratischen Amtsinhabers Joe Biden, der am 5. November aller Voraussicht nach wie 2020 sein Gegenspieler sein wird. Und die Verächtlichmachung einer Justiz, die ihm noch vor der Wahl am 5. November wegen schwerster Vergehen gegen Verfassung und Demokratie den Prozess machen will.

Trump hat mehr Stimmen gesammelt als seine beide Verfolger zusammen

Dass Trump in religiös dominierten Iowa gewinnen würde, war schon vorher beinahe so sicher wie das Amen in der Kirche. Es kam nur noch auf die Höhe an. Hier hat Donald Trump am Montagabend im klirrend kalten Winter neue Maßstäbe gesetzt, anstatt sich, wie gegnerische innerparteiliche Zirkel hofften, Frostbeulen zu holen.

Markierten in Iowa bislang 13 Prozentpunkte (Robert Dole in 1988) den größten Abstand eines republikanischen Präsidentschaftsbewerbers zu seinen Verfolgern, so hat Trump nach vorläufigen Berechnungen der Parteizentrale in Des Moines mit über 50 Prozentpunkten seine Verfolger nicht nur geschlagen, sondern gedemütigt.

Weder Florida-Gouverneur Ron DeSantis noch Ex-UN-Botschafterin Nikki Haley konnten den seit Monaten gewachsenen Trend brechen, der den Ex-Präsidenten trotz etlicher Strafverfahren beständig in der Gunst der Wähler nach oben klettern ließ. Trumps Momentum hat Mount Everest-Niveau erreicht. Er hat mehr Stimmen bekommen als beide zusammen.

Vor allem für Ron DeSantis Birgit das Ergebnis herbe Wahrheiten. Seine Strategie, Trump über die rechte Außenbahn mit martialischer Law-and-Order-Politik, Abtreibungsverboten und kulturkriegerischen Stichen gegen alles Linksliberale zu überholen, hat sich als Schuss in den Ofen erwiesen. Iowans rechts der Mitte wählten in Scharen lieber das Original. Zumal DeSantis in den Disziplinen Charisma, Empathie und Unterhaltungswert wahrlich kein Natur-Talent ist.

Trumps Kantersieg ist eine schwere Niederlage für die politischen Königsmacher des Bundesstaates. Gouverneurin Kim Reynolds, eine Republikanerin, hatte sich früh gegen Trump und für Ron DeSantis ausgesprochen. Ebenso machte es der einflussreichste Evangelikale im “Hawkeye-State”, Bob Vander Plaats. Alle Versuche dieser beiden, die konservative Wählerschaft auf eine Trump-Entziehungskur zu schicken, stießen auf taube Ohren.

Feiertag für Trump-Fans in Iowa: Der Ex-Präsident hat die erste Vorwahl auf dem Weg zum 5. November klar für sich entschieden © Getty Images via AFP | Chip Somodevilla

Trump machte sich im Wahlkampf rar im Bauern-Bundesstaat. Es hat ihm nicht geschadet

Die Anziehungskraft Trumps war größer. Und das, obwohl sich der Ex-Präsident im Wahlkampf vergleichsweise rar gemacht hatte. 24 Auftritte in 19 Landkreisen, das war’s. Fleißarbeiter Ron DeSantis stieg dagegen in sämtlichen 99 “Counties” über 100 Mal aufs Podium. Merke: Viel bringt nicht immer viel.

Ob Nikki Haley aus ihrem Resultat, das sich nicht viel von dem von DeSantis unterscheidet, bei der nächsten Vorwahl in New Hampshire in einer Woche wirklich Honig saugen kann, ist noch nicht ausgemacht. Haleys Attraktivität für Wähler scheint eine schnell erreichte Decke zu haben.

Es gibt schlicht nicht genug republikanische Wählerinnen und Wähler, die etwa ihrer traditionell-konservativen Außenpolitik etwas abgewinnen können. Sprich: Die richtig finden, dass Amerika aus Gründen der Nationalen Sicherheit weiter die Ukraine im Abwehrkampf gegen Putins Angriffstruppen mit Milliarden-Hilfen unterstützen muss. Gewinnt Trump den “Granite State” am 23. Januar mit ähnlich klarem Abstand wie Iowa, ist das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur so gut wie entschieden.

Trumps Sieg ist der erste echte Beweis für die Stichhaltigkeit einer beunruhigenden These: Je tiefer der schillernde Immobilien-Unternehmer – selbst verursacht – im Schlamm steckt, desto inniger werden die Solidaritätsbeweise seiner Anhänger. Ihnen imponiert, dass der 77-Jährige die gegen ihn laufenden Anklagen wie Ehrenabzeichen am Revers trägt und dem Staat und seinen Institutionen trotzig ins Gesicht lacht.