Teheran. Explosionen in der Heimatstadt des vor vier Jahren von den USA getöteten iranischen Generals Soleimani – fast 100 Menschen sind tot.

Bei zwei verheerenden Explosionen in der Stadt Kerman im Iran sind nach aktuellen Informationen 95 Menschen ums Leben gekommen. Zuvor war von 103 Opfern die Rede gewesen. Iran Gesundheitsminister korrigierte die Zahl am Mittwochabend allerdings nach unten. Der Grund sei, dass einige Namen zuvor doppelt gezählt worden sein, sagt Bahram Eynollahi in einem Interview. Weitere 211 Menschen seien verletzt worden, 30 von ihnen befänden sich immer noch in einem kritischen Zustand. Die Detonationen ereigneten in der Heimatstadt des bei einem von den USA durchgeführten Drohnenangriff getöteten Generals Kassem Soleimani, anlässlich dessen Todestag am Mittwoch zahlreiche Menschen in Kerman zusammengekommen waren.