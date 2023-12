Berlin. Mit ihren Aktionen sorgte die Letzte Generation an mehreren deutschen Flughäfen für Chaos. Dafür sollen die Aktivisten nun zahlen.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings fordert einem Bericht der „Bild am Sonntag“ (Bams) zufolge 740.000 Euro Schadensersatz von Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation wegen deren Protestaktionen an deutschen Flughäfen. Wie die „Bams“ berichtet, geht es um Störaktionen an den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Berlin.