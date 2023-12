Berlin. Der nächste Bahnstreik hatte sich abgezeichnet. Nun steht fest: Zwischen Donnerstagabend und Freitag streiken die Lokführer.

Die Lokführer treten in den Warnstreik

Von Donnerstagabend bis Freitagabend streikt die Gewerkschaft GDL

Was Sie zum Bahnstreik im Dezember wissen müssen

Schon länger hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit einem Streik bei der Deutschen Bahn gedroht. Jetzt ist es so weit: Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder für den Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagabend zu einem Warnstreik aufgerufen. Das teilte die Gewerkschaft am Mittwochabend mit.

Wann wird gestreikt?

Von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Freitagabend, 22 Uhr, müssen sich Fahrgäste wieder auf Tausende Zugausfälle im bundesweiten Bahnverkehr einstellen. Im Güterverkehr soll der Streik laut Mitteilung bereits um 18.00 Uhr am Donnerstagabend beginnen.

Wer ist betroffen?

Zum Streik aufgerufen sind sämtliche Arbeitnehmer unter anderem in den Bereichen Fernverkehr und Regionalverkehr, ebenso die Mitarbeiter der S-Bahnen in Berlin und Hamburg, wie die GDL am Mittwochabend mitteilte.

Worum geht es der GDL mit dem Warnstreik?

Die Gewerkschaft will unter anderem ihre Forderung nach reduzierten Arbeitszeiten im Schichtdienst durchsetzen. Die Tarifrunde zwischen Bahn und GDL hatte Anfang November begonnen. Ursprünglich waren auch für diesen Dienstag und Mittwoch sowie für kommende Woche Gespräche geplant – die Lokführergewerkschaft erklärte die Tarifverhandlungen aber vor anderthalb Wochen für gescheitert und kündigte neue Warnstreiks an. Parallel dazu läuft eine Urabstimmung über häufigere und längere Arbeitskämpfe.

Am Mittwoch hatte die Lokführergewerkschaft GDL zudem die Tarifverhandlungen mit dem Bahnunternehmen Transdev für gescheitert erklärt. Obwohl sich die Arbeitgeber bereiterklärt hätten, über eine Arbeitszeitreduzierung zu verhandeln, hätten sie in der Verhandlungsrunde am Dienstag „kein verhandelbares Angebot vorgelegt“, teilte die GDL am Mittwoch mit. Die Gewerkschaft habe dann „das Scheitern der Verhandlungen“ erklärt.

Was sind die Forderungen der Gewerkschaft?

Die GDL fordert für den neuen Tarifvertrag unter anderem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei gleichem Lohn. DB-Personalvorstand Martin Seiler hält die Forderung für nicht umsetzbar und argumentiert, dass eine Umsetzung zu teuer sei. Zudem brauche es bei weniger Wochenarbeitszeit mehr Beschäftigte – in Zeiten des Fachkräftemangels seien diese aber nicht zu finden.

GDL-Chef Weselsky geht dagegen davon aus, dass mit einer geringeren Wochenarbeitszeit die Berufe bei der Bahn attraktiver werden. Darüber hinaus will die GDL ihren Geltungsbereich bei der Bahn ausweiten und Tarifverträge auch für Arbeitsbereiche abschließen, in denen sie bisher keine Tarifverträge vorweisen kann. Konkret geht es vor allem um Infrastrukturbetriebe. Seiler hält solche Verträge für nicht notwendig, weil die GDL in diesen Bereichen nicht maßgeblich vertreten sei.

