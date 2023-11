Berlin. Israels Botschafter Prosor fordert ein härteres Vorgehen gegen Antisemiten – und sagt, warum er ausländische Imame als Gefahr sieht.

Die Sicherheitsvorkehrungen in der israelischen Botschaft sind noch einmal verschärft worden. Das Massaker der Hamas und seine Folgen haben neue Ausschreitungen gegen Juden auch in Deutschland ausgelöst. Wiederholt sich Geschichte? Israels Botschafter in Berlin, Ron Prosor, sieht die Entwicklung mit großer Sorge.