Asylpolitik: Streitet nicht, einigt Euch – und zwar schnell!

Mit Dramatisierungen sollte man sich zurückhalten, in der Politik und anderswo auch. Aber es ist bestimmt nicht übertrieben zu sagen, dass die neue Woche für das gesamte Land von herausragender Bedeutung werden dürfte. Am Montag kommt Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Länder-Ministerpräsidenten zusammen. Es geht um Weichenstellungen in der Asylpolitik, aber nicht nur.

Bundeskanzler: Scholz will die Union einbinden

Auch die Planungsbeschleunigung steht auf der Tagesordnung und damit die Frage, ob der klimafreundliche Umbau der Volkswirtschaft gelingt. Zudem soll die Runde unter anderem eine Lösung im Streit über die Finanzierung des Deutschlandtickets erarbeiten. Das ist ein Thema, das Millionen von Verbrauchern berührt. Bei Asyl und Planungsbeschleunigung würde der Kanzler gern die Opposition um CDU-Chef Friedrich Merz mit ins Boot holen – und so ermöglichen, dass die Dinge wirklich vorankommen und dem täglichen politischen Nahkampf entzogen werden.

Politik-Korrespondent Thorsten Knuf Foto: Reto Klar

Bund, Länder, Kommunen und die demokratische Opposition müssen jetzt zeigen, dass ihnen das Land wichtiger ist als kurzfristige taktische Vorteile. Es braucht einen breiten Konsens darüber, wie es in Sachen Flucht und Infrastruktur weitergeht. Etliche Kommunen sind bei der Versorgung von Flüchtlingen am Limit angelangt. Deutschlands Wirtschaft wiederum droht in eine Strukturkrise zu stürzen. Das Land braucht Investitionen und Innovationen im großen Stil.

Hier einen Konsens herzustellen, wird schwer genug. Ihn durchzuhalten, dürfte noch schwerer werden. Die Populisten von rechts und links werden jede Chance nutzen, sich gegen die politische Mitte in Position zu bringen. Umso wichtiger ist es, dass sich die dortigen Kräfte jetzt unterhaken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de