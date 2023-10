UN-Generalsekretär beklagt "humanitäre Katastrophe" im Gazastreifen

Mo., 30.10.2023, 11.23 Uhr

UN-Generalsekretär António Guterres beklagt eine "humanitäre Katastrophe" in dem von Israel abgeriegelten und angegriffenen Gazastreifen. Er bedauere, dass Israel seine Militäroperationen intensiviert habe, anstatt eine "humanitäre Pause" einzulegen, sagte Guterres in Kathmandu in Nepal.

