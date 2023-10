Tausende bei pro-palästinensischer Demo in Berlin

Tausende bei pro-palästinensischer Demo in Berlin

So., 29.10.2023, 11.53 Uhr

In Berlin-Kreuzberg haben am Samstag nach Polizeiangaben tausende Menschen an einer pro-palästinensische Demonstration teilgenommen. Den Angaben zufolge verlief die Kundgebung weitgehend friedlich.

