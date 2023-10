Trump-Fan an der Macht: Das könnte böse Folgen haben

Washington Mike Johnson ist die neue Nummer 3 in den USA. Das Schlimmste ist noch nicht mal, dass der neue Speaker auf Donald Trump hören wird.

Kommentar Trump-Fan an der Macht: Eine bedenkliche Entwicklung

Wenn man ihn reden hört, klingt Mike Johnson, der neue Sprecher des US-Repräsentantenhauses, ausgesprochen vernünftig. Er referierte nach seiner Bestätigung über die Notwendigkeit, mit Demokraten zusammenzuarbeiten und endlich wichtige Gesetze auf den Weg zu bringen. Unter anderem gelte es, die für Israel versprochenen Hilfsgelder und einen neuen Haushalt zu verabschieden, um den nächsten Verwaltungsstillstand zu verhindern. Sein ruhiger, ausgewogener und fast versöhnlich wirkender Tonfall kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der neue „Speaker“ nicht nur zu dem erzkonservativen Flügel der republikanischen Partei zählt.

Der Hardliner und Trumpist ist nach Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris der nächste Anwärter auf die Präsidentschaft, war zudem einer der Architekten der Bemühungen, Bidens Wahlsieg zu kippen und ihm jenes Amt zu verweigern, in das er rechtmäßig gewählt wurde. Dass ein ausgewiesener Wahlleugner nun so nah an dem mächtigsten Amt im Lande ist, ist für sich genommen eine ausgesprochen bedenkliche Entwicklung.

Zu erwarten ist nämlich nicht nur, dass er auf Trump hören und dessen Vorgaben folgen wird. Johnsons Bestätigung hat auch Folgen für Partnerländer. So will er aufgrund der strategischen Bedeutung einerseits Hilfe für Israel schnell bewilligen lassen. Da er über diesen speziellen Fall hinaus aber als außenpolitischer Nicht-Interventionist gilt, wird Johnson auch versuchen, den Opfern des russischen Angriffskriegs weitere US-Waffen und Hilfsgelder zu verweigern. Ein Fehler, der langfristig auch für die USA und die Nato Folgen haben könnte.

