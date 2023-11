Israels Kabinett berät über ein Abkommen mit der Hamas: Offenbar sollen Dutzende Geiseln freikommen. Weitere News im Israel-Blog.

Mehr als 50 Geiseln vor Freilassung, Waffenruhe im Gegenzug

Kabinett Netanjahu berät über Abmachung mit der Hamas

Israelische Polizei: Zwei Eindringlinge des Hamas-Angriffs festgenommen

WHO: Weitere Krankenhäuser im Gazastreifen bitten um Evakuierung

Berichte: Hamas gibt Einzelheiten zu möglichem Geisel-Deal bekannt

Israels Militär: Dschabalia vollständig umstellt

28 Frühchen aus Gaza werden in Ägypten versorgt

Material und Personal für Feldlazarett im Gazastreifen eingetroffen

Berlin/Tel Aviv. Während die Kämpfe im Gazastreifen unerbittlich weitergehen, arbeitet die US-Regierung eigenen Angaben nach weiter an einer Einigung zur Befreiung vieler Geiseln der Hamas. „Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit verhandeln, aber wir glauben, dass wir einer Lösung näher kommen“, erklärte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag im Weißen Haus. Es gebe im Moment aber nichts Neues anzukündigen – man arbeite „Stunde für Stunde“ an einer Lösung. Kirby wiederholte vorherige US-Angaben, wonach man näher an einer Einigung sei als je zuvor.

Auch vonseiten der Hamas gab es am Dienstag Hinweise auf eine nahende Einigung. Man stehe kurz vor dem Abschluss eines Abkommens über eine Waffenruhe, sagte der Hamas-Chef in einer Erklärung. Von israelischer Seite war am Dienstagabend von 80 Geiseln die Rede, die freigelassen werden sollen.

Hier finden Sie alle neuen Entwicklungen zur Lage in Israel im Newsblog.

Von unseren Reportern in Israel

Israel-News vom 21. November – Biden rechnet mit baldiger Freilassung

17.49 Uhr: US-Präsident Joe Biden rechnet mit einer baldigen Freilassung von Geiseln im Gazastreifen n Gaza. Man sei „sehr nah dran“ an einer Abmachung, sagte Biden am Dienstag in Washington. „Wir könnten also einige dieser Geiseln sehr bald nach Hause bringen. Aber ich will nicht ins Detail gehen.“ Biden mahnte allerdings, dass nichts erreicht sei, bevor es tatsächlich erreicht sei. Im Moment sehe es aber „gut“ aus.

Mehr als 50 Geiseln vor Freilassung

17.02 Uhr: Die „Jerusalem Post“ berichtete zunächst, dass 53 Geiseln freikommen sollen. Die Rede war von 40 Kindern und 13 Frauen. Im Gegenzug sei eine Waffenruhe vorgesehen, die sich über vier oder fünf Tage erstrecken soll. In anderen israelischen Medien war unter Berufung auf israelische Offiielle von 80 Geiseln die Rede.

Netanjahu: Entscheidung über Freilassung rückt näher

16.46 Uhr: Das israelische Kabinett ist zusammengetreten, um eine Abmachung mit der Hamas zu besprechen und eine Entscheidung zu treffen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weckt die Erwartungen, dass es jetzt ganz schnell gehen könnte.

Er hoffe auf baldige gute Nachrichten, ließ Netanjahu erklären. Es zeichnet sich ein Deal mit der Terrororganisation ab: Ein begrenzter Waffenstillstand gegen die Freilassung eines Teils der Geiseln.

Israelische Polizei: Zwei Eindringlinge des Hamas-Angriffs festgenommen

13.30 Uhr: Die israelische Polizei hat Berichte über die Festnahme von zwei beim Hamas-Angriff am 7. Oktober nach Israel eingedrungenen Bewohnern des Gazastreifens bestätigt. Einer der beiden sei ein Kämpfer der radikalislamischen Hamas, sagte ein Sprecher der israelischen Grenzpolizei am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Rauch steigt nach einem israelischen Angriff über dem Gazastreifen auf. © AFP | JOHN MACDOUGALL

Die zwei wurden demnach im südisraelischen Rahat festgenommen, einem vornehmlich von arabischen Beduinen bewohnten Ort in etwa 30 Kilometern Entfernung zur Grenze zum Gazastreifen. Die Festgenommenen seien unbewaffnet in einem leeren Haus gefunden worden.

WHO: Weitere Krankenhäuser im Gazastreifen bitten um Evakuierung

12.20 Uhr: Im Gazastreifen haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach dem Schifa-Krankenhaus zwei weitere Kliniken um Evakuierung gebeten. Es handelt sich um das indonesische Krankenhaus und das Al-Ahli-Krankenhaus, eine der ältesten Einrichtungen im Gazastreifen mit mehr als 140-jähriger Geschichte, sagte ein WHO-Sprecher am Dienstag in Genf.

Nach der Rettung von 31 Frühgeborenen aus dem schwer beschädigten Schifa-Krankenhaus am Wochenende arbeitet die WHO weiter mit Hochdruck daran, die dort verbliebenen Patientinnen und Patienten zu retten. Für mehr als 50 mit Rückenmarksverletzungen und rund 20 Dialysepatienten seien spezialisierte Krankenwagen nötig, sagte der WHO-Sprecher. Ebenso brauche es Sicherheitsgarantien der Kriegsparteien Hamas und Israel, damit die Konvois mit den Krankenwagen nicht unter Beschuss geraten.

Die WHO versuche, wo immer möglich, Krankenhäuser zu unterstützen und offen zu halten, weil sie für viele Kranke und Verletzte in der Stunde der Not die letzte Zufluchtsmöglichkeit seien. Im nördlichen Gazastreifen sie die Lage aber so dramatisch, dass dies kaum noch möglich sei.

Verwundete Palästinenser kommen nach einem israelischen Angriff im Al-Kuwaiti-Krankenhaus in Rafah an. © dpa | Abed Rahim Khatib

Berichte: Hamas gibt Einzelheiten zu möglichem Geisel-Deal bekannt

12.18 Uhr: Die islamistische Hamas hat Medienberichten zufolge Einzelheiten zu einem möglichen Geisel-Deal mit Israel bekannt gegeben. Das Abkommen sehe die Freilassung von 50 Geiseln, darunter auch Ausländer, sowie eine fünftägige Kampfpause im Gazastreifen vor, meldeten die israelische Nachrichtenseite „Ynet“ sowie lokale Medien in dem Küstenstreifen am Dienstag unter Berufung auf die Hamas. Israel soll demnach im Gegenzug 300 weibliche und minderjährige palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Die im Gazastreifen festgehaltenen Zivilisten sollen den Angaben zufolge schrittweise freigelassen werden – jeden Tag zehn Menschen. Gleiches gilt den palästinensischen Berichten zufolge für die palästinensischen Häftlinge. Demzufolge werde Israel jeden Tag 30 von ihnen freilassen.

Der Deal sieht den Berichten zufolge weiterhin vor, dass 300 Lastwagen mit Lebensmitteln, medizinischen Gütern und Treibstoff in den Gazastreifen einfahren dürfen. Die Hamas sagte demnach, sie habe der Vereinbarung zugestimmt. Israels Regierung wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren.

Ein Mitglied des Hamas-Politbüros hatte zuvor laut dem offiziellen Hamas-Telegramkanal dem Fernsehsender Al-Arabi mitgeteilt, dass man einem Abkommen über die Freilassung von Geiseln und einer Kampfpause näher gekommen sei. Hamas-Medienkoordinator Taher al-Nunu sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Hamas-Chef Ismail Hanija eine Antwort zu einem möglichen Abkommen an den Vermittler Katar überreicht habe. Er wollte allerdings keine Details zu dem Deal nennen.

Israels Militär: Dschabalia vollständig umstellt

11.23 Uhr: Israels Armee hat nach eigener Darstellung die Stadt Dschabalia im nördlichen Gazastreifen vollständig umstellt. Die Einkreisung sei am Montagabend abgeschlossen worden, teilte die Armee am Dienstag mit. Soldaten griffen demnach auch drei Schächte an, in denen mutmaßliche Terroristen verschanzt waren. Es habe in der Gegend zudem weitere Kämpfe gegen mutmaßliche Terroristen gegeben.

In dem Ort Dschabalia nördlich der Stadt Gaza liegt auch das gleichnamige Flüchtlingsviertel. Dschabalia ist nach UN-Angaben das größte Flüchtlingslager im von Israel abgeriegelten Gazastreifen. Dort leben Menschen, die in Kriegen mit Israel seit 1948 fliehen mussten. Es handelt sich um ein sehr dicht besiedeltes Wohngebiet, das aber nicht wie andere Flüchtlingslager durch einen Zaun oder ähnliches von der Umgebung abgetrennt ist. Das Gebiet ist nach UN-Angaben 1,4 Quadratkilometer groß und zählt 116.000 als Flüchtlinge registrierte Einwohner.

Palästinenser suchen nach einem nächtlichen israelischen Angriff auf ein Gebäude im Flüchtlingslager Dschabalia nach Überlebenden. © dpa | Mahmoud Abo Salamah

28 Frühchen aus Gaza werden in Ägypten versorgt

10.34 Uhr: Nach der Evakuierung aus dem Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza werden 28 Frühchen in Ägypten versorgt. Der staatsnahe ägyptische Sender Al Kahera News hatte bereits am Montag die Ankunft der Babys über den Grenzübergang in Rafah im Süden des Gazastreifens vermeldet. Nun veröffentlichte auch das ägyptische Gesundheitsministerium Bilder, die die Säuglinge in einem Krankenhaus in Kairo zeigen.

Die aus dem Gazastreifen evakuierten Frühchen werden in einem ägyptischen Krankenhaus versorgt. © Egyptian Health Ministry/AFP | -

Die Frühchen, von denen sich einige in einem kritischen Zustand befinden, waren am Samstag aus dem Al-Schifa-Krankenhaus evakuiert worden und zunächst auf einer Neugeborenen-Intensivstation in Rafah versorgt worden. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde keines der Babys von Familienmitgliedern begleitet, da die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde diese nicht ausfindig machen konnte.

Die Babies wurden zunächst in Rafah versorgt und anschließend nach Ägypten gebracht. © Egyptian Health Ministry/AFP | -

Material und Personal für Feldlazarett im Gazastreifen eingetroffen

10.10 Uhr: Im Gazastreifen sind Personal und Material für ein geplantes Feldlazarett eingetroffen. Insgesamt seien am Montag 180 Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal sowie rund 40 Lastwagen mit der nötigen Ausrüstung über den Grenzübergang Rafah aus Ägypten in den Gazastreifen gefahren, berichtete das UN-Nothilfebüro OCHA am Dienstag. Das Lazarett soll in der Stadt Chan Junis im Süden des Gebiets gebaut werden. Das jordanische Königshaus hatte die Pläne am Montag bekannt gegeben. Demnach soll das Lazarett 40 Betten haben sowie eine Intensivstation und Operationsmöglichkeiten. Es ist das zweite jordanische Feldlazarett im Gazastreifen.

Israels Armee: 250 Hamas-Ziele aus der Luft beschossen

9.54 Uhr: Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge innerhalb eines Tages 250 Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen aus der Luft angegriffen. Unter den am Montag beschossenen Stellungen seien unter anderem Raketenwerfer und Dutzende Mitglieder der Hamas, teilte das Militär am Dienstag mit. Zudem sei in der Nacht auf Dienstag ein Posten beschossen worden, von dem aus am Montag Raketen auf das Zentrum Israels abgefeuert wurden. Der „Raketenabschusspunkt“ befand sich den Angaben nach in der Nähe eines Wohngebiets.

Extremistische Palästinenser im Gazastreifen feuerten auch in der Nacht auf Dienstag wieder Raketen Richtung Israel ab. In einem israelischen Ort in der Grenzregion des Gazastreifens wurde laut Militär Raketenalarm ausgelöst.

Hamas-Chef: Abkommen zu Waffenruhe mit Israel in greifbarer Nähe

8.25 Uhr: Nach Angaben des Hamas-Chefs Ismail Hanijeh ist ein Abkommen für eine Waffenruhe mit Israel in Sicht. „Wir stehen kurz vor einem Abkommen für eine Waffenruhe mit Israel“, erklärte Hanijeh am Dienstag laut einer von seinem Büro an die Nachrichtenagentur AFP übermittelten Erklärung. Das von der radikalislamischen Palästinenserprganisation kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen gab indes die Evakuierung von rund 200 Patienten aus dem angegriffenen indonesischen Krankenhaus in Dschabalija bekannt.

Die Hamas habe „den Brüdern in Katar und den Vermittlern ihre Antworten geliefert“ erklärte der Hamas-Chef im Onlinedienst Telegram und verkündete auch dort, dass ein Waffenstillstandsabkommen mit Israel kurz bevor stehe. Die Angaben wurden bislang von Israel nicht bestätigt.

Anonyme Quellen der Hamas und des Islamischen Dschihad – einer militanten Palästinensergruppe, die ebenfalls an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligt war – bestätigten gegenüber AFP, dass sie den Bedingungen eines Waffenstillstandsabkommens zugestimmt hätten. Das vorläufige Abkommen sieht demnach eine fünftägige Waffenruhe vor, die ein Aussetzen der Kämpfe am Boden und eine Einschränkung der israelischen Angriffe aus der Luft auf den südlichen Gazastreifen beinhalten.

Im Gegenzug sollen zwischen 50 und 100 der von der Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen werden, darunter israelische Bürger und andere Nationalitäten – allerdings keine Armeeangehörigen. Außerdem würden 300 Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter. © AFP | John Macdougall

Wichtige Schwellenländer beraten über die Lage in Nahost

6.41 Uhr: Während die Kämpfe im Gazastreifen unerbittlich weitergehen, wollen die Staatschefs wichtiger Schwellenländer wie Russland und China über die Lage im Nahen Osten beraten. An der außerordentlichen Videokonferenz der sogenannten Brics-Gruppe werden nach offiziellen Mitteilungen an diesem Dienstag auch Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping sowie UN-Generalsekretär Antonio Guterres teilnehmen. Die Schalte soll nach Angaben des südafrikanischen Außenministeriums mit einer «gemeinsamen Erklärung zur Lage im Nahen Osten mit besonderem Bezug auf die Situation im Gazastreifen» enden.

Das Brics-Treffen findet unter dem Vorsitz von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa statt. Er wirft Israel Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor. Der Brics-Gruppe gehören neben Südafrika, Russland und China auch Brasilien sowie Indien an. Russland hat sich im Gaza-Krieg mehrfach als Vermittler angeboten. Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel hatte Putin eine Zweistaatenlösung in Nahost gefordert. Der chinesische Staatschef Xi befürwortete bislang offiziell eine friedliche Lösung des Konflikts.

Laut Hamas-Gesundheitsministerium 200 Patienten aus Klinik im Gazastreifen evakuiert

6.31 Uhr: Das von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen hat die Evakuierung von rund 200 Patienten aus einem angegriffenen Krankenhaus gemeldet. Die Evakuierung aus dem indonesischen Krankenhaus in Dschabalija im Norden des Gazastreifens sei mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) erfolgt, sagte ein Ministeriumssprecher am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP.

Die Evakuierten seien mit Bussen in das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens gebracht worden. Ein AFP-Reporter in der Stadt sah zwei Busse, die am Nasser-Krankenhaus in Begleitung des Roten Kreuzes ankamen.

Den Hamas-Angaben zufolge befinden sich noch 400 Patienten in der indonesischen Klinik. Es werde mit dem IKRK an deren Evakuierung gearbeitet, sagte der Sprecher weiter. Zudem befänden sich rund 2000 Vertriebe in der Klinik und um sie herum. Die israelische Armee belagere das Krankenhaus.

Israel-News vom 20. November – Bericht: Mehr als 10.000 israelische Soldaten im Gazastreifen

22.12 Uhr: Israels Militär hat im Krieg gegen die islamistische Hamas einem israelischen Medienbericht zufolge aktuell mehr als 10.000 Soldaten im Gazastreifen im Einsatz. Diese befinden sich vor allem in Vierteln der Stadt Gaza und in Dschabalia im Norden des Küstengebiets, wie die Zeitung „Haaretz“ unter Berufung auf die Armee berichtete. Seit Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober gab es demnach auch mehrere Fälle, in denen israelische Soldaten versehentlich eigene Kameraden durch Beschuss getötet hätten. Die Vorfälle würden untersucht, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Das israelische Militär hat im Rahmen der Bodenoffensive gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas Tausende von Soldaten in und an den Gazastreifen verlegt. © DPA Images | Ohad Zwigenberg

Israels Militär: Waffenfabrik in Moschee in Gaza entdeckt

21.26 Uhr: Israels Militär hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen im Keller einer Moschee ein Waffenlager sowie eine Produktionsstätte für Raketen der Hamas gefunden. Zudem hätten Soldaten dort auch einen Tunneleingang entdeckt, teilte die Armee am Montagabend mit. In einem von der Armee veröffentlichten Video waren Raketen, Mörsergranaten, deren Bestandteile und der Tunnelschacht im Keller des Gebäudes in der heftig umkämpften Stadt Gaza zu sehen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten hätten zudem eine Waffenfabrik der Terrororganisation Islamischer Dschihad in dem Küstengebiet zerstört, teilte die Armee weiter mit. Sie nahmen den Angaben zufolge außerdem Kommandozentralen der Hamas in der Stadt Gaza ein. Weiterhin seien dort in den vergangenen Tagen Tunnel zerstört und viele Terroristen „eliminiert“ worden. Soldaten hätten sich Nahkämpfe mit ihnen geliefert.

Israels Armee: 40 Minderjährige unter Hamas-Geiseln im Gazastreifen

19.39 Uhr: Unter den rund 240 aus Israel in den Gazastreifen entführten Menschen sollen nach Angaben der israelischen Armee 40 Kinder und Jugendliche sein. Das Militär verbreitete eine Zusammenstellung von Bildern entführter Kinder auf der Plattform „X“, vormals „Twitter“. Sie hätten zusehen müssen, „wie ihre Familien vor ihren Augen ermordet wurden“ und würden noch immer „von brutalen Schlächtern als Geiseln gehalten“, hieß es in dem Post.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Erdogan wirft Israel brutales Vorgehen im Gazastreifen vor

19.19 Uhr: Drei Tage nach seinem Deutschlandbesuch hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die scharfe Rhetorik gegen Israel fortgesetzt. Er warf dem Land am Montagabend im Zusammenhang mit dem Militäreinsatz im Gazastreifen „Brutalität“ vor und zog einen Vergleich zum Zweiten Weltkrieg. „Seit dem 7. Oktober findet in Gaza eine absolute Brutalität statt, die genauso ist wie das, was während der Besatzung durch die Kreuzfahrer vor tausend Jahren und im Zweiten Weltkrieg erlebt wurde“, sagte Erdogan nach einer Kabinettssitzung in Ankara.

Zum wiederholten Male kritisierte er zudem den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und warf diesem vor, sich mit dem Vorgehen in Gaza an der Macht halten zu wollen. Erdogan warf Europa und den USA sowie westlichen Menschenrechtsorganisationen vor, zum Tod von Unschuldigen zu schweigen.

Mit Blick auf seinen Besuch in Berlin sagte Erdogan, so verschieden auch die Ansichten im Gaza-Krieg seien, Deutschland und die Türkei verbinde eine historische Freundschaft, der er große Bedeutung beimesse. Man werde im Dialog bleiben, betonte Erdogan.

Kanzler Olaf Scholf und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kamen vergangenen Freitag zu Gesprächen zusammen. © AFP | Tobias Schwarz

Erdogan hatte am Freitag in Berlin Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank Walter Steinmeier getroffen. Der Besuch war schon im Vorfeld wegen Erdogans verbaler Attacken gegen Israel im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg umstritten.

Biden rechnet mit baldiger Einigung zur Befreiung von Geiseln

18.42 Uhr: US-Präsident Joe Biden geht davon aus, dass eine Einigung zur Befreiung vieler Geiseln im Gazastreifen in Reichweite sein könnte. Auf die Frage eines Journalisten, ob ein solcher Deal absehbar sei, sagte Biden: „Ich glaube schon.“ Er sei aber derzeit nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Auf erneute Nachfrage antwortete Biden mit einem deutlichen „ja“. Der 81-Jährige äußerte sich am Rande der traditionellen Zeremonie zur Begnadigung zweier Truthähne vor dem Thanksgiving-Fest im Garten des Weißen Hauses.

US-Präsident Joe Biden rechnet mit einer baldigen Freilassung von Hamas-Geiseln. © AFP | ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Militärvertreter: Israels Armee hat Hamas‘ Kampffähigkeit geschwächt

17.55 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigener Darstellung die Kampffähigkeit des militärischen Arms der Hamas im Gaza-Krieg erheblich geschwächt. Die Armee habe mehr als 10 von 24 Bataillonen der Islamistenorganisation „signifikanten Schaden“ zugefügt, sagte ein hochrangiger Militärvertreter. In einigen dieser 24 militärischen Abteilungen, die den Angaben nach jeweils aus rund 1000 Mitgliedern bestehen, seien Hunderte Terroristen sowie die Hälfte der Kommandeure getötet worden. Die Verluste können dem Militärvertreter zufolge während des Krieges nicht ausgeglichen werden. Insgesamt seien im Krieg „viele Tausend“ Hamas-Mitglieder getötet worden. Die Kampfmoral soll demnach vor allem im Norden des Gazastreifens inzwischen „große Schwächen“ aufweisen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israelisches Militär in der Nähe des Schifa-Krankenhauses, das nach israelischer Darstellung als Hamas-Kommandozentrum dient. © DPA Images | Israel Defense Forces

Über die unter dem umkämpften Schifa-Krankenhaus vermutete Kommdaozentrale sagte der Militärvertreter unter Berufung auf Hinweise des Geheimdienstes, sie bestehe nicht nur aus den Untergeschossen der Klinik. Auch Gebäude in der Umgebung des größten Krankenhauses im Gazastreifen zählten dazu. „Viele Kommandeure üben von hier aus die Kontrolle aus.“

Bisher 6700 Ausländer vom Gazastreifen nach Ägypten ausgereist

15.59 Uhr: Aus dem umkämpften Gazastreifen sind seit Kriegsbeginn bisher rund 6700 Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass nach Ägypten ausgereist. Darunter seien etwa 900 Ägypter, wie das ägyptische Pressezentrum in Kairo mitteilte. Insgesamt seien bisher außerdem etwa 230 Verletzte zur Behandlung in ägyptische Krankenhäuser gekommen.

Den Angaben aus Kairo zufolge müssten damit bald alle ausländischen Staatsangehörigen den Gazastreifen verlassen haben, die ausreisen wollten. Das seien insgesamt etwa 7000 Menschen aus 60 Ländern, teilte das ägyptische Außenministerium Anfang des Monats mit. Dabei blieb allerdings unklar, ob es sich nur um Ausländer handelt oder auch um Palästinenser mit zweitem Pass. Unklar ist auch, wie viele von ihnen sich in Gaza aufhalten, ohne ausreisen zu wollen.

Grünen-Vorsitzender sieht Verantwortung für Leiden in Gaza bei Hamas

15.32 Uhr: Der Grünen-Vorsitzende, Omid Nouripour, sieht die Verantwortung für die vielen Todesopfer im Gazastreifen auch nach rund sechs Wochen Krieg bei der islamistischen Hamas. „Die Zahlen der Toten und Verletzten in Gaza steigt stetig und heftig“, sagte der Co-Vorsitzende in Berlin. „Dieses Leiden kann beendet werden von der Hamas, wenn sie aufhört, die Menschen als Schutzschilde zu nutzen“, fügte er hinzu. Es sei richtig, in diesem Konflikt auf die Einhaltung des Völkerrechts zu drängen. Nach Angaben des UN-Nothilfebüros sind im Gazastreifen inzwischen mehr als 1,7 Millionen Menschen Binnenflüchtlinge, also etwa drei Viertel der Bevölkerung.

Nouripour sagte: „Deutschland steht natürlich weiterhin in diesen schwierigen Stunden an der Seite Israels und gegen den Terror der Hamas.“ Er habe sich mehrfach mit Angehörigen der am 7. Oktober aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln getroffen, und hoffe auf eine baldige Freilassung aller Geiseln.

Grünen-Vorsitzender Omid Nouripour macht die Terrororganisation Hamas für die vielen Todesopfer im Gazastreifen verantwortlich. © DPA Images | Hannes P. Albert

Jordanien lässt weiteres Feldkrankenhaus im Gazastreifen bauen

15.15 Uhr:Jordanien lässt im Gazastreifen ein Feldkrankenhaus mit etwa 40 Betten bauen. Es werde auf Anordnung von Jordaniens König Abdullah II. gebaut, teilte der Königshof mit. Kronprinz Hussein machte sich im ägyptischen Küstenort Al-Arisch ein Bild der Vorbereitungen, wo auch Mitarbeiter und Ausrüstung eintrafen. In dem Krankenhaus in Chan Junis mit etwa 140 Ärzten und Pflegern soll es dem TV-Sender Al-Mamlaka zufolge unter anderem eine Notaufnahme, zwei Säle für Notfall-Operationen und eine Intensivstation geben.

Im Norden des Gazastreifens betreibt Jordanien bereits ein Feldkrankenhaus. Vergangene Woche wurden dort nach jordanischen Angaben sieben Mitarbeiter nach einem Angriff der israelischen Armee verletzt. Jordaniens Luftwaffe hatte in der Nähe zuvor auch dringend benötigte Arzneimittel abgeworfen.

Politiker in Israel treiben Todesstrafen-Gesetz für Terroristen voran

15.14 Uhr: Führt Israel die Todesstrafe für Terroristen ein? Rund sechs Wochen nach dem Hamas-Massaker im Süden des Landes treiben mehrere Politiker entsprechende Pläne voran, die aber bereits zuvor existierten. Eigentlich wurde die Todesstrafe in Israel 1954 abgeschafft. Eine Verhängung ist derzeit nur noch in Ausnahmefällen möglich, etwa bei NS-Verbrechen oder Verrat in Kriegszeiten.

Laut einem nun im Parlament diskutierten Gesetzentwurf der rechtsextremen Regierungspartei Otzma Jehudit (Jüdische Kraft) vom März soll zukünftig mit dem Tode bestraft werden, „wer absichtlich oder aus Gleichgültigkeit den Tod eines israelischen Bürgers verursacht, wenn die Tat aus einer rassistischen Motivation erfolgt oder aus Feindseligkeit gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe.“ Ziel der Tat müsse es zudem sein, „dem Staat Israel“ oder der „Wiedergeburt des jüdischen Volkes in seinem Heimatland“ zu schaden. Im besetzten Westjordanland sollen Militärgerichte befähigt werden, mit einer einfachen Mehrheit Todesurteile auszusprechen.

Im März hatte bereits eine Mehrheit der anwesenden Abgeordneten für den Gesetzesentwurf gestimmt. Es sind noch drei weitere Lesungen des Parlaments notwendig, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Ähnliche Vorstöße für eine Todesstrafe für Terroristen waren in der Vergangenheit gescheitert.

Führt Israel die Todesstrafe für Terroristen ein? Teile der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treiben entsprechende Pläne voran. © DPA Images | Abir Sultan

Bundespräsident Steinmeier kündigt Israel-Reise an

14.28 Uhr:Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird in der kommenden Woche nach Israel reisen. Das kündigte das Bundespräsidialamt am Montag an. Weitere Stationen sind demnach in Oman und Katar geplant.

Beginnen soll die Reise am Sonntag. Zunächst werden der Bundespräsident und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu einem offiziellen Besuch in Israel aufbrechen. Steinmeier will dort den israelischen Präsidenten Isaac Herzog treffen und politische Gespräche führen, hieß es. Geplant seien zudem Termine im Süden Israels und in Ostjerusalem.

Am Dienstag nächster Woche reist Steinmeier in das Sultanat Oman weiter. Geplante Stationen sind Maskat und Nizwa. Am Mittwoch sind zudem Gespräche des Bundespräsidenten in Doha mit dem Emir von Katar vorgesehen.

Das Israel-Blog der vergangenen Tage finden Sie hier.

fmg/dpa/afp/epd/kna