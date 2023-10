Israel-News aktuell: Roter Halbmond meldet Angriff nahe Klinik in Gaza

Tel Aviv/Berlin. In der Nacht soll es Angriffen in der Nähe eines Krankenhauses in Gaza gegeben haben. Eine Waffenruhe ist nicht in Sicht. Israel-News im Blog.

Tausende haben im Gazastreifen Zuflucht in Krankenhäusern gesucht. Nun meldet der Rote Halbmond Angriffe in der Nähe einer seiner Kliniken.

Roter Halbmond meldet Angriffe nahe Krankenhaus in Gaza

Bei den Vereinten Nationen: UN-Botschafter trägt gelben Davidstern

USA derzeit gegen Waffenruhe in Israel

Netanjahu fordert bedingungslose Freilassung der Geiseln

Israelis können eine Soldatin befreien

Berlin/Tel Aviv. Tag 25 im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Während das Land seine Angriffe auf den von den palästinensischen Terroristen kontrollierten Gazastreifen weiter verstärkt, wächst international die Kritik. Immer mehr Staaten fordern eine Waffenruhe. Israel und die USA als wichtigster Verbündeter des Landes lehnen das jedoch kategorisch ab. Für die Menschen in der umkämpften Region wird die Lage derweil immer dramatischer. Während die Hilfslieferungen nicht ansatzweise ausreichen, um die Bevölkerungen zu versorgen, werden immer größere Teile von Gaza-Stadt zerstört.

Hier finden Sie alle neuen Entwicklungen zur Lage in Israel im Newsblog.

Von unseren Reportern in Israel

Israel-News vom 31. Oktober: Roter Halbmond meldet Angriffe nahe Krankenhaus in Gaza

06.31 Uhr: In der Nacht soll Israel Angriffe in der Nähe eines Krankenhauses im Norden des Gazastreifens durchgeführt haben. Das berichtet der palästinensische Rote Halbmond. Ihm zufolge sollen sich in der Klinik rund 14.000 Zivilistinnen und Zivilisten aufhalten, die dort Schutz vor israelischen Bombenangriffen gesucht hätten. Das Krankenhausgebäude sei erschüttert und die geflüchteten Zivilisten und das Personal seien in Panik versetzt worden, hieß es weiter.

Der Leiter des Krankenhauses sagte der Nachrichtenagentur AFP, die israelische Armee habe ihm einen Befehl zur Evakuierung des Gebäudes erteilt. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bezeichnete den Aufruf als „zutiefst besorgniserregend“ und erklärte, es sei unmöglich, ein Krankenhaus zu evakuieren, ohne das Leben der Patienten zu gefährden.

Bei den Vereinten Nationen: UN-Botschafter trägt gelben Davidstern

01.47 Uhr: Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat mit dem Tragen eines gelben Sterns an seinem Sakko vor dem Weltsicherheitsrat für Aufsehen gesorgt. Gilad Erdan und seine Mitarbeitenden steckten sich am Montag (Ortszeit) vor dem mächtigsten UN-Gremium gelbe Davidsterne mit der Aufschrift „Never Again“ („Nie Wieder“) ans Revers. Sie erinnerten an jene Sterne, die Nazis im Dritten Reich Juden als Kennzeichen aufgezwungen hatten.

Gilad Erdan, israelischer Botschafter bei den Vereinten Nationen, mit einem Davidstern auf dem Sakko. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / DPA Images

Er werde den Stern tragen, so wie seine Großeltern und die Großeltern von Millionen Juden, sagte Erdan weiter an den Sicherheitsrat gewandt. „Wir werden den Stern tragen, bis Sie die Gräueltaten der Hamas verurteilen und Sie die sofortige Freilassung unserer Geiseln fordern“.

Erdan verglich Israels Bodenoffensive im Gazastreifen in seiner Rede mit der Landung der Alliierten 1944 in der Normandie. Hätte es den Weltsicherheitsrat am 6. Juni 1944, auch als D-Day bekannt, gegeben, hätte es vermutlich auch eine heftige Debatte darüber gegeben, wie viel Strom und Treibstoff die Münchner Bürger noch hätten, spottete er vor dem Rat.

Israel-News vom 30. Oktober: USA derzeit gegen Waffenruhe in Israel

23.12 Uhr: Die USA unterstützen die international immer lauter werdenden Forderungen nach einer Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas derzeit nicht. „Wir glauben nicht, dass eine Waffenruhe im Moment die richtige Antwort ist“, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses. Entsprechende Forderungen würde man „bewusst nicht“ unterstützen. Stattdessen sollte über „Pausen“ nachgedacht werden, um Hilfe für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen zu bringen.

Zugleich zeigte sich Kirby überzeugt, dass es „in den kommenden Tagen“ gelingen könne, „täglich hundert Lastwagen“ mit Hilfsgütern in das von der Hamas beherrschte Palästinensergebiet zu bringen. Eine solche Menge an Hilfslieferungen ist nach Ansicht der Vereinten Nationen mindestens notwendig, um die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen mit dem Nötigsten zu versorgen. Diese Zahl wird bisher nicht ansatzweise erreicht.

Täglich fliegt die israelische Luftwaffe derzeit Luftangriffe auf den Gazastreifen. Eine Waffenruhe lehnen Israel und die USA als wichtigster Verbündeter des Landes derzeit ab. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Netanjahu: Waffenruhe wäre eine Kapitulation

20.56 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Waffenruhe im Kampf gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas abgelehnt. „So wie die USA nach der Bombardierung von Pearl Harbor oder dem Terroranschlag vom 11. September keiner Waffenruhe zugestimmt hätten, wird Israel einem Stopp der Kämpfe mit der Hamas nach den schrecklichen Angriffen des 7. Oktobers nicht zustimmen“, sagte Netanjahu am Montag vor Journalisten. „Aufrufe an Israel, einer Waffenruhe zuzustimmen, sind Aufrufe, gegenüber der Hamas, gegenüber Terrorismus, gegenüber der Barbarei zu kapitulieren. Das wird nicht passieren.“

Netanjahu sagte weiter: „Jede zivilisierte Nation sollte an Israels Seite stehen und die sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln fordern.“ Man ziehe nun eine Linie „zwischen den Kräften der Zivilisation und den Kräften der Barbarei“.

Er hoffe dabei auf die Unterstützung zivilisierter Länder. „Weil Israels Kampf euer Kampf ist. Weil ihr das nächste Ziel seid, wenn die Achse des Bösen von Hamas und dem Iran siegt. Deshalb wird Israels Sieg euer Sieg sein.“ Man werde die Hamas in den „Mülleimer der Geschichte“ werfen.

Netanjahu sagte, Militärvertreter teilten die Einschätzung, dass der Bodeneinsatz Israels im Gazastreifen eine Freilassung der Geiseln wahrscheinlicher machen könne. „Die Hamas wird es nicht tun, außer sie ist unter Druck.“

Israelische Soldatin von Bodentruppen aus Geiselhaft befreit

17.50 Uhr: Eine israelische Soldatin ist nach Militärangaben bei den Bodeneinsätzen im Gazastreifen befreit worden. Die am 7. Oktober von der Hamas entführte Frau sei in gutem Zustand und habe ihre Familie bereits getroffen, teilte die Armee am Montag in einem Post auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Demnach fand die Befreiung in der Nacht statt. Auf einem vom Militär verbreiteten Bild war sie in den Armen ihrer Familie zu sehen.

Die Frau heißt Ori Megidish und konnte nach Armeeangaben viele Einzelheiten ihrer Gefangenschaft mitteilen. Megidish habe ein großartiges Gedächtnis.

Der Moment, in dem Ori Megidish, die am 7.10. von der Hamas entführt wurde, mit ihrer Großmutter wiedervereint wurde ❤️



Wir werden alles tun, was wir können, um den Rest unserer Familien nach Hause zu bringen.#BringThemHome

pic.twitter.com/tdPrvBTBU0 — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) October 30, 2023

Israels Armee hatte am Wochenende eine neue Phase im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas eingeläutet. Neben massiven Luftangriffen weiteten die israelischen Truppen auch am Boden die Einsätze aus. Medienberichten zufolge sollen sie etwa drei Kilometer in den Gazastreifen vorgestoßen sein.

Immer mehr israelische Bodentruppen im Gazastreifen Foto: Unbekannt

Holocaustüberlebende Friedländer lehnt NS-Vergleiche ab: „Nicht dasselbe“

17.20 Uhr: Die Holocaustüberlebende Margot Friedländer will für den Terrorismus der Hamas nicht die gleichen Worte verwenden wie für die Taten der Nationalsozialisten. „Wir brauchen andere Begriffe. Es ist nicht dasselbe“, sagte Friedländer der „Zeit Online“. Nach dem Massaker von Terroristen der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Hamas als „die neuen Nazis“ bezeichnet.

Die Holocaustüberlebende Margot Friedländer will für den Terrorismus der Hamas nicht die gleichen Worte verwenden wie für die Taten der Nationalsozialisten. Foto: Annette Riedl / DPA Images

Weiter sagte Friedländer, der Holocaust und ihre Erlebnisse seien ihr immer präsent. „Ich werde die Sache nicht los, als ob es gestern wäre. Und natürlich sehe ich nach diesen Morden die Bilder von damals wieder vor mir.“

Israel friert millionenschwere Zahlungen an Westjordanland ein

16.30 Uhr: Israel friert vorübergehend millionenschwere Zahlungen an die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland wegen angeblicher Unterstützung des Hamas-Terrorüberfalls am 7. Oktober ein. „Aufgrund der Unterstützung der Behörde der Hamas-Massaker“ habe er Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gebeten, kurzfristig im Kabinett die Fortsetzung der Zahlungen zu prüfen, teilte der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich am Montag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. „Bis eine Entscheidung getroffen wird – stoppen wir die Zahlungen“, schrieb er.

In seinem Post verwies Smotrich auf einen Zusammenschnitt mit Aussagen von Vertretern der Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Darin wird der Terror-Überfall als Teil des „bewaffneten Widerstandes“ gegen die israelische Besatzung bezeichnet.

Israel sammelt im Auftrag der Palästinenserbehörde Steuern und Zölle ein. Zuletzt wurden rund 160 Millionen Dollar (rund 151 Millionen Euro) monatlich an die Behörde weitergeleitet. Von der Palästinenserbehörde gab es zu der Entscheidung Smotrichs zunächst keine Reaktion .Abbas hatte nach den Massakern gesagt, die Taten und die Politik der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas repräsentierten nicht das palästinensische Volk. Er lehne die Tötung von Zivilisten auf beiden Seiten ab, betonte Abbas. Er forderte alle Beteiligten auf, Gefangene freizulassen.

Weiterer Vorstoß israelischer Einheiten in Süd-Gaza

16.00 Uhr: Israelische Bodentruppen sind am Montag tiefer in den Gazastreifen vorgedrungen. Die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der in dem Küstenstreifen herrschenden islamistischen Hamas, teilten mit, sie hätten israelische Verbände im Bezirk Seitun südöstlich von Gaza mit Panzerabwehrraketen beschossen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Über Verluste wurde zunächst nichts mitgeteilt. Auch aus dem Nordwesten des nur 40 Kilometer langen und zwischen 6 und 12 Kilometer breiten Küstenstreifen wurden Kämpfe gemeldet.

Auf einem im Internet verbreiteten Video war ein Panzer auf der Hauptverbindungsstraße vom Norden in den Süden des Küstenstreifens zu sehen, der einen Schuss in der Nähe eines weißen Autos abgibt, danach ist eine Explosion zu sehen. Das war nach Angaben eines „dpa“-Mitarbeiters vor Ort etwa drei Kilometer westlich des Grenzzaunes zu Israel. Augenzeugen hätten auch von einem gepanzerten Bulldozer dort berichtet. Ein Armeesprecher betonte auf Anfrage, man äußere sich nicht zum Standort der eigenen Verbände.

Hamas veröffentlicht Video von Geiseln – Gefangene wirft Netanjahu Versagen vor

15.30 Uhr: Die im Gazastreifen herrschende Terrororganisation Hamas hat am Montag ein neues Video von mutmaßlichen israelischen Geiseln veröffentlicht. Darin sind drei Frauen zu sehen. Die in der Mitte sitzende Frau äußert sehr heftige Kritik an dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Sie sagt mit wütender Stimme: „Bibi Netanjahu, Schalom. Wir befinden uns seit 23 Tagen in Gefangenschaft der Hamas.“ Israelische Medien stuften das Video als „Psychoterror“ der Hamas gegen Israel ein. Vermutlich habe die Hamas der Frau den Text diktiert.

In einem neuen Geisel-Video verlangen israelische Entführungsopfer von Ministerpräsident einen sofortigen Gefangenenaustausch. Foto: Screenshot X @marionawfal

Die Geisel spricht in dem Video, das auf zahlreichen X-Konten geteilt wurde, von einer Pressekonferenz mit den Familien der Entführten am Vortag. „Wir wissen, dass es eine Waffenruhe geben sollte, du hättest uns alle befreien sollen, du hast dich verpflichtet, uns alle freizulassen“, sagte die Frau auf Hebräisch an Netanjahu gerichtet. „Stattdessen tragen wir die Last deines politischen, sicherheitspolitischen, militärischen und diplomatischen Versagens. Wegen dieses Mists, den du angerichtet hast am 7. Oktober, weil die Armee nicht da war, niemand ist gekommen, niemand hat uns beschützt und wir - unschuldige Zivilisten - Bürger, die dem Staat Israel Steuern zahlen, sind in Gefangenschaft, unter schlimmen Bedingungen.“

Hamas military wing publish a recording from Israeli hostages in Gaza, which they claim is addressed to Netanyahu and the Israeli government. pic.twitter.com/UW8sTHbuj5 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 30, 2023

Sie warf Netanjahu vor, er wolle „uns alle töten“. Die Aussage könnte sich auf die israelischen Angriffe im Gazastreifen beziehen. Die Frau fragt: „Sind nicht schon genug israelische Bürger getötet worden?“ und fordert entschieden einen Deal zur Freilassung der Geiseln und palästinensischer Häftlinge. „Lass uns zu unseren Familien zurückkehren - jetzt!“, schrie sie am Ende des Videos. Es ist bereits das zweite Video, das die Hamas veröffentlicht. Vor zwei Wochen waren Aufnahmen einer jungen Frau verbreitet worden, die auch die französische Staatsbürgerschaft hat.

Gewalteskalation in Westjordanland: Israelische Siedler vertreiben Palästinenser

15.00 Uhr: Seit Beginn des Gaza-Krieges haben sich die Angriffe von israelischen Siedlern auf Palästinenser mehr als verdoppelt. Habe es zuvor durchschnittlich drei Vorfälle pro Tag gegeben, seien es jetzt acht, teilte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) mit. Es berichtet von Einschüchterungen, Diebstählen und Übergriffen. Seit dem 7. Oktober wurden demnach 607 Palästinenser, mehr als die Hälfte von ihnen Kinder, im Westjordanland vertrieben.

Rauch steigt auf nach einem israelischen Angriff mit Kampfhubschraubern auf ein Dorf im Südlibanon. Foto: Unbekannt / Marwan Naamani/dpa

So berichten Bewohner mehrerer palästinensischer Dörfer in Westjordanland über Vertreibungen und gewalttätige Übergriffe. Der Ortsvorsteher von Wadi al Seek berichtete der Nachrichtenagentur „Associated Foreign Press“ (AFP), dass israelische Siedler, Polizisten und Soldaten in ihrem Dorf zehn Kilometer östlich der Hauptstadt Ramallah aufgetaucht seien und sie vertrieben hatten. Mit 200 Bewohnern, den Ziegen und Schafen hatten sie zu Fuß die Flucht antreten müssen. „Wir müssen für das zahlen, was ihnen passiert ist“, sagt Abu Baschar, einer der Anführer der kleinen Gemeinde, mit Verweis auf den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Eine Woche nach der Vertreibung erlaubte die Armee den Dorfbewohnern, ihre Habseligkeiten abzuholen. „Aber alles war zerstört. Die Säcke mit dem Futter für die Tiere wurden auf dem Boden ausgekippt“, schildert Abu Baschar. Sein Bericht deckt sich mit dem, was AFP-Reporter sahen: durchsuchte Häuser mit ausgeräumten Schränken, kaputten Kinderbetten, zerrissenen Vorhängen und auf dem Boden verstreuten Dokumenten, Sandalen und Spielzeug. Das israelische Militär verweigerte eine Antwort auf mehrere Anfragen der Nachrichtenagentur.

Jordanien um Sicherheit besorgt – Bitten um US-Luftverteidigung

14.25 Uhr: Als Reaktion auf den Gaza-Krieg hat Jordanien die USA um Hilfe bei der Sicherung seiner Grenzen gefragt. „Wir haben die amerikanische Seite gebeten, das jordanische Luftverteidigungssystem mit Patriot-Raketen zu verstärken“, sagte ein Sprecher der jordanischen Armee am Sonntagabend im staatlichen Fernsehen. „Es ist ein teures System, das nicht mit lokalen Ressourcen bereitgestellt werden kann, daher brauchen wir einen strategischen Partner.“

Das Königreich hatte zuvor bereits gewarnt, dass sich der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die umliegende Region ausweiten könnte. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs besteht die Sorge, dass vor allem proiranische Milizen aus arabischen Nachbarstaaten stärker in den Konflikt einsteigen könnten. Jordanien ist seit langem ein enger Verbündeter der USA.

Neue Raketenangriffe auf Jerusalem und Südisrael

14.15 Uhr: Terroristen der Hamas im Gazastreifen haben Israel auch während der heftigen Luftangriffe auf das Palästinensergebiet weiter mit Raketen angegriffen. In Jerusalem, im Zentrum des Landes und im Süden heulten am Montag die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Es gab zunächst keine Berichte über Opfer.

Mehr als 100 Tote im Westjordanland – Bundesregierung ruft Israel zum Zivilschutz auf

13.30 Uhr: Die Bundesregierung hat Israel aufgefordert, palästinensische Zivilisten im besetzten Westjordanland vor Übergriffen jüdischer Siedler zu schützen. „Wir rufen Israel dazu auf, alles zu unternehmen, um die Palästinenserinnen und Palästinenser vor den Aktivitäten extremistischer Siedler zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin.

13.10.2023, Palästinensische Gebiete, Nablus: Palästinensische Demonstranten stoßen nach einer Demonstration zur Unterstützung des Gazastreifens in der Stadt Nablus im Westjordanland mit israelischen Streitkräften zusammen. Foto: Majdi Mohammed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Majdi Mohammed / DPA Images

Die Bundesregierung verurteile „klar die Angriffe und die Gewalt von Siedlern auf palästinensische Gemeinden, die sogar zum Tod mehrerer Zivilisten geführt hat“, sagte der Außenamtssprecher. Es sei dabei „zu schrecklichen Szenen gekommen“, sagte er weiter. „Israel als Besatzungsmacht im Westjordanland obliegt es, die Sicherheit und Unversehrtheit der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland sicherzustellen.“ Es gebe Palästinenser, „die aus Angst um Leib und Leben ihre angestammten Wohnorte verlassen haben“, fügte der Außenamtssprecher hinzu.

Nach Angaben der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah wurden seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel am 7. Oktober mehr als 100 Palästinenser im Westjordanland getötet – bei Einsätzen der israelischen Armee, aber auch durch Übergriffe jüdischer Siedler.

UN-Nothilfe-Koordinator entgegen Ankündigung vor Einreise nach Israel

13.10 Uhr: Israel lässt trotz des Konflikts mit den Vereinten Nationen UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffith einreisen. Dies bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem am Montag. Griffith‘ Einreise sei „auf Bitte anderer Staaten, um die Ausreise ausländischer Staatsbürger aus dem Gazastreifen voranzutreiben“, genehmigt worden.

Israel hatte vergangene Woche nach israelkritischen Äußerungen von UN-Generalsekretär António Guterres mitgeteilt, UN-Vertretern die Einreise zu verweigern – wie bereits schon in der Vergangenheit.

Guterres hatte israelische Gegenangriffe im Gazastreifen kritisiert und von „eindeutigen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht“ gesprochen. Er verurteilte den Hamas-Terroranschlag am 7. Oktober zwar, sagte aber, dieser habe „nicht im luftleeren Raum“ stattgefunden. In dem Zusammenhang sprach Guterres von der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete.

Reporter ohne Grenzen werfen Israel Tötung von Journalist im Libanon vor

12.40 Uhr: Der Tod eines Reuters-Journalisten im Südlibanon vor gut zwei Wochen war nach Einschätzung der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) Folge von gezieltem Beschuss aus Israel. Die Gruppe aus mehreren Journalisten sei am 13. Oktober im Abstand weniger Sekunden zwei Mal aus derselben Richtung von Israel aus beschossen worden, berichtete die Journalistenorganisation am Montag. Dies habe die Auswertung von Videoaufnahmen ergeben. Die israelische Armee teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, der Vorfall werde weiter untersucht.

Bei dem Beschuss war der Reuters-Journalist Issam Abullah getötet worden, vier weitere Medienschaffende wurden verletzt. RSF betonte, die Reporter hätten nicht mit Kämpfern verwechselt werden können, weil sie im Augenblick des Beschusses schon rund eine Stunde offen mit ihren Kameras im Gelände gestanden hätten. Zudem seien sie durch die Aufschrift „Press“ auf Schutzwesten und Helmen sowie dem Dach ihres Autos klar als Journalisten gekennzeichnet gewesen.

Die israelische Armee betonte, am Freitag vor zwei Wochen habe die Schiitenmiliz Hisbollah in der Nähe der Ortschaft Hanita unter anderem Panzerabwehrraketen auf israelisches Gebiet gefeuert. Israelische Soldaten seien davon ausgegangen, dass Terroristen versuchten könnten, nach Israel einzudringen, schrieb die Armee in einer schriftlichen Stellungnahme. Dies habe mit Panzer- und Artillerie-Beschuss verhindert werden sollen.

Südafrika fordert Untersuchung gegen Israel wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit

11.30 Uhr: Südafrika will die israelischen Streitkräfte wegen der Tötung von Kindern im Gazastreifen für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft ziehen lassen. Die Todesfälle seien „eine direkte Folge der rechtswidrigen Handlungen Israels gegen die Menschen in Gaza“, hieß es in einer Mitteilung des südafrikanischen Außenministeriums am Montag.

Außenministerin Naledi Pandor forderte einen „sofortigen Waffenstillstand“ sowie die „sofortige Eröffnung eines humanitären Korridors“. Südafrika forderte zudem die Vereinten Nationen auf, eine Spezialtruppe zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung vor weiteren Bombardierungen einzusetzen.

Als eines der wirtschaftsstärksten und modernsten Länder Afrikas gilt Südafrika als Vorbild und Sprachrohr für viele Staaten des Kontinents. Auch durch seine langjährige Mitgliedschaft in der Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer - zusammen mit Brasilien, Russland, Indien und China - genießt Südafrika Einfluss auf dem Kontinent.

Vier Tote bei israelischem Militäreinsatz in Westjordanland

10.30 Uhr: Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge vier Palästinenser getötet worden. Neun weitere Menschen seien bei dem Vorfall in Dschenin im Norden des Westjordanlands am Montag verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht.

Mehr als 100 Militärfahrzeuge und zwei Bulldozer waren der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge an dem Einsatz in der Stadt Dschenin und dem dort gelegenen Flüchtlingslager beteiligt, einer Hochburg bewaffneter palästinensischer Gruppen. Wafa zufolge flogen Militärdrohnen über das Gebiet, während Scharfschützen auf Gebäuden rund um ein Krankenhaus postiert waren.

Am Sonntag waren nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums fünf Palästinenser bei Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland getötet worden. Den Angaben zufolge wurden seit Beginn des Krieges zwischen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen und Israel am 7. Oktober fast 120 Palästinenser im Westjordanland getötet.

Deutsche Hamas-Geisel Shani Louk laut Mutter tot

09.26 Uhr: Die von der radikal-islamischen Hamas entführte Deutsche Shani Louk ist offenbar tot. Das sagte ihre Mutter dem TV-Sender „RTL“: „Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist“, so die Mutter. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht.

Die von der Hamas aus Israel entführte Shani Louk ist laut ihrer Mutter tot. Foto: Christoph Soeder / DPA Images

Louk war wie über 200 weitere Personen am 7. Oktober von der Hamas entführt und mutmaßlich als Geisel gehalten worden. Ein Video, das die 22-Jährige zeigt, wie sie regungslos und halbnackt auf einem Pickup liegt und weggefahren wird, ging um die Welt. Ob Louk zu diesem Zeitpunkt noch lebte, ist unklar.

Israel will Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen erleichtern

06.50 Uhr: Israel will die Lieferung humanitärer Hilfsgüter in den Gaza-streifen nach eigenen Angaben erleichtern. Elad Goren von der zuständigen Behörde sagte Journalisten am Sonntag, die Hilfslieferungen sollten in den kommenden Wochen „dramatisch erhöht“ werden. Die Wasserversorgung im Gazastreifen sei „nicht auf dem normalen Level“, aber ausreichend für humanitäre Bedürfnisse. Nach israelischen Erkenntnissen gebe es keinen Mangel an Lebensmitteln im Gazastreifen.

Lkw mit Hilfsgütern für den Gazastreifen stauen sich vor der ägyptischen Grenze. Foto: Sayed Hassan / DPA Images

US-PräsidentJoe Biden telefonierte wegen der katastrophalen Lage am Sonntag mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Gegenüber Netanjahu habe er deutlich gemacht, dass „unverzüglich“ deutlich mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen müsse, teilte die Regierungszentrale in Washington mit. Im Gespräch mit Al-Sisi hätten sich die beiden Staatsoberhäupter unter anderem dazu verpflichtet, die Hilfslieferungen nach Gaza „von heute an erheblich zu beschleunigen und kontinuierlich zu erhöhen“.

Ankläger des Strafgerichtshofs warnt Hamas und Israel vor Verstößen gegen das Völkerrecht

4.34 Uhr: Karim Khan, Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof, hat im Gaza-Krieg die islamistische Hamas, aber auch Israel vor Verstößen gegen das Völkerrecht gewarnt. „Ich möchte Israel gegenüber klar betonen, dass es ohne weitere Verzögerung erkennbare Anstrengungen unternehmen muss, um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung Grundnahrungsmittel erhält, Medizin, Narkosemittel“, sagte er mit Blick auf die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen. Und an die Adresse der in Gaza herrschenden Hamas und aller, „die dort die Kontrolle haben“: Die Hilfe müsse die Zivilbevölkerung erreichen „und nicht missbraucht oder von ihr abgezweigt“ werden, warnte der Chefankläger.

Anstehen für ein bisschen Wasser? Für viele Menschen im Gazastreifen ist das Realität. Foto: SAID KHATIB / AFP

Khan deutete an, dass der Strafgerichtshof bereits wegen möglicher Verbrechen auf palästinensischer wie auch auf israelischer Seite ermittelt. Die „Behinderung von Hilfslieferungen“ gemäß den Genfer Konventionen könne ein Verbrechen darstellen, das in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichts falle, warnte Khan. Er hatte am Wochenende den Grenzübergang Rafah in Ägypten besucht. „Die Zivilbevölkerung muss mit Grundnahrungsmitteln, Wasser und der dringend benötigten medizinischen Hilfe versorgt werden“, forderte Khan. Mit Blick auf die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sagte der Chefankläger, Geiselnahmen stellten „einen schweren Verstoß gegen die Genfer Konventionen“ dar.

Israel beschießt erneut Stellungen in Syrien

03.45 Uhr: Israel hat in der Nacht erneut Ziele in Syrien beschossen – nach eigenen Angaben als Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Land. Wie das Militär mitteilte, habe ein Kampfflugzeug „militärische Infrastruktur“ auf syrischem Boden getroffen. Stunden zuvor hatte die Armee mitgeteilt, den Ort angegriffen zu haben, von wo aus auf Israel geschossen worden sei. Die aus Syrien abgefeuerten Raketen waren demnach auf offenem Gelände gelandet. Welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war, war zunächst unklar.

Israel-News vom 29. Oktober: Israel wirft Hamas „Psychospiele“ bei Geiseln vor

22.40 Uhr: Israel hat der radikalen Palästinenserorganisation Hamas im Zusammenhang mit den von ihr verschleppten Geiseln „Psychospiele“ vorgeworfen. „Die Hamas nutzt zynisch diejenigen aus, die uns lieb sind“, sagte Verteidigungsminister Joav Gallant am Sonntag zu Angehörigen der Entführten. Die Armee gab derweil bekannt, dass neuen Erkenntnissen zufolge 239 Menschen von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden.

„Die von der Hamas verbreiteten Geschichten sind Teil ihrer Psychospiele“, sagte Gallant laut einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung. Er bezog sich damit offensichtlich auf eine Hamas-Erklärung vom Samstag, wonach die radikale Organisation alle Geiseln freilassen werde, wenn im Gegenzug alle palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Menschen in Israel demonstrieren für die Freilassung der von den Hamas verschleppten Geiseln. Foto: Ahmad GHARABLI / AFP

Mob in Dagestan stürmt wegen Ankunft von israelischer Maschine Flughafen

21.46 Uhr: Wegen der Nachricht von der Ankunft eines Flugzeugs aus Israel haben dutzende Männer den Hauptstadtflughafen der russischen Republik Dagestan gestürmt. Lesen Sie dazu: Dagestan – Menschenmenge stürmt Flughafen und sucht Juden

Biden ruft zu deutlich mehr humanitärer Hilfe für den Gazastreifen auf

21.33 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat zu einer deutlichen Erhöhung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgerufen. In einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu forderte er am Sonntag, dass die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern „deutlich und sofort“ erhöht werden müsse. Nur so könne der Bedarf der Zivilbevölkerung gedeckt werden, sagte der Präsident laut einer Erklärung des Weißen Hauses.

Zudem telefonierte Biden mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Dabei kamen die beiden Staatschefs den Angaben zufolge überein, „die Lieferung von Hilfe in den Gazastreifen von heute an und auf kontinuierliche Art zu beschleunigen und zu erhöhen“. Zudem betonten sie „die Wichtigkeit, das Leben von Zivilisten zu schützen und das humanitäre Völkerrecht einzuhalten“.

Offensichtlich mit Blick auf Befürchtungen Kairos vor einer Massenflucht von Palästinensern aus dem Gazastreifen betonten Biden und al-Sisi den Angaben zufolge zudem, dass sichergestellt werden müsse, „dass die Palästinenser aus dem Gazastreifen nicht nach Ägypten oder in andere Staaten“ kommen.

Als Reaktion auf den Großangriff der radikalen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober hat Israel den Gazastreifen komplett abgeriegelt und greift diesen nahezu unterbrochen an. Die Bevölkerung in dem Palästinensergebiet lebt laut UNO unter katastrophalen Umständen, das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) warnt bereits vor einem Zusammenbruch der zivilen Ordnung.

Scholz verteidigt deutsche Enthaltung bei UN-Abstimmung über Gaza

21.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die von Israel kritisierte deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung verteidigt. Deutschland habe „hart daran gearbeitet, einen Beschluss der Vollversammlung der Vereinten Nationen zu erreichen, der der Situation gerecht wird“, sagte Scholz am Sonntag bei seinem Besuch in Nigeria. „Als uns das nicht gelungen ist, haben wir uns der Stimme enthalten.“

Es sei in den Verhandlungen vor allem darum gegangen, nicht außer Acht zu lassen, „dass es sich um eine Aggression handelte, eine brutale mörderische Aggression der Hamas, die viele Menschen, Kinder, Babys, Großväter und Großmütter getötet hat“, betonte Scholz. „Das kann nicht akzeptiert werden, und wir werden Israel ganz deutlich dabei unterstützen, seine eigene Sicherheit zu verteidigen.“

Scholz verteidigt deutsche Enthaltung bei UN-Abstimmung über Gaza Foto: Unbekannt / Michael Kappeler/dpa

Die am Freitag mit Zwei-Drittel-Mehrheit angenommene UN-Resolution verurteilt jegliche Gewalt gegen die israelische und palästinensische Zivilbevölkerung, fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung aller „illegal festgehaltenen“ Zivilisten und verlangt ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Außerdem wird zu einer „sofortigen dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenruhe“ aufgerufen, die zur „Einstellung der Feindseligkeiten“ führen solle. Eine eindeutige Verurteilung des Terrors der Hamas als Auslöser des Krieges ist nicht enthalten.

120 Länder stimmten für die Resolution, 45 enthielten sich, 14 waren dagegen. Die westlichen Staaten der EU und der G7 fanden keine gemeinsame Linie. Während Frankreich und Spanien dafür stimmten, enthielten sich Deutschland, Großbritannien und Italien. Die USA stimmten zusammen mit mehreren kleineren EU-Staaten wie Österreich, Tschechien und Ungarn mit Nein.

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hatte sich enttäuscht zum deutschen Abstimmungsverhalten geäußert und die Bundesrepublik aufgefordert, seinem Land bei den Vereinten Nationen klar den Rücken zu stärken. „Wir brauchen Deutschlands Unterstützung bei der UNO“, sagte Prosor am Samstag. Sich bei einer Abstimmung zu enthalten, „weil man nicht direkt sagen kann, dass Hamas für dieses grausame Massaker verantwortlich ist, ist nicht genug“, kritisierte er.

Armeesprecher: Familien von 239 Geiseln der Hamas benachrichtigt

21.05 Uhr: Die Zahl der bekannten im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln steigt weiter. Man habe bis Sonntag die Familien von 239 Entführten informiert, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Abend. Das sind neun mehr als am Vortag. Es werde erwartet, dass die Zahl noch weiter nach oben gehen könnte.

Unter den Geiseln seien auch ausländische Arbeiter, sagte Hagari. Es brauche Zeit, alle Familien zu erreichen. Laut israelischen Angaben wird davon ausgegangen, dass Dutzende Arbeiter aus Thailand unter den Entführten sind. Das thailändische Außenministerium sprach am Sonntag von 19 Entführten mit thailändischer Staatsbürgerschaft. Insgesamt sind Bürger von 25 Staaten unter den Entführten. Mindestens zwölf haben laut israelischen Angaben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die vier von der Terrororganisation Hamas bereits freigelassenen Geiseln sind nach Militärangaben bei den jetzt genannten 239 nicht mit eingerechnet.

Nach Militärangaben gelten 40 Menschen seit dem Terroranschlag der Hamas weiter als vermisst. Wegen des schlimmen Zustands vieler Leichen ist auch die Identifikation noch nicht abgeschlossen. Unter den Getöteten und Vermissten sind nach israelischen Angaben Bürger von mehr als 40 Ländern.

