Berlin. Nach langem Hin und Her haben sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP auf den Bundeshaushalt für 2024 geeinigt. Politik-News im Blog.

Einigung im Haushaltsstreit

Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue und längere Bahnstreiks nach den Weihnachtsferien in Aussicht gestellt

Kassenärzte-Chef findet Lauterbachs Corona-Warnungen übertrieben

Ärzteverband reicht Verfassungsbeschwerde gegen Triage-Regel ein

Umfrage: 75 Prozent halten Haushaltskrise für Blamage für Regierung

Söder fordert extreme Änderung beim Unterricht

Grünen-Politiker Trittin legt sein Bundestagsmandat nieder

Berlin. Die Spitzen der Ampel-Koalition haben ihren Streit über den Haushalt für 2024 beigelegt. Details sollen am Mittag bekannt gegeben werden. Damit endet eine wochenlange Hängepartie.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 13. Dezember: Einigung im Haushaltsstreit

7.30 Uhr: Die Ampelkoalition hat sich auf eine Einigung im Haushaltsstreit verständigt. Wie es am Mittwoch aus Regierungskreisen weiter hieß, ist für 12.00 Uhr ein Pressestatement im Bundeskanzleramt geplant. Durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgericht musste im Etat 2024 eine zweistellige Milliardenlücke geschlossen werden.

Details zu der Einigung wurden zunächst nicht bekannt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte die Finanzlücke im Haushalt mit 17 Milliarden Euro beziffert.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte mit Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seit Tagen über eine Lösung verhandelt. Die SPD forderte bis zuletzt, auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse auszusetzen. Dies lehnten die Liberalen aber strikt ab.

Lokführergewerkschaft GDL stellt längere Streiks nach Weihnachtsferien in Aussicht

7.07 Uhr: Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue und längere Bahnstreiks nach den Weihnachtsferien in Aussicht gestellt. „Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky der „Augsburger Allgemeinen“ vom Mittwoch. Die Bahnreisenden müssten sich zwar vorerst nicht auf einen unbefristeten Streik einstellen, jedoch auf längeren Stillstand als bisher. „Wir werden in Maßen die Bahn bestreiken“, sagte Weselsky. „Wir müssen nicht unbefristet streiken, um das System “Bahn‘ zum Stehen zu bringen.„ Die Gewerkschaft sei außerdem “so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden„.

Weselsky warf DB-Personal-Vorstand Martin Seiler vor, bislang nicht über die Kernforderung der GDL - die Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Beschäftigte im Schichtdienst - verhandeln zu wollen. „Wir werden die Blockadehaltung der Bahn aufbrechen“, sagte der GDL-Chef der „Augsburger Allgemeinen“. „Wenn Herr Seiler nicht mit uns verhandelt, stellt sich die Machtfrage.“

Die Lokführer hatten zuletzt am vergangenen Freitag bundesweit einen Warnstreik abgehalten. Derzeit läuft eine Urabstimmung der Gewerkschaftsmitglieder, um ab Januar häufiger und länger zu streiken. Das Ergebnis soll am 19. Dezember verkündet werden. „Ich rechne mit einer hohen Zustimmung für einen Arbeitskampf, also deutlich mehr als die notwendigen 75 Prozent“, sagte GDL-Chef Weselsky der „Augsburger Allgemeinen“. „Bislang haben wir ja nur zwei Mal zu 24-stündigen Warnstreiks aufgerufen.“

Schlagabtausch in Bundestagsausschuss zu Rassismus in der Polizei

7.05 Uhr: Ob Rassismus in den deutschen Sicherheitsbehörden ein strukturelles Problem ist oder nicht, wird auch innerhalb der Bundesregierung nicht einheitlich bewertet. Die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD), verwies in einer Sitzung des Innenausschusses Ende November auf Studien, die „strukturellen Rassismus“ im Gesundheitswesen und bei den Sicherheitsbehörden festgestellt hätten. Anlass ihrer Äußerungen war eine Diskussion über die Ergebnisse einer vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegebenen Studie des Unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit. Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, schloss sich die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), dieser Einschätzung so nicht an.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) habe zwar das Vorwort geschrieben, sich den Inhalt des Berichts des Expertenkreises darin aber nicht zu eigen gemacht, sondern lediglich festgehalten, dass es nun gelte, sich ernsthaft mit den darin enthaltenen Empfehlungen auseinanderzusetzen, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin. Dem Unionsabgeordneten Christoph de Vries (CDU) warf Schwarzelühr-Sutter vor, „der Ministerin zu unterstellen, sie würde jetzt Behörden oder Verwaltungen unter Generalverdacht stellen aufgrund dieses Berichts. Sie habe sich in den Verhandlungen über die geplante Reform des Bundespolizeigesetzes dafür eingesetzt, dass Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei künftig auf Verlangen eine sogenannte Kontrollquittung ausstellen müssten, betonte Alabali-Radovan. Solche Quittungen, auf der Ort, Zeitpunkt und Grund einer Personenkontrolle vermerkt werden müssen, gibt es bereits in Bremen.

De Vries sagte nach der Sitzung, es sei ein „Skandal und Ausdruck tiefen Misstrauens, dass mit Frau Alabali-Radovan ein Mitglied der Bundesregierung deutschen Sicherheits- und Gesundheitsbehörden strukturellen Rassismus unterstellt und die Spitze des Bundesinnenministeriums diesen ungeheuerlichen Vorwurf unwidersprochen stehen lässt“. Ausdruck dieses tiefen Misstrauens seien auch die Pläne der Innenministerin, künftig Quittungen bei Kontrollen durch die Bundespolizisten einzuführen. Faeser sollte sich als Dienstherrin vor die Bundespolizisten sowie die Beschäftigten des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz stellen „und den Rassismusvorwurf in aller Deutlichkeit zurückweisen“.

Kassenärzte-Chef findet Lauterbachs Corona-Warnungen übertrieben

7.00 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unverhältnismäßige Appelle angesichts der aktuellen Corona-Lage vorgeworfen. „Karl Lauterbach kann nicht aus seiner Haut. Ich halte seine Warnungen und Appelle in der Dringlichkeit für überzogen. Wir haben schließlich keine pandemische Lage mehr“, sagte Gassen der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Er wolle nicht bestreiten, dass die Zahlen aktuell stark steigen. „Aber wir haben früher auch nicht wegen Erkältungen oder der Grippe überall zum Maskentragen und zum Verzicht auf Weihnachtsfeiern in Innenräumen geraten. Was Sinn macht, ist die Impfung gegen Corona und Grippe für alle Älteren und Risikogruppen“, meinte Gassen.

Zugleich äußerte er Bedauern darüber, dass mittlerweile eine gewachsene Skepsis gegenüber Impfstoffen herrsche. „Die Grippe-Impfquoten waren noch nie zufriedenstellend. Aktuell sind sie aber gefühlt noch einmal besonders niedrig. Gleichwohl verwundert es mich nicht, dass heute mehr Menschen zögern“, sagte Gassen der Zeitung. „Denn als die Corona-Impfstoffe kamen, wurden Sorgen über deren Sicherheit und Verträglichkeit von Medizinern und Politikern weggewischt. Dabei gab und gibt es natürlich Impfschäden bei einzelnen Personen, die genau wie Long-Covid-Fälle zum Gesamtbild gehören“, betonte der KBV-Vorstandsvorsitzende.

Lauterbach hatte angesichts der aktuellen Corona-Welle erneut zu Vorsicht und mehr Impfungen in der Vorweihnachtszeit aufgerufen. Der Minister riet zudem, „lieber noch mal Maske in Bus und Bahn“ zu tragen. Wenn es gehe, sollte man „lieber im Homeoffice bleiben, als die Bürogesellschaft zu genießen“.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, spricht bei einem Runden Tisch für eine bessere Versorgung und bessere Hilfsangebote für Menschen mit langwierigen Beeinträchtigungen nach Corona-Infektionen. © DPA Images | Christophe Gateau

Ärzteverband reicht Verfassungsbeschwerde gegen Triage-Regel ein

6.54 Uhr: Unterstützt vom Ärzteverband Marburger Bund haben 14 Notfall- und Intensivmediziner Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes eingelegt. Wie der Marburger Bund am Mittwoch mitteilte, richtet sich die Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die im Gesetz enthaltene sogenannte Triage-Regel im Fall von Engpässen bei der Versorgung schwer kranker Patientinnen und Patienten. Durch diese werden Medizinern demnach „Grenzentscheidungen aufgezwungen, die ihrem beruflichen Selbstverständnis an sich widersprechen und sie in eklatante Gewissensnöte bringen“. Aus der Sicht der Beschwerdeführer verletze das IfSG hierdurch das Grundrecht der Berufsfreiheit (§ 12 Abs. 1 GG) und das der Gewissensfreiheit (§ 4 Abs. 1 Var. 2. GG).

Triage bedeutet, dass Ärzte und Ärztinnen bei zu wenigen Betten oder Beatmungsgeräten etwa in einer Pandemie eine Reihenfolge festlegen, wer zuerst behandelt wird. Konkret richtet sich die Kritik unter anderem gegen die aus Sicht der Kläger uneindeutige Regelung der Zuteilung begrenzter Behandlungskapazitäten. Die Unbestimmtheit des gesamten Verfahrens bringe erhebliche Rechtsunsicherheit für die entscheidungsverpflichteten Ärzte mit sich, heißt es.

Zudem wird das Verbot der sogenannten Ex-post-Triage kritisiert, wonach eine einmal getroffene Entscheidung zur Behandlung eines Patienten nicht zurückgenommen werden darf, falls zu einem späteren Zeitpunkt ein Patient eingeliefert wird, der eine bessere Überlebenschance hat. Hierin sieht der Marburger Bund einen Konflikt mit dem Berufsethos: Den Ärzten werde die Möglichkeit genommen, in einer Notsituation die größtmögliche Zahl an Menschen zu retten.

Merz kontra Ampel: Kein Interesse an neuen Wahlrechts-Verhandlungen

6.40 Uhr: Die Spitze der Unionsfraktion hat der Ampel-Koalition vorgeworfen, auf ein neuerliches Gesprächsangebot über eine gemeinsame Wahlrechtsreform nicht reagiert zu haben. Die Ampel-Parteien hätten offensichtlich kein Interesse daran, mit der Union noch einmal über dieses Thema zu sprechen, kritisierte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) am Dienstag vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten in Berlin.

Anfang Dezember hatten Merz und Dobrindt die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP in einem Brief aufgefordert, erneut über einen gemeinsamen Vorschlag zur Verkleinerung des Bundestages zu verhandeln. Anlass war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die Karlsruher Richter hatten Ende November entschieden, dass die Wahlrechtsreform von 2020 verfassungskonform sei.

Mittlerweile hat die Ampel-Koalition ein neues Wahlrecht durch den Bundestag gebracht, durch das sich die Union benachteiligt sieht. Die Unionsfraktion klagt in Karlsruhe gegen diese von der Ampel durchgesetzte Wahlrechtsreform. Merz sagte, er nehme zur Kenntnis, dass „diese drei Ampelfraktionen keinerlei Veranlassung sehen, mit uns noch einmal über ihre Wahlrechtsreform zu sprechen, die wir für grob demokratiegefährdend halten, so wie die Ampel sie gegen unseren Willen verabschiedet hat“.

Der CDU-Bundesvorsitzende und Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz während seiner Rede im Bundestag. © Melissa Erichsen/dpa | Unbekannt

Umfrage: 75 Prozent halten Haushaltskrise für Blamage der Regierung

6.34 Uhr: Drei Viertel der Bürger halten die aktuelle Haushaltskrise laut einer Umfrage für eine Blamage für die Bundesregierung. Auf die Frage, ob man Verständnis für die ausgebliebene Einigung der Ampelkoalition beim Bundeshaushalt 2024 habe, entschieden sich 75 Prozent für die Antwort „nein, das ist eher eine Blamage für die Regierung“. Nur 22 Prozent zeigten sich verständnisvoll. Im Rahmen der am Dienstag veröffentlichten Umfrage für das RTL/ntv-Trendbarometer hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa zur Haushaltskrise am 8. und 11. Dezember 1003 Personen befragt.

Bei der Wählergunst zeigte sich in der Umfrage wenig Bewegung in Vergleich zu den Vorwochen. CDU und CSU kommen bei der Sonntagsfrage auf 31 Prozent - ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche. Nach wie vor auf Platz zwei liegt die AfD, der demnach gleichbleibend 22 Prozent der Befragten bei einer Bundestagswahl ihre Stimme geben würden. Auch bei SPD (14 Prozent), FDP (5 Prozent) und Linke (4 Prozent) gab es keine Veränderungen. Die Grünen würden nur noch 13 Prozent wählen (-1 Prozentpunkt). Das Umfrageinstitut befragte vom 5. bis 11. Dezember 2501 Menschen zu ihren Parteipräferenzen.

Markus Söder: Nach Pisa-Schock – CSU-Chef fordert extreme Änderung beim Unterricht

6.23 Uhr: Was ist, wenn plötzlich die Union regiert? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt im Interview, was sich für die Menschen in Deutschland ändern würde – und wer dann Kanzler wäre. Der CSU-Chef zieht zudem Konsequenzen aus dem Pisa-Schock – und erklärt, warum er neue Atomkraftwerke bauen will. Lesen Sie dazu:Markus Söder: Schüler sollen Fremdsprachen später lernen

Politik-News vom 12. Dezember: Grünen-Politiker Trittin scheidet im Januar aus Bundestag aus

18 Uhr: Nach 25 Jahren legt der Grünen-Politiker Jürgen Trittin im Januar sein Bundestagsmandat nieder. „Jetzt, zur Mitte der Legislaturperiode, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um selbstbestimmt zu gehen“, sagte der 69-Jährige dem „Spiegel“ nach Angaben vom Dienstag. Trittin war 1998 erstmals in den Bundestag eingezogen. Bis 2005 war er in der rot-grünen Koalition dann Bundesumweltminister.

„Anfang Januar gebe ich mein Bundestagsmandat ab“, kündigte Trittin gegenüber dem „Spiegel“ an. Am Dienstagnachmittag teilte er demnach seinen Entschluss der Grünen-Bundestagsfraktion mit. Diese bedankte sich im Online-Dienst X (vormals Twitter) „von Herzen“ für Trittins Arbeit und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. „Wir werden dich vermissen“, hieß es weiter.

Er habe bereits zur letzten Bundestagswahl beschlossen, dass dies seine letzte Kandidatur sein würde. „Im vergangenen Sommer stellte ich dann fest, dass ich im Herbst 25 Jahre Mitglied des Bundestags sein würde“, sagte der in Bremen geborene Trittin. „25 - das ist doch ein schönes Jubiläum, um davon Abschied zu nehmen.“

„Bündnis Sahra Wagenknecht“ bildet Gruppe im Bundestag

14.06 Uhr: Nach Auflösung der Linksfraktion im Bundestag haben sich zehn Abgeordnete um die Politikerin Sahra Wagenknecht am Dienstag als neue Gruppe formiert. Wagenknecht wurde nach eigenen Angaben zur Vorsitzenden gewählt, ihr Kollege Klaus Ernst zum Stellvertreter. Zugleich stellte die neue Gruppe einen Antrag auf Anerkennung bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Man hoffe auf eine Entscheidung im Januar, sagte Wagenknecht.

Wenn das Plenum des Bundestags zustimmt, bekommen die Parlamentarier als neue Gruppe bestimmte Rechte und finanzielle Unterstützung. Die Details werden zunächst im Ältestenrat besprochen und dann in einem Beschluss festgehalten. Den Status als eigene Gruppe hatten bereits die verbliebenen 28 Abgeordneten der Linken beantragt. Der Bundestag gibt noch keine Auskunft, wann über die beiden Anträge abgestimmt werden könnte.

Wagenknecht und neun weitere Abgeordnete waren im Oktober aus der Partei Die Linke ausgetreten. Sie wollen im Januar eine eigene Partei als Konkurrenzprojekt gründen – die eigentliche Gründung werde voraussichtlich am 8. Januar stattfinden, sagte Wagenknecht. Der Gründungsparteitag ist für den 27. Januar angekündigt. Ohne die früheren Mitglieder verfehlte die Linksfraktion die Mindestgröße von 37 Abgeordneten und löste sich deshalb vergangene Woche auf. Vorerst werden alle 38 ehemaligen Mitglieder als „fraktionslos“ im Bundestag geführt und haben nur eingeschränkte Rechte als Einzelabgeordnete.

Sahra Wagenknecht spricht anlässlich der Konstituierung der Gruppe „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ auf einer Pressekonferenz. © DPA Images | Kay Nietfeld

NRW-Verfassungsschutz stuft AfD-Nachwuchs als Verdachtsfall ein

9 Uhr: Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hat die Jugendorganisation der AfD, Junge Alternative (JA), in NRW als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. „Es liegen verdichtete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Junge Alternative nicht nach demokratischen Spielregeln spielt, sondern das eigene rechtsextremistische Regelwerk vorzieht“, teilte Innenminister Herbert Reul (CDU) mit. Der NRW-Verfassungsschutz beobachte daher von jetzt an die Junge Alternative.

Der Landesverband der JA NRW sei seit 2019 ideologisch auf den politischen Kurs des Bundesverbandes der Jungen Alternative eingeschwenkt, sagte der Innenminister weiter. Dieser zeichne sich durch ein „völkisch-ethnisches Volksverständnis und Fremdenfeindlichkeit“ aus. Ebenso vertrete die JA NRW Positionen, die die Menschenwürdegarantie verletzten. Dabei trete insbesondere das Ziel zutage, Menschen mit Migrationsbiografie und Muslime auszugrenzen und verächtlich zu machen.

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen. © DPA Images | David Young

SPD-Chef Klingbeil empfiehlt Bahn-Vorständen Verzicht auf Boni

2.30 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat den Vorständen der Deutschen Bahn (DB) empfohlen, auf umstrittene Bonuszahlungen in Millionenhöhe zu verzichten. „Selbst wenn das in Verträgen alles klar geregelt ist und da jetzt Kriterien erfüllt werden, muss man sich als Verantwortlicher bei der Bahn schon fragen, ob das gerade das richtige Signal ist“, sagte Klingbeil am Montag der Sendung „RTL Direkt“. „Wir sind in Zeiten, wo es für verdammt viele Menschen sehr schwierig ist.“

Auf die Frage, ob ein Verzicht auf die Boni geboten sei, sagte der SPD-Vorsitzende: „Es wäre ein Signal, wo zumindest jeder in der Bevölkerung sagt: Das verstehen wir. Und das sehen wir auch, dass man in Zeiten, wo wir um jeden Cent für die Bahn kämpfen, auch in der Verantwortung bei den Führungsleuten gesagt wird: Wir verzichten jetzt mal auf eine solche Zahlung.“

SPD-Chef Lars Klingbeil. © Michael Kappeler/dpa | Unbekannt

Keine Einigung im Haushaltsstreit

1.20 Uhr: Bei den Verhandlungen der Koalitionsspitzen über einen Haushalt 2024 gibt es nach wie vor keinen Durchbruch. Am späten Montagabend wurden Gespräche von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erneut vertagt. Die drei Spitzenpolitiker waren am frühen Abend im Kanzleramt zusammengekommen.

Keine Einigung im Haushaltsstreit: Bundeskanzler Olaf Scholz gibt sich dennoch weiterhin zuversichtlich. © Kay Nietfeld/dpa | Unbekannt

Scholz hatte sich zuvor zuversichtlich gezeigt, dass die Verhandlungen über das Milliarden-Loch im Haushalt für 2024 bald abgeschlossen werden. Die Aufgabe sei zwar groß, sagte er am Montag in Berlin. „Aber wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es auch schaffen werden, das Ergebnis Ihnen bald mitzuteilen.“ Auch Lindner sprach am späten Montagnachmittag von Fortschritten. Mit Blick auf einen Zeitplan und die Inhalte ließ sich der FDP-Parteichef aber nicht in die Karten schauen.

Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben die Ampel-Koalition unterdessen aufgefordert, den anhaltenden Haushaltsstreit rasch zu lösen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte der Deutschen Presse-Agentur, Einsparungen von 17 Milliarden Euro bei einem Bundeshaushalt von rund 470 Milliarden Euro müssten lösbar sein. „Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Wir haben auch keine Haushaltskrise, sondern eine Entscheidungskrise mit mangelnder Kompromissbereitschaft“, sagte er. „Das schürt Unsicherheit und steigert nur die Unzufriedenheit mit der Demokratie.“

Politik-News vom 11. Dezember: GDL-Chef Claus Weselsky: „Es wird noch härter“

19.51 Uhr: Die Bonuszahlungen für Manager der Deutschen Bahn führen nach Ansicht der Lokführergewerkschaft GDL zu einer Verschärfung der Tarifauseinandersetzung. „Der Tarifkonflikt wird nach dem Bekanntwerden der Boni keineswegs entschärft. Er wird noch härter“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky dem „Tagesspiegel“ laut Bericht vom Montag. Die Konzernspitze habe sich ihre Boni-Regelungen so schreiben lassen, dass die Voraussetzungen immer erfüllt seien.

Zuvor war bekanntgeworden, dass die Bahn ihre zurückgehaltenen Boni auszahlen kann. Bisher galt ein Boni-Verbot, weil das Unternehmen die staatliche, steuerfinanzierte Strompreisbremse in Anspruch genommen hatte. Bahn-Chef Richard Lutz etwa wird laut Geschäftsbericht für 2022 einen Bonus von mehr als 1,26 Millionen Euro erhalten. Der Bahn-Aufsichtsrat hat inzwischen ein neues Vergütungssystem beschlossen.

Im Tarifstreit zwischen GDL und Bahn ist seit Wochen keine Lösung in Sicht. Nach den Weihnachtsferien könnte es erneut zu Arbeitsniederlegungen kommen. Weselsky kritisiert das Management immer wieder und sagte etwa im November: „Nieten in Nadelstreifen, mit Millionengehältern, sitzen im Bahntower, machen sich einen Fetten und haben keine Ahnung, wie man eine Eisenbahn organisiert.“

FDP lässt Mitglieder über Ampel-Aus abstimmen

17.40 Uhr: Die FDP wird ihre Mitglieder über einen Ausstieg aus der Ampelkoalition abstimmen lassen. Der Bundesvorstand der Partei beschloss am Montag, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Zuvor hatten vergangene Woche zwei Initiatoren rund 600 Unterschriften für eine Mitglieder-Befragung gesammelt, um über einen Verbleib in der Ampel abzustimmen. Die Unterschriften der Basisinitiativen waren in der Bundesgeschäftsstelle „geprüft und bewertet“ worden, wie Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bekannt gab.

An das Ergebnis einer Mitgliederbefragung ist die Partei zwar nicht gebunden, dennoch gilt sie als wichtiges Stimmungsbarometer, auch für FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Die Mitgliederbefragung über einen Ausstieg der FDP aus der Ampelkoalition wird kommen. © DPA Images | Kay Nietfeld

RWE bekommt 2,6 Milliarden Euro für Kohleausstieg vom Bund

11.51 Uhr: Deutschland darf dem Energiekonzern RWE 2,6 Milliarden Euro staatliche Hilfe für den Kohleausstieg zahlen. Das teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Nach dem deutschen Kohleausstiegsgesetz wird ab 2038 kein Strom mehr aus Kohle erzeugt. Die Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Kohleausstieg „idealerweise“ von 2038 auf 2030 vorzuziehen.

Die Entschädigungszahlung hatte Deutschland bereits 2021 bei der Kommission angemeldet, insgesamt geht es um 4,35 Milliarden Euro für zwei Betreiber. 2,6 Milliarden Euro waren für die RWE-Braunkohleanlagen im Rheinland und 1,75 Milliarden Euro für die Leag-Anlagen in der Lausitz vorgesehen.

Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die Ausgleichszahlung zugunsten von RWE zwar eine staatliche Beihilfe darstellt, sie aber notwendig ist, damit RWE seine Braunkohlekraftwerke auslaufen lassen könne. Der derzeitige Nettowert der entgangenen Gewinne sei höher als der Wert der Entschädigung.

Bundesverwaltungsgericht verhandelt Söders Kreuzerlass

10.12 Uhr: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich am Donnerstag mit dem Kreuzerlass für bayerische Behörden. Der Bund für Geistesfreiheit hält die Vorschrift von 2018 für rechtswidrig und will auf dem Klageweg den Freistaat zum Abhängen der Kreuze verpflichten. Die bayerischen Verwaltungsgerichte wiesen seine Klage in erster und zweiter Instanz als unbegründet ab, ließen aber Revision zum Bundesverwaltungsgericht zu.

Die beklagte Vorschrift lautet: „Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.“ Der Bund für Geistesfreiheit in München und in Bayern sieht dadurch die Weltanschauungsfreiheit seiner Mitglieder und die staatliche Neutralitätspflicht verletzt.

Die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wenige Monate vor der Landtagswahl 2018 medienwirksam präsentierte Regel wurde auch in Kirchenkreisen kontrovers diskutiert. Inzwischen ist die öffentliche Debatte verstummt.

Haushaltskrise: Esken erwartet Einigung in Koalition noch in dieser Woche

9.10 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken ist nach eigenen Worten „ausgesprochen zuversichtlich“, dass der Haushaltsstreit in der Koalition noch in dieser Woche gelöst wird. „Wir sind wesentliche Schritte weiter“, sagte Esken am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Da wird jetzt was gehen und da haben wir eine Grundlage, um weiterzuregieren.“ Die SPD-Chefin äußerte sich nach einer neuerlichen Spitzenrunde der Koalition zur Etatplanung 2024.

Esken betonte, dass das Bundesverfassungsgericht sich in seinem Urteil „in keiner Weise mit dem Sozialstaat beschäftigt“ habe. Stattdessen sei es um die Ausnahmeregel der Schuldenbremse gegangen. Die Koalition müsse nun „andere Mittel“ finden, um Aufgaben wie die Unterstützung der Ukraine und das Erreichen der Klimaneutralität zu finanzieren.

Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte, er halte den Haushaltsstreit für lösbar. „Verfahren ist die Lage nicht“, sagte Dürr am Morgen im Deutschlandfunk zu den koalitionsinternen Beratungen. Im Haushalt müsse eine Lücke von 17 Milliarden geschlossen werden - „das ist stemmbar“, sagte er. Die Beratungen in der Koalition seien aber angesichts der Komplexität der Haushaltsaufstellung zeitaufwändig: Es gehe darum, nun auch detailliert in einzelne Haushaltstitel hineinzuschauen. „Das ist Kärrnerarbeit, das dauert einfach ein bisschen“, sagte Dürr.

Saskia Esken, Vorsitzende der SPD, redet beim ordentlichen Bundesparteitag der SPD auf dem Berliner Messegelände. © DPA Images | Bernd von Jutrczenka

Bas warnt vor „Demokratieproblem“ nach Landtagswahlen im Osten

8.15 Uhr: Angesichts des Erstarkens rechter Kräfte insbesondere in Ostdeutschland hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) vor der Gefahr politischer Instabilität gewarnt. „Wenn ich auf die aktuellen Umfragen blicke, machen mir insbesondere die Landtagswahlen im September 2024 in drei ostdeutschen Bundesländern Sorge“, sagte die SPD-Politikerin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. „Es könnte dort tatsächlich schwer werden, überhaupt stabile Regierungen zu bilden.“

Es drohe ein „echtes Demokratieproblem“, sollte nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg keine mehrheitsfähige Koalitionsbildung möglich sein, warnte Bas. In diesen drei ostdeutschen Ländern liegt die AfD derzeit in Umfragen klar auf Platz ein, mit Werten von zum Teil mehr als 30 Prozent.

Bas rief die Parteien der Mitte zur Zusammenarbeit auf. Skeptisch bewertete sie die Option, Bundesländer mit Minderheitsregierung zu führen. „Eine Minderheitenregierung ist bereits herausfordernd, wenn es im Parlament nur konstruktive Fraktionen gibt“, sagte die Parlamentspräsidentin zu AFP. „Umso schwieriger wird es, wenn Kräfte dabei sind, die immer aktiv dagegen arbeiten - dann droht ein echtes Demokratieproblem.“

Bärbel Bas (SPD), Bundestagspräsidentin, spricht bei der Demonstration gegen Antisemitismus „Nie wieder ist jetzt!· © DPA Images | Carsten Koall

Günther sieht „herausfordernde Stimmung“ – Union mit Anteil daran

7.05 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat eine Mitverantwortung der Union für die „herausfordernde Stimmung in Deutschland“ eingeräumt. Die Leute machten sich Gedanken um die wirtschaftliche Zukunft und das Thema Migration, gleichzeitig fehlten Arbeitskräfte, und die Bürokratie lähme vieles, sagte der CDU-Politiker im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Auch wegen der „Erklärungsarmut des Bundeskanzlers“ werde das wie durch ein Brennglas wahrgenommen, sagte er mit Blick auf Olaf Scholz (SPD).

„Aber auch wir als Union haben unseren Anteil daran, dass Deutschland nun in kurzer Zeit dramatische Veränderungen herbeiführen muss, weil wir in den letzten 16 Jahren auch nicht alles auf den Weg gebracht haben, was erforderlich gewesen wäre“, fügte Günther hinzu. Deswegen sehe er die Union in der Pflicht mitzuhelfen. „Die Leute mögen den Streit in der Ampel nicht, und sie honorieren auch nicht, wenn die Union sich damit begnügt, zu kritisieren. Deswegen machen wir ja auch Angebote; beispielsweise hat die Union beim Thema Migration einige Vorschläge auf den Tisch gelegt“, sagte Günther.

„Wir haben gerade eine herausfordernde Stimmung in Deutschland“, erklärte er. „Nach den Corona-Jahren kam gleich die nächste Krise: Krieg in Europa“, sagte er mit Blick auf die von Russland angegriffene Ukraine. „Jetzt der Nahost-Konflikt mit den Gräueltaten der Hamas, der auch Auswirkungen bei uns im Land hat. Das alles gepaart mit einer Regierung, die gerade wirklich hoffnungslos zerstritten ist und nicht das Gefühl vermittelt, dass sie diese Krisen gut managen kann“, so Günther über die Ampel-Regierung.

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gibt ein Interview nach einem Statement auf der Terrasse eines Hotels. © DPA Images | Christian Charisius

Politik-News vom 10. Dezember:

Die SPD hat ihren Bundesparteitag in Berlin am Sonntagnachmittag beendet. Generalsekretär Kevin Kühnert äußerte sich in seinem Schlusswort zufrieden mit dem Verlauf der dreitägigen Beratungen. „Professionell und solidarisch“ hätten die Delegierten den Parteitag „zu einem Erfolg gemacht“, sagte Kühnert. Erwartungen Mancher, „dass es an der einen oder anderen Stelle knallt“, hätten sich nicht bestätigt.

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.

fmg/dpa/afp/epd/kna