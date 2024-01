Berlin. Faeser hat den Menschen, die seit Wochen gegen Rechts demonstrieren, ihre Unterstützung zugesichert. Die Politik-News im Blog.

Innenministerin Faeser würdigt Proteste gegen rechts

Buschmann bestätigt Gespräche zu Schutz des Bundesverfassungsgerichts

Union: Ampel hat mit Etatberatungen viel Vertrauen zerstört

Lauterbach: Klinikreform kommt – Klinik-Atlas ab 1. Mai

Lindner: Ampel-Koalition hat „Gestaltungsehrgeiz“

In Deutschland gehen seit Wochen immer wieder tausende Menschen auf die Straßen, um gegen Rechts zu demonstrieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser würdigte die Demonstranten nun im Bundestag. Unterdessen bestätigte Justizminister Buschmann, dass der Schutz des Bundesverfassungsgerichts Gesprächsthema beim Bundeskanzler ist.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News von 30. Januar: Innenministerin Faeser würdigt Proteste gegen rechts

18.46 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Demonstranten, die seit Wochen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, ihre Unterstützung zugesichert. „Sie können sich darauf verlassen, dass der Staat alle Instrumente einsetzt, um unsere wehrhafte Demokratie zu verteidigen“, versicherte sie bei den Haushaltsberatungen im Bundestag.

„Wir werden Rechtsextremisten in die Schranken verweisen“, betonte Faeser und würdigte die jüngsten Proteste: „Sie haben unmissverständlich gezeigt: Die überwältigend große Mehrheit in diesem Land steht für die Freiheit, das Recht und die Werte dieser Republik ein.“

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat. © DPA Images | Bernd von Jutrczenka

FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle würdigte im Bundestag ebenfalls die zahlreichen Proteste und sagte an die Adresse von Konservativen und Liberalen: „Es ist nicht links, für das Grundgesetz zu demonstrieren – es ist richtig, für das Grundgesetz zu demonstrieren“. Gleichzeitig warnte er die politische Linke davor, die Proteste gegen Rechtsextremismus zu missbrauchen: „Ihr demonstriert bei solchen Demonstrationen nicht gegen Friedrich Merz und auch nicht gegen Christian Lindner.“

Justizminister Buschmann: Müssen Grundgesetz „vor Verfassungsfeinden schützen“

15.42 Uhr: Bundesjustizminister Marco Buschmann hält Vorkehrungen zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor Verfassungsfeinden für sinnvoll. Entsprechende Vorschläge würden auch bereits diskutiert, sagte der FDP-Politiker am Dienstag. „Als Demokraten haben wir die Verpflichtung, wachsam zu bleiben.“ Dazu gehörten auch Überlegungen, wie das Grundgesetz und seine Institutionen bestmöglich vor „verfassungsfeindlichen Einflüssen“ geschützt werden könnten. Das Bundesverfassungsgericht als Hüterin der Verfassung habe da eine ganz besondere Stellung.

„Es werden bereits Gespräche geführt, wie dies wirksam gelingen kann“, sagte Buschmann. Es brauche dazu insgesamt eine sorgfältig geführte, breit angelegte Debatte. Die vielfältigen Ideen, die derzeit diskutiert würden, lieferten dafür wertvolle Beiträge.

Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz. © DPA Images | Britta Pedersen

Union: Ampel hat mit Etatberatungen viel Vertrauen zerstört

14.58 Uhr: Die Union hat der Ampel-Regierung vorgeworfen, mit ihren Haushaltsberatungen besonders in der Familienpolitik Vertrauen bei den Bürgern zerstört zu haben. Die Menschen hätten kaum nachvollziehen können, was im Rahmen der Beratungen gemacht oder nicht gemacht werden sollte, sagte der CDU-Politiker Hermann-Josef Tebroke im Bundestag. „Vertrauen gründet auf Nähe und Verständnis, auf Kompetenz und nicht zuletzt auf Verlässlichkeit und auf Transparenz.“ Die Beratungen hätten da vieles kaputtgemacht.

Tebroke sagte, es seien für 2024 „dramatische Kürzungen“ im Etat des Familienministeriums vorgesehen gewesen und dann verhindert worden. „Das Schwierige ist, dass ein großes Maß an Unsicherheit geblieben ist.“ So seien Kürzungen bei den Freiwilligendiensten zurückgenommen worden. „Trotzdem bleibt die Verunsicherung bei den Trägern dieser Freiwilligendienste. Die sagen: Was passiert denn im nächsten Jahr?“ Die CDU-Abgeordnete Silvia Breher hielt Familienminister Lisa Paus (Grüne) vor, kein Vertrauen zu schaffen. „Sie nutzen die die große Chance, die Ihnen dieses Amt gibt, leider nicht.“

Die Union wirft der Ampel vor mit Etatberatungen Vertrauen zerstört zu haben. © DPA Images | David Young

Lauterbach: Klinikreform kommt – Klinik-Atlas ab 1. Mai

11.52 Uhr: Patientinnen und Patienten in Deutschland sollen ab dem 1. Mai vor einer Klinik-Behandlung das am besten geeignete Krankenhaus online aussuchen können. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte an, dass der entsprechende Klinik-Atlas dann an den Start gehen solle. Darauf soll die geplante große Klinikreform folgen, um die Bund und Länder seit Monaten ringen. „Die Krankenhausreform ist zurück in der Spur“, sagte Lauterbach.

Der Klinik-Atlas soll bereits zum Start Auskunft darüber geben, wie viel Erfahrung eine Klinik mit bestimmten Eingriffen hat, etwa bei Krebsbehandlungen. Lauterbach zeigte sich zuversichtlich, dass das entsprechende Transparenzgesetz am 22. März im Bundesrat beschlossen werden könne. Zuvor ist das geplante Regelwerk Gegenstand im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag. Der Bundesrat hatte es zunächst mehrheitlich abgelehnt.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit. © DPA Images | Kay Nietfeld

Lindner: Ampel-Koalition hat „Gestaltungsehrgeiz“

10.42 Uhr: Finanzminister Christian Lindner hat den Bundeshaushalt 2024 gegen Kritik der Opposition verteidigt und der Koalition „Gestaltungsehrgeiz“ bescheinigt. „Ich spreche nicht von einem Sparhaushalt, sondern von einem Gestaltungshaushalt“, sagte der FDP-Politiker am Dienstag zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag. Selten sei ein Bundeshaushalt so intensiv beraten worden – „aber es hat sich gelohnt“, betonte Lindner. „Wir machen uns auf den Weg zur finanzpolitischen Normalität.“

Lindner verwies auf Rekordinvestitionen in Schiene, Straße und Netze. Zugleich sinke die Steuerquote für die Bevölkerung. Zwar liefen einige krisenbedingte Hilfen aus, dafür werde an anderer Stelle entlastet. All das geschehe im Rahmen der Schuldenbremse.

Finanzminister Christian Lindner (FDP). © AFP | Tobias Schwarz

Politik-News von 29. Januar: Andreas Scheuer zieht sich aus der Bundespolitik zurück

16.44 Uhr: Andreas Scheuer hat am Wochenende auf dem Neujahrsempfang der CSU in Passau bekannt gegeben, dass er bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr antreten wird. Überraschend war die Ankündigung von Scheuers Rückzug für die CSU-Kreisverbände in seiner Heimat allerdings nicht.

„Mit unglaublicher Freude“ blicke er in die Zukunft, sagte Scheuer. „Nicht nur, wenn neues Leben entsteht, ist es schön, sondern auch, wenn neue Möglichkeiten entstehen.“ Damit spielte er auch darauf an, dass er und Frau Julia im November Nachwuchs bekamen. Mit seinem Rückzug wolle Scheuer, Abgeordneter der Stimmkreise Passau-Land und Passau-Stadt, seiner Partei frühzeitig die Möglichkeit geben, einen geeigneten Kandidaten für seine Nachfolge zu finden.

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.

fmg/dpa/afp/epd/kna