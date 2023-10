Evakuierungen im Norden Israels: "Wir sind alle traumatisiert"

Di., 17.10.2023, 16.23 Uhr

Nach dem Überraschungsangriff der Hamas aus dem Gazastreifen und dem darauffolgenden Beschuss der Hisbollah sind im Norden Israels die Kibbuze und Dörfer in einem zwei Kilometer breiten Streifen an der Grenze zum Libanon evakuiert worden. "Wir sind alle traumatisiert", sagt eine Bewohnerin des Kibbuz Bar'am, die mit ihrer Familie in einem Hotel in Tiberias untergebracht wurde.

