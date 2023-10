Scholz will nach Besuch in Israel zu Gipfel in Ägypten reisen

Scholz will nach Besuch in Israel zu Gipfel in Ägypten reisen

Mo., 16.10.2023, 20.23 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat auf dem Westbalkangipfel im albanischen Tirana angekündigt, dass er nach einem Solidaritätsbesuch in Israel auch zum Gipfeltreffen zur Lage der Palästinenser am Samstag in Ägypten reisen will.

Video: Politik, Krise, Krieg, Konflikt