Israel abermals aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen

Mo., 16.10.2023, 20.23 Uhr

In Jerusalem ist abermals Luftalarm wegen Raketenangriffen ausgelöst worden. Auch in der Großstadt Tel Aviv und in mehreren anderen Städten im Zentrum Israels heulten die Sirenen.

Video: Politik, Krise, Krieg, Konflikt