Israel: Kreuzfahrtschiff bringt US-Bürger in Sicherheit

Mo., 16.10.2023, 14.53 Uhr

Die USA holen Staatsbürger mit einem Kreuzfahrtschiff aus Israel heraus. Die "Rhapsody of the Seas" legte am Hafen von Haifa an, um US-Bürger und deren Angehörige von der israelischen Hafenstadt nach Limassol in Zypern zu bringen. Unter den Opfern des Hamas-Angriffs in Israel sind auch viele US-Bürger.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik