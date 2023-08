Kurz erklärt- Die geplante Reform des Einbürgerungsrechts

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will es Ausländern erleichtern, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Konkret soll dies bald schon nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschlang möglich sein, und nicht erst nach acht. Scharfe Kritik kommt von der Union. IMAGES AND SOUNDBITES

Video: Politik, Medizin, Gesundheit, Wirtschaft und Finanzen, Justiz, Kriminalität, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung