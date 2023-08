Frieden für Ukraine: Aussichten gering - Vermittler Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien beraten an diesem Wochenende rund 40 Staaten – darunter China – über den Ukraine-Krieg. Seit bald 1,5 Jahren hält er an. Weltweit wird der Ruf nach Friedensgesprächen lauter. Haben Verhandlungen eine Chance? Wie könnte dieser Krieg enden?

Der US-Wissenschaftler Alex Weisiger hat alle Kriege der letzten 200 Jahre statistisch ausgewertet. In seinem Buch "Logics of War" kommt er zum Ergebnis, dass nur ein Zehntel der Kriege langwierig und intensiv sei. Meist testen die Kriegsparteien ihre militärischen Erfolgschancen – dann setzen sie sich an einen Tisch und verhandeln. Mit anderen Worten: Sie betreiben Schadensbegrenzung.

Putin stellt sich auf eine längere Auseinandersetzung ein

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine gehört zu einer anderen Kategorie. Kremlchef Wladimir Putin begann ihn, weil er seine Einflusszone erweitern und einen Regimewechsel in Kiew erzwingen will. Lesen Sie dazu: Putins Ziele: Warum hat Russland die Ukraine angegriffen?

Er dürfte an seinen Zielen festhalten; auch wenn der Kriegsverlauf schlecht ist. Er hat zuletzt die Militärausgaben wie die Zahl der Soldaten erhöht und die Rekrutierung intensiviert. Er richtet sich auf eine lange Auseinandersetzung ein. Lesen Sie dazu: Russische Armee: 231.000 neue Soldaten seit Jahresbeginn

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Russland ist in Saudi-Arabien gar nicht vertreten, die Ukraine schon. Sie wirbt für die "Friedensformel“ ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der Kern: Ein Abzug der Russen aus der Ukraine.

Ist Korea ein Modell für einen Friedensschluss?

Es ist zweifelhaft, ob er Putin überhaupt einen ehrlichen Abschluss zutraut. Er dürfte den Kremlchef eher für unberechenbar und nicht vertrauenswürdig halten. Ist ein Waffenstillstand für Putin reell oder bloß ein Vorwand, wieder aufzurüsten und erneut loszuschlagen? Wann ist ein Deal ein Deal?

Kriege enden auf zwei Arten: Wenn die eine Seite die andere besiegt und ihr einen Frieden diktieren kann – oder wenn beide lieber einen Kompromiss schließen, als einen Krieg fortzuführen, den keine von ihnen gewinnen kann.

Saudis wecken keine Hoffnungen auf baldige Lösung

Allen Anschein nach glauben beide noch an einen Erfolg. Die Ukraine setzt auf ihre Offensive, Russland auf einen weiteren Abnutzungskrieg und darauf, dass die westlichen Staaten irgendwann kriegsmüde werden und die faktische Teilung des Landes akzeptieren. Lesen Sie auch: Wendepunkt im Krieg? So läuft die Gegenoffensive der Ukraine

Der amerikanische Historiker Stephen Kotkin sagte schon zum ersten Jahrestag des Krieges im US-Magazin "The New Yorker", "wir wollen eine Ukraine nach südkoreanischem Vorbild aufbauen". Für die Ukraine wäre es seiner Meinung nach die Chance, trotz möglicher Gebietsverluste an Russland "das Land zu sein, das sie sein will, es verdient zu sein und mit unserer Unterstützung sein könnte". Es liefe aber wie in Korea auf eine Teilung des Landes hinaus – und auf eine schwer bewaffnete Demarkationslinie.

Wer könnte der Ukraine die Sicherheit garantieren?

"Ein groß angelegter konventioneller Krieg läuft auf Abnutzung hinaus", erklärte der ukrainisch-stämmige US-Militärexperte Michael Kofman im "Spiegel". Dabei gehe es zu einem großen Teil um die Frage, wie die Streitkräfte durchhalten können – ob sie sich also regenerieren können – und wie schnell und gut verschlissenes oder verbrauchtes Material ersetzt werden kann. "Alles dreht sich um Manpower und Munition." Das könnte Sie auch interessieren: Ukraine-Krieg: Pfeift Putins Armee aus dem letzten Loch?

Erklärtes Ziel der Gespräche in der saudischen Küstenstadt Dschidda ist es derweil, einen "politischen und diplomatischen Weg“ zur Beendigung des Krieges zu finden. Das müsste sorgfältig vorbereitet werden, viele Fragen müssten geklärt werden:

Wer überwacht einen möglichen Waffenstillstand?

Wer kann eine Sicherheitsgarantie abgeben?

Welche glaubwürdige bilaterale oder multilaterale Garantien gäbe es außerhalb der Nato?

Wenig deutet daraufhin, dass Putin sich auf Friedensverhandlungen einlassen wird. Auf Vermittlung der Türkei haben beide Seiten immerhin schon mal miteinander geredet. Aber aktuell legt es der Kremlchef allen Anschein nach darauf an, den Konflikt einzufrieren. Schon im Frühjahr sagte Oberst Elegijus Paulavicius vom litauischen Militärgeheimdienst: "Wir schätzen, dass die Ressourcen, die Russland heute zur Verfügung stehen, ausreichen würden, um noch zwei Jahre lang einen Krieg mit der gleichen Intensität wie heute zu führen."

Eine schnelle Lösung ist nicht zu erwarten. Beim Treffen in Dschidda wecken die Saudis auch keine großen Hoffnungen. Nach Agenturberichten wird es womöglich nicht mal eine Abschlusserklärung geben. Ziel der Gespräche ist bloß ein "Austausch von Meinungen und Sichtweisen“. Lesen Sie auch: Chance auf Frieden? Die geheimen Vermittler im Ukraine-Krieg

