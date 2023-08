Russland: Kreml-Kritiker Nawalny zu langer Haftstrafe verurteilt

Der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny wurde am Freitag von einem russischen Gericht zu einer Haftstrafe von 19 Jahren in einem Straflager verurteilt. Das gab am Freitag seine Sprecherin bekannt. Dem 47-Jährigen war in dem Prozess vorgeworfen worden, eine „extremistische“ Organisation gegründet und finanziert zu haben; außerdem soll er zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen und „Nazi-Ideologie wiederbelebt“ haben.

Die Strafe gegen den 47-Jährigen erging in einem international als politische Inszenierung kritisierten Prozess. Nawalny gilt als politischer Gefangener. Er ist ein scharfer Kritiker Wladimir Putins und nutzte seine Auftritte vor Gericht jüngst immer wieder für Kritik am Kreml. Auch den Angriff auf die Ukraine verurteilte Nawalny deutlich. Lesen Sie dazu auch: Putins Erzfeind Nawalny: Abgemagert – aber ungebrochen

Der Prozess fand im Hochsicherheitsgefängnis des etwa 250 Kilometer südöstlich von Moskau gelegenen Straflagers IK-6 statt. Nawalny verbüßt dort bereits eine neunjährige Strafe wegen angeblichen Betrugs. (lro/dpa/AFP)

