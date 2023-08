Ukraine entfernt Sowjetsymbole von Wahrzeichen

Mi., 02.08.2023, 16.23 Uhr

Arbeiter haben Hammer und Sichel von der kolossalen "Mutter Ukraine"-Statue in Kiew entfernt. An Stelle des Sowjet-Emblems soll nun ein Dreizack angebracht werden, wie er im ukrainischen Wappen zu sehen ist. Sowjetsymbole werden in der Ukraine zunehmend aus dem öffentlichen Raum verdrängt.

Video: Kultur, Kunst, Unterhaltung, Krise, Krieg, Konflikt, Wissenschaft, Technik, Forschung