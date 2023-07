Mehr als 40 Tote bei Selbstmordanschlag in Pakistan

Mo., 31.07.2023, 08.23 Uhr

Bei einer Wahlkampfveranstaltung einer islamistischen Partei in Pakistan hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, mehr als 40 Menschen wurden getötet. In der Region gibt es immer wieder Attacken eines örtlichen IS-Ablegers, der der Partei zu große Nähe zur pakistanischen Regierung vorwirft.

