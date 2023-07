Chrupalla bekräftigt auf Parteitag AfD-Regierungsanspruch

Fr., 28.07.2023, 14.53 Uhr

AfD-Parteichef Tino Chrupalla hat auf dem Parteitag in Magdeburg bekräftigt, dass seine Partei nach den kommenden Landtagswahlen die Regierung in ostdeutschen Bundesländern übernehmen wolle. Die AfD legt seit Monaten in Umfragen zu und erreicht aktuell bundesweit Werte um die 20 Prozent.

